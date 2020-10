¿Y eliminar los viernes de la F1? Los pros y contras

La Fórmula 1 tuvo que cancelar los entrenamientos libres del GP de Eifel por la niebla y la lluvia que hubo en la zona del circuito durante el viernes. Eso dejó un fin de semana condensado, con solo una sesión de libres de una hora, lo que generó cierta intriga para clasificación y carrera.

Aunque al final el orden no cambió (ganó Hamilton, Verstappen estuvo en el podio y Bottas lo habría estado sin su problema de motor), otros ejemplos han demostrado que la ausencia de práctica en la pista puede alterar el orden y dar lugar a sorpresas, algo que suele encantar a los aficionados.

Por tanto, ¿sería positivo quitar la jornada del viernes del programa de los grandes premios? Como en todo debate, hay pros y contras, y defensores y detractores.

Antes de seguir leyendo, mira cómo fue el viernes del GP de Eifel sin coches en pista

A favor de eliminar los entrenamientos libres del viernes en los grandes premios de F1

Por ejemplo, los pilotos de Mercedes hablaron a favor de eliminar esas dos sesiones de libres. El vigente campeón, Lewis Hamilton, fue claro: "No creo que tengamos que estar los viernes, así que estuvo totalmente bien para mí". Su compañero Bottas fue más allá: "Cuanta menos práctica tengas, menos podrás trabajar en los detalles para ir más rápido".

“Especialmente el viernes, tienes toda la noche entre las sesiones para ver las cosas y aprender del coche y del piloto. Creo que hay demasiada práctica. Todo el mundo encuentra su camino con la configuración y en cuanto a pilotaje, pero si hubiera un poco menos de entrenamiento, tal vez algunos equipos puedan hacerlo bien, algunos pilotos puedan hacerlo bien y otros no".

"Así que me gusta con un poco menos de práctica".

Max Verstappen también destacó los problemas que pueden surgir sin entrenamientos libres los viernes: "Necesitas un poco de suerte con la configuración. Si te equivocas antes del fin de semana y solo hay una sesión de libres para dar la vuelta a la situación, será muy, muy difícil en la clasificación y carrera".

Sin embargo, cuando se le preguntó si echó de menos la jornada del viernes, el de Red Bull contestó: "No, realmente no. Creo que es mejor así, de esa manera nadie puede estudiar datos o vídeos on board tras las sesiones. Tendrías que hacerlo todo bien en un solo día, y eso a mí me gusta".

Las categorías de apoyo a la F1 disputan la clasificación en la primera jornada del fin de semana (el viernes), y las carreras el sábado y domingo. Y son competiciones emocionantes. "Estamos más o menos acostumbrados al formato por la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Eso te obliga a ser más rápido y no puedes perder el tiempo. Me gusta", dijo Alex Albon.

Pierre Gasly también se mostró a favor: "Es un desafío, más emocionante. Creo que podemos hacer el programa más compacto. Me gustaría verlo así en el futuro. Solo tienes una sesión y cada cambio que asumes antes de la clasificación es a ciegas. Eso hace que la preparación sea aún más importante".

Además, la F1 pretende elevar el calendario hasta las 25 carreras (Hamilton y Alonso se declararon en contra en su día). Se habla de uno de 23 citas para 2021 (el de 2020 iba a tener 22 antes de que el coronavirus lo arruinara), y eso implicará más tiempo de trabajo para los equipos, etapas más largas lejos de casa y de la familia, y mayor estrés.

Reducir una jornada puede ayudar a tener más carreras, y de hecho la F1 va a probar en el GP de Emilia-Romagna en Imola, que será de solo dos días, con una sesión de libres de hora y media antes de la clasificación.

Parece el camino a seguir...

Lo negativo eliminar el viernes en los grandes premios de Fórmula 1

Sin embargo, hay detalles que pulir. Por ejemplo, no se venderían entradas para el viernes, por lo que los circuitos ganarían menos y por tanto exigirían, con razón, tener que pagar menos a la F1.

¿Sería una alternativa hacer un viernes de compromisos de los equipos con los fans? Por ejemplo visitas a boxes, firma de autógrafos (ya se hacía los jueves antes de la pandemia), paseo por el circuito...

Sin embargo, los pilotos precisamente prefieren que no haya viernes para tener un día menos de trabajo, como dijo medio bromeando, medio en serio, Lewis Hamilton: "Prefiero que no haya jornada del viernes. Eso serían 22 días menos al año, así que es bueno".

No es el único que ha admitido que los compromisos fuera de pista le desgastan. ¿Accederían entonces a acercarse a los fans y por lo tanto tener que estar varias horas en el circuito el viernes, sin pilotar? No parece probable.

¿Pero... y la tele? Con un día menos de retransmisión, las tarifas también deberían ser obligatoriamente inferiores, y la Fórmula 1 no estará por la labor de perder algo de dinero en ninguna de sus fuentes de ingresos.

Como se expone, quitar una jornada de los grandes premios (especialmente si se quiere aumentar el calendario) no es algo 100% obvio. Aunque al final, pese a que la F1 tenga 'dueños', los equipos y pilotos tendrán más que decir en el futuro formato de los fines de semana. Son ellos los que asumen los 'sacrificios' de pasar más de medio año viajando...