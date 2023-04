Leclerc responsabiliza a Sainz de su pobre clasificación en Australia

Cargar el reproductor de audio

Mientras Mercedes se convertía en el gran rival de Max Verstappen en la lucha por la pole y Fernando Alonso se aferraba a ellos en la cuarta posición, en Ferrari hubo un cara y cruz en la clasificación de este sábado en Australia.

Carlos Sainz se clasificó quinto y lamentó la oportunidad perdida de entrar en el top 3, pero se mostró positivo. Peor se lo tomó su compañero Charles Leclerc, que tendrá que arrancar desde la séptima plaza tras quedarse a 0.637s de Verstappen.

El monegasco, que ganó con solvencia el año pasado en Australia, admitió que fue su culpa haber estado detrás de Sainz en la Q1 y la Q2, pero señaló al madrileño cuando, a la hora de la verdad, en la Q3, no logró una gran vuelta.

"En Q1 y Q2, claramente, no estaba ahí. No estaba pilotando bien. No estaba poniendo todo junto, así que fue culpa mía", comentó. "En la Q3 fui un poco mejor. En el coche estaba bastante confiado de que podía hacerlo bien, pero desgraciadamente no sé qué pasó en la segunda tanda de la Q3, si fue un fallo de comunicación con Carlos o lo que fuera".

"Pero me encontré detrás de él durante todo el primer sector, lo cual no fue genial. Carlos me dio un bonito rebufo en la curva 3 y 4, que quizás pueda ser útil pero... Así que ahí lo tienes, no gestionamos la clasificación muy bien. Un poco frustrante".

"Hablaremos de ello en la reunión con el equipo, para intentar mejorar esas situaciones".

Sin embargo, pese a ese intento fallido, el propio Leclerc había fallado en el anterior, en los primeros compases de la Q3: "Fue bastante complicado, pero para ser sincero, siento que somos bastante competitivos y que sin embargo, en la primera tanda de la Q3 no lo hice todo bien".

"Así que es un poco culpa mía porque cuando llegas a la Q3 necesitas hacerlo todo bien en cualquier vuelta que hagas. Podríamos haberlo optimizado teniendo luego una mejor comunicación. Pero yo tampoco he hecho un gran trabajo hoy".

Sin embargo, Leclerc no quiere que Ferrari encienda las alarmas y no ve imposible luchar con los Aston Martin y los Ferrari: "No estoy especialmente contento por cómo he pilotado. Pero no entraría en pánico por lo de hoy. Creo que estábamos dos o tres décimas, sólo necesitaba conducir mejor. El coche no iba tan mal. Las sensaciones eran bastante buenas. Y parte de los cambios que hemos hecho este fin de semana eran para mejorar el ritmo de carrera".

"Creo que mañana será un poco mejor, el rendimiento del coche parece ser un poco mejor en la carrera que en la clasificación", finalizó.