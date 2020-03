Vettel: "La vida te enseña que la F1 no es el centro del universo"

Mientras sigue expandiéndose la pandemia de coronavirus, el deporte pasa a un segundo plano. Las competiciones se suspenden o aplazan, y la prioridad absoluta es la protección propia y de la sociedad. Lo entiende así Vettel, que en Australia concedió una entrevista a Motorsport.com y reflexionó sobre esta situación que nos está tocando vivir.

El de Ferrari explicó el rol que considera que la Fórmula 1 debe tener en esta crisis, en palabras incluso antes de que se cancelara el GP de Australia. "Para mí, este deporte es mi vida, pero para muchas personas que siguen la Fórmula 1, se trata de dos horas los domingos", resumió el alemán.

Cuando se le preguntó si ante una pandemia como esta la Fórmula 1 pasa a ser 'solo un deporte', Vettel analizó cómo cambia la visión con el paso del tiempo. "Sí, pero eso creo que tiene algo que ver con la perspectiva", comenzó.

"Cuando tienes 15 años y estás en karting, tu perspectiva es muy diferente a cuando tienes 30. Así que eso es algo que al final la vida nos enseña. Algunas personas lo aprenden antes, otras más tarde, otras nunca. Pero si nunca lo aprendes no es que sea algo malo, no me malinterpretes".

Vettel dijo que tiene la edad suficiente como para darse cuenta de la relativa importancia que tienen las cosas: "Creo que depende de cómo eres, de qué es importante para ti, etc. Seguramente sería ignorante pensar que la Fórmula 1 es el centro del universo y del mundo y que todo gira alrededor de ella. Creo que tener tres hijos y cierta edad me da esa perspectiva. Aun así, esta es mi pasión, y una gran parte de vida".

Antes de que la F1 aceptara cambiar el calendario por coronavirus, Vettel pidió precaución y trató de justificar que el 'Gran Circo' estuviera en Melbourne: "Se podría decir que nuestro papel es el entretenimiento. Es muy difícil en este momento comprender y pronosticar dónde estamos, hacia dónde vamos y qué está sucediendo. Nadie puede dar esa respuesta, pero hasta cierto punto también se quiere tanta normalidad como sea posible".

"La gente quiere mantener cierta normalidad en su vida, y esa también es una responsabilidad que tenemos".

El tetracampeón defendió que nadie fue obligado a la primera carrera y que, si al final había gran premio, tenía que ser con todas las medidas posibles: "Todo el mundo cuando sale de casa pone parte de su vida en manos de otros. Aquí nadie vino nadando o en barco, dejamos la responsabilidad a quienes manejan el avión, pese a las dudas de si era seguro viajar con el virus propagándose por todo el mundo. Nadie nos obligó a subir al avión, ni nos empujó a montarnos, así que fue decisión libre".

"Queríamos estar aquí para hacer algo que nos encanta, correr y disputar el primer gran premio de la temporada, que siempre es emocionante. Pero tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo y pensar en todos los involucrados, cada aficionado, comisario, piloto, cada miembro de un equipo... y tomar precauciones", concluyó.

