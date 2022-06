Vettel, de tercero en FP3 a caer en Q1 en Canadá: ¿qué pasó?

Cargar el reproductor de audio

Vettel fue el tercero más rápido en la FP3 del sábado en mojado y parecía estar en condiciones de lograr un buen resultado en la clasificación.

Sin embargo, el tetracampeón del mundo tuvo problemas desde el principio sobre el agua en la Q1, quejándose por radio de que el coche parecía completamente diferente.

Se quedó en la 17ª posición, justo por delante de su compañero de equipo Lance Stroll, que tuvo un sufrimiento similar.

Inmediatamente después de la sesión, Sebastian Vettel no pudo precisar qué fue lo que falló.

"No lo sabemos todavía", dijo cuando Motorsport.com le preguntó si era un problema de preparación de los neumáticos. "Pero debe haber algo, obviamente, fue muy diferente".

"Es decepcionante porque creo que podríamos haber logrado un resultado realmente bueno en estas condiciones, incluso mejor que en seco. Así que no sé, tenemos que verlo. Es demasiado pronto para decir algo".

"Pero teniendo en cuenta lo mal que iba el coche, no me sorprendió que fuéramos tan lentos, pero obviamente deja una sensación amarga".

Vettel expresó su enfado por radio después de cruzar la línea de meta y de que su ingeniero le dijera que había quedado eliminado.

"Ya me he calmado", declaró ante los medios. "¿Porque qué sentido tiene estar enfadado ahora? Es uno de esos días en los que en una sesión en mojado, con un coche como el que quieres, puedes marcar la diferencia. Y no sé qué ha salido mal. Así que hemos perdido esa oportunidad".

"En primer lugar, tenemos que tratar de entender lo que pasó, si hay daños reales o si hicimos algo mal".

Krack dijo más tarde que la presión de los neumáticos fue la probable causa de los problemas, ya que el equipo los ajustó más altos en el box y luego se vio sorprendido cuando la pista se fue secando más rápido de lo esperado.

"Estamos investigando", comentó el director de Aston Martin. "No teníamos agarre. Los dos pilotos salieron y no teníamos suficiente agarre. Entonces entramos en el box, hicimos un ajuste y pusimos otro juego de neumáticos. Y tuvimos un problema similar. Así que creemos que está relacionado con la presión de los neumáticos".

"Habíamos rodado bastante por la mañana, y las presiones no subían muy bien. Así que tuvimos que dar muchas vueltas para aumentar la presión".

"Y pensamos que las condiciones eran bastante similares en clasificación, pero había 20 coches en la pista por la tarde y eso probablemente secó la pista, o hizo que la pista fuera más rápida, mucho, mucho más veloz de lo que habíamos previsto".

Krack admitió que el equipo todavía no conoce bien los Pirelli de lluvia para 2022.

"Para ser sincero, nosotros mismos fuimos los que hicimos en Barcelona el primer test", recordó. "Y luego rodar con estos neumáticos en Mónaco, por ejemplo, no es lo mismo que hacerlo aquí. Así que esa fue una de las razones por las que rodamos mucho en FP3, aunque arriesgas tus coches con los muros".

"Pero no tenemos mucha experiencia con los neumáticos, sobre todo con el frío, porque en Mónaco también hacía mucho más calor. Así que habíamos aprovechado la oportunidad de la FP3 para intentar aprender lo máximo posible".

"Pero quizás fue un poco en la dirección equivocada".

A pesar de salir 17º, Vettel cree que todavía puede acabar entre los 10 primeros.

"Todavía creo que podemos avanzar y quizás conseguir un punto", dijo Vettel.

"Así que vamos a ver. Es el mismo juego de siempre, probablemente somos más rápidos que los coches que tenemos delante, estaremos pegados a ellos al principio, y espero que podamos hacer una buena salida, luego veremos con la estrategia".

"No vas a poder hacer algo completamente inesperado y salir primero. Pero tenemos que estar atentos".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 1 / 29 Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 2 / 29 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 3 / 29 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 4 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 5 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 6 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 7 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, sale del garaje 8 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, sale del garaje 9 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, sale del garaje 10 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, sale del garaje 11 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, sale del garaje 12 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 13 / 29 Sebastian Vettel, Aston Martin 14 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 15 / 29 Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 16 / 29 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 17 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 18 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 19 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 20 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 21 / 29 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 22 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 23 / 29 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 24 / 29 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 25 / 29 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Casco de Sebastian Vettel, Aston Martin 26 / 29 Foto de: JMD Jens Munser Designs Casco de Sebastian Vettel, Aston Martin 27 / 29 Foto de: JMD Jens Munser Designs Casco de Sebastian Vettel, Aston Martin 28 / 29 Foto de: JMD Jens Munser Designs Casco de Sebastian Vettel, Aston Martin 29 / 29 Foto de: JMD Jens Munser Designs