Vettel elogió a Alonso: "Tiene mucho talento natural"

Sebastian Vettel y Fernando Alonso fueron grandes rivales, especialmente en las temporadas 2010 y 2012 cuando lucharon por el título hasta la última carrera, pero en los últimos tiempos, alejados de las victorias, acabaron mostrando una y otra vez respeto y admiración el uno por el otro.

El alemán, ya retirado de la F1 y dejando su sitio en Aston Martin precisamente a Alonso, habló del asturiano meses atrás en el podcast de la F1 Beyond The Grid, y declaró: "Creo que soy un gran admirador suyo como competidor".

Luego, Vettel pasó a recordar esos dos desenlaces en los que se coronó primero campeón (Abu Dhabi 2010) y luego tricampeón (Brasil 2012) arruinando el deseo de Alonso de coronarse con Ferrari, admitiendo que siguen siendo sus mejores memorias. "Especialmente en los primeros años, fue probablemente el más difícil de combatir".

"Luchamos de manera tan estrecha al final de las temporadas 2010 y 2012 que probablemente esos sigan siendo algunos de mis momentos o recuerdos favoritos".

"Los nervios que sentí preparando el Gran Premio de Brasil 2012, lo que pasé esa mañana y los preparativos... Creo que fue muy intenso, al menos para mí, y creo que los dos estábamos muy nerviosos".

Pero más allá de algún juego psicológico de Fernando (como cuando dijo que realmente competía contra Adrian Newey, el genio que inventó aquellos coches de Red Bull Racing), en pista batallaron siempre con respeto. Y el año pasado, en el GP de Japón, dejaron para la historia otro duelo rueda a rueda hasta la meta.

"Es un gran competidor, probablemente uno de los competidores más difíciles a los que me he enfrentado, porque siempre está en la lucha y nunca levanta el pie del acelerador, pero aunque no lo hace, es muy respetuoso en las batallas rueda a rueda, de lo que realmente disfruté", continuó el germano.

Pese a que Alonso, que deja Alpine, cumplirá 42 años durante la temporada 2023, ha demostrado seguir rindimiendo como siempre, y Vettel no duda en valorarlo: "Veo a Fernando como un piloto a un nivel realmente alto".

"Creo que tiene mucho talento natural, una determinación increíble, un gran instinto para las carreras y no ha perdido todo eso. Se ve que le encantan las carreras. Es muy apasionado".

El campeón del mundo de Fórmula 1 Sebastian Vettel, de Red Bull, y Fernando Alonso, de Ferrari, en la Gala FIA 2010

Luego, Vettel habló de la relación personal con Alonso, admitiendo que era casi inexistente, pero sin dejar lugar a la polémica: "No le conozco realmente como persona. No puedo decir que no nos llevemos bien, de hecho nos respetamos. Pero nunca hubo momentos en los que realmente llegáramos a conocernos, pasáramos tiempo juntos o habláramos de cosas ajenas a las carreras".

Vettel mencionó a Lewis Hamilton, con el que en los últimos años creó un vínculo como grandes abanderados de las protestas contra el racismo o la homofobia, como ejemplo de amistad entre rivales: "Tal vez Fernando y yo no tuvimos momentos para vincularnos como hice con Lewis".

"Como personas probablemente no tengamos la mejor relación porque no nos conocemos muy bien. Quizá seamos muy diferentes. Tenemos una pasión común que nos entusiasma a los dos, pero en todos estos años nunca hemos tenido la oportunidad de conocernos de verdad".

Y no lo ve preocupante: "En la escuela o en el trabajo, siempre tienes un compañero al que respetas pero no conoces realmente. Es así".

"Así como me llevo bien con Lewis, tenemos muchas cosas de qué hablar y algunos puntos de vista que compartimos, podría tener eso con Fernando, pero nunca tuvimos la química para hacerlo. Probablemente seamos dos personas muy diferentes, aunque tengamos la misma pasión en nuestras vidas".

"Ahora estamos más cerca en edad. La diferencia de edad entre nosotros obviamente sigue siendo la misma, pero podría decirse que estoy más cerca de él que de alguien que tiene 20 años".

"Pero aunque llevemos tanto tiempo compitiendo entre nosotros, sí, somos dos personas diferentes".

Vettel dejó su marca en 16 temporadas en F1, colándose en el top 10 de pilotos con una trayectoria más larga en la historia de la categoría. Alonso, por su parte, arrancará en este 2023 su vigésimo curso, dejando atrás las 19 de Michael Schumacher, Rubens Barrichello y Kimi Raikkonen, y quedándose con el récord en solitario.

Casco de Fernando Alonso en homenaje a Sebastian Vettel en el GP de Abu Dhabi 2022 de F1