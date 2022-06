El 'a por todas' de Alonso para clasificarse segundo en Canadá

Cargar el reproductor de audio

El bicampeón del mundo de F1 fue el rival más cercano de Max Verstappen durante la clasificación del sábado, después de haber liderado la última sesión de entrenamientos libres en mojado, y su última vuelta en la Q3 le situó en la primera fila junto al piloto de Red Bull, que consiguió la pole.

Es la primera fila de parrilla de Fernando Alonso desde que consiguió la pole en el GP de Alemania de 2012, y coronó una impresionante actuación del piloto asturiano en condiciones complicadas.

La pista iba secándose a medida que avanzaba la clasificación, a pesar de que no estaba lo suficientemente seca como para usar neumáticos slicks, y el de Alpine explicó que no sabía qué tiempo de vuelta debía buscar, ya que todos los pilotos estaban mejorando por grandes márgenes en cada giro.

Por ello, Alonso sintió que tenía que arriesgarse en el resbaladizo asfalto y comprometerse a hacer su mejor vuelta sin preocuparse de lo que hicieran sus rivales.

"Fue muy difícil ejecutar la clasificación, porque íbamos un poco a ciegas sobre cuáles eran los tiempos y en qué posición estábamos", admitió Alonso.

"No estábamos informados, porque en cada vuelta mejorábamos uno o dos segundos. Creo que era demasiado grande el cambio constante en los tiempos, así que seguramente, iba a ser un 'all in' a la última vuelta".

"Pasabas cada vuelta y mejorabas un segundo, así que era completamente inesperado el agarre que ibas a tener en la siguiente curva, por lo que tienes que adivinar y tienes que ir a por ello. Quería hacer una buena vuelta y todo estaba bien".

Alonso también consideró que encontrar una buena puesta a punto con su Alpine A521 y adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes fue la clave de su rendimiento en la clasificación.

Pero como se espera que la carrera sea en seco y tendrá coches más rápidos detrás de él, cree que este domingo sea un reto diferente.

"Creo que fue una combinación de cosas, ya que no fue una clasificación normal, ni un día normal", explicó.

"La FP1 tuvo una pista muy sucia y tuvimos que limpiar la pista, la FP2 fue mejorando y fue más normal y luego la FP3 fue en mojado y la clasificación fue en semiseco, así que nunca tuvimos dos sesiones consecutivas con las mismas condiciones".

"Había que adaptarse muy rápido a esas nuevas condiciones a las que te enfrentabas, así que parece que teníamos la confianza correcta en el coche, una buena puesta a punto, y creo que se debe al equipo un 50% y luego el otro 50% al piloto".

"Todo ha ido bien este sábado, pero no significa nada, porque la carrera es el domingo y si cometes un error te llevas cero puntos, ya que no se reparten puntos el sábado".