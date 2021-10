Vídeo: Hamilton llama a su fan más anciano para felicitarle

Lewis Hamilton es todo un siete veces campeón del mundo que se encuentra inmerso en una dura batalla por su octava corona con Max Verstappen, pero incluso atravesando esa lucha uno de sus momentos más intensos, se tomó el tiempo de sorprender a uno de sus fans.

A través de las redes sociales del equipo Mercedes se mostró un video grabado hace un par de semanas, en el que el piloto de los de las flechas de plata habló con David, hijo de una persona que estaba a punto de cumplir 105 años de edad, de nombre Len, y que podría ser el aficionado de mayor edad del piloto británico.

Hamilton realizó una videollamada con padre e hijo, que admitieron estar muy emocionados ante esa oportunidad de poder hablar con él. "Estoy muy feliz de hablar con vosotros", dijo Lewis, señalando que había escuchado que un cumpleaños estaba cerca, a lo que David respondió: "Sí, papá va a cumplir 105 años en un par de semanas", a lo que el #44 respondió: "Wow, ¡105!", antes de añadir: "Y tiene un genial aspecto, se le ve bien".

"Creo que él debe ser uno de tus fans mayores (en cuanto a edad)", enfatizó el hijo de Len.

Durante la conversación, padre e hijo explicaron a Hamilton que se sentían orgullosos por la forma en que generalmente daba las gracias a su equipo después de haber obtenido un triunfo en la pista, un comentario al que el piloto respondió.

“Me crie en una ciudad normal. Sé que no podría haber llegado aquí por mi cuenta, sino por mis padres y todo lo que han sacrificado y ahora tengo a este enorme grupo de personas detrás de mí que no están ante los focos, no están todos en la pista y para mí, es importante que sepan que sé que no podría haber tenido ese resultado si no fuera por ellos".

Antes de concluir la videollamada y de la felicitación de Hamilton para el cumpleaños, el británico de 105 años le apuntó que lo tendría en sus pensamientos. “Pensaré en ti en el futuro y espero que tengas un buen futuro". Un gesto que el múltiple campeón agradeció.