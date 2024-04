Leclerc y Sainz dan versiones diferentes tras su encontronazo en China

Inmediatamente después de la carrera al sprint del Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1, Charles Leclerc dijo que quería hablar con su compañero de equipo, Carlos Sainz, sobre su pilotaje defensivo "por encima del límite" cuando ambos parecieron tocarse. En declaraciones posteriores a la clasificación de ese mismo día, el monegasco afirmó que ya se vieron para aclarar las cosas.

"Sí, todo está hecho y todo está bien, no hay problemas", dijo. "No voy a revelar todos los detalles de nuestras discusiones porque siempre son privadas y deben permanecer así, pero fueron bien".

Sin embargo, en ese mismo momento, el español parecía contradecir al otro piloto de Ferrari al culpar a la programación del formato al sprint de impedir que tuvieran una profunda conversación: "La realidad es que no hemos podido hablar, porque con este formato no tienes tiempo, quizá lo hagamos esta noche".

A pesar del incidente, ambos parecieron ansioso por pasar página tras la frenética carrera al sprint en el circuito de Shanghai y centrarse en el domingo, en donde salen sexto y séptimo respectivamente.

"No hay nada picante al respecto, no hay nada que decir ni hacer", comentó Carlos Sainz. "Creo que estábamos compitiendo muy duro en la carrera al sprint, estábamos haciéndolo también con algunos de los otros monoplazas y no me quejé, es solo cuestión de mantener el mayor espacio posible con tu compañero, algo que siempre intentaré hacer y que siempre he hecho en mi trayectoria".

"Es solo que estaba en una mala situación allí después de los daños en el coche de Fernando [Alonso], el fondo estaba completamente roto, con mucha suciedad en mis neumáticos, así que no es que pudiera hacer mucho", continuó.

Momentos antes del encontronazo entre los dos Ferrari, del que los comisarios tomaron nota pero que no se investigó, Carlos Sainz estaba luchando contra su compatriota y ambos también se tocaron, lo que provocó que el de Aston Martin abandonara, a pesar de que la FIA le endosó una sanción de diez segundos y tres puntos en su superlicencia.

