El siete veces campeón del mundo de F1, Lewis Hamilton, logró la 97ª victoria de su carrera en el Gran Premio de Portugal del domingo, superando a Max Verstappen y Valtteri Bottas en el camino hacia la victoria.

Hamilton dijo después de su triunfo que la carrera le pareció mental y físicamente agotadora, habiéndose tenido que recuperar de una caída a la tercera posición en el reinicio tras el Safety Car.

Mercedes parece estar codo con codo con Red Bull en la primera parte de la temporada 2021, en el inicio de curso más complicado que ha sufrido desde que en 2018 Ferrari también arrancó a su altura.

Cuando se le preguntó si había sido una exhibición mágica de Hamilton lo que había marcado la diferencia frente a Red Bull en Portimao, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo que su rendimiento de alto nivel era simplemente el estándar que él mismo se fija.

"Creo que teníamos un buen coche, fue la primera vez que realmente pudimos competir por la pole", explicó Wolff.

“Quizás estábamos a una décima de distancia. Un buen coche, pero de nuevo también muy cerca de los Red Bull, y Lewis hizo una carrera impecable".

“No tiene sentido hablar de estas actuaciones excepcionales de Lewis, porque han sido bastante frecuentes".

"Ahora es su estándar, lo habitual, y creo que él mismo se fija ese estándar".

Fue la segunda victoria de Hamilton de la temporada 2021, lo que le permite abrir una ventaja de ocho puntos en el campeonato de pilotos sobre su rival de Red Bull, Max Verstappen.

Mira cómo quedan los puntos y posiciones de ambos campeonatos F1 2021: así queda el mundial de pilotos y equipos tras Portimao

Hamilton y Verstappen han peleado en la pista en las tres carreras en lo que va de año, pero han sido justos y limpios en sus batallas.

Wolff dijo que esperaba que las disputas fueran respetuosas, ya que ambos sabían lo costoso que podría ser un abandono en la lucha por el título.

"Creo que todavía no están cruzando el límite en la pista, porque el riesgo de perder puntos es demasiado grande", dijo Wolff.

“Pero van a seguir cara a cara, y la rivalidad puede aumentar o no".

"Veo a Lewis completamente relajado sobre la situación. Disfruta trabajando con el equipo y poniéndonos al día porque antes no estábamos en esta posición. Es divertido".

Mercedes también logró extender su ventaja en el campeonato de constructores sobre Red Bull a 18 puntos gracias a un doble podio, con Bottas ocupando el tercer lugar.

Cuando Motorsport.com le preguntó si esperaba estar en esa posición durante la difícil pretemporada sufrida por Mercedes, Wolff respondió: “No, no lo hubiera creído, porque de alguna manera me fío mucho de las probabilidades. y matemáticas".

"Basado en esos hechos, no habría esperado estar en la pole dos veces y ganar dos carreras. Eso no era lo que mi cerebro me hubiera dicho".

La alegría de Mercedes en Portimao

