Pérez, contento con su quinto puesto en la clasificación de Monza

El piloto mexicano fue quinto en la Q1 y cuarto en la Q2, antes de repetir el quinto puesto en la última ronda de la clasificación (la Q3) después de haber sufrido mucho en todo momento para intentar igualar el ritmo de su compañero de equipo Max Verstappen, algo que no consiguió.

La sesión clasificatoria de Monza fue difícil para todos los pilotos, ya que era la segunda vez que se probaba el formato experimental con un diferente asignación alternativa de neumáticos, con menos juegos y el uso obligatorio de duros en la Q1, medios en Q2 y blandos en Q3.

Sin embargo, Sergio Pérez se complicó la vida tras un accidente en la Parabólica hacia el final de los Libres 3 que le hizo perder algunos giros cruciales para simular la clasificación del sábado. A eso se sumó un problema en la FP3 que también le hizo perderse las últimas vueltas de la sesión por una fuga de aceite que provocó finalmente un cambio de unidad de potencia en su RB19.

Cuando se le preguntó al piloto mexicano si estaba contento de haber sido quinto, Pérez dijo: "Sí, teniendo en cuenta la situación, perdiéndome el final de la FP3 y básicamente yendo a ciegas, no rodé con neumáticos nuevos antes de la clasificación. Pero es lo que hay".

"Creo que teniendo en cuenta lo pequeños que eran los márgenes, nuestra preparación no era la ideal. Ayer teníamos mucho ritmo, creo que la jornada de ayer pintaba muy bien. Pero, por desgracia, hoy no hemos podido demostrar lo que éramos capaces de hacer", añadió.

Checo Pérez también aseguro que el accidente en la FP2 no fue realmente un contratiempo para él más allá de su impacto en el tiempo que pasó en la pista.

"Ese tipo de cosas pueden pasar. Simplemente alteró la situación en términos de tener problemas con la puesta a punto del coche para esta mañana. Y, por desgracia, también tuvimos problemas con el motor, así que tuvimos que cambiarlo. Sí, fueron demasiadas cosas".

El de Guadalajara también admitió que no es fácil optimizar el coche para usar los tres neumáticos en la clasificación: "Es bastante difícil, sobre todo si tienes un problema como el que yo he tenido, vas completamente a ciegas y la primera vez que usas los neumáticos blandos es en la Q3, por lo que obviamente siempre estás un paso por detrás".

De cara a la carrera, el mexicano espera poder mantenerse alejado de cualquier problema en la primera vuelta: "Bueno, cuanto más arriba estés, mejor", dijo. "Estoy en la tercera fila, así que espero poder pasar a la segunda".

"No quiero ponerme primero enseguida, pero obviamente quiero ganar algunas posiciones y espero poder hacerlo. Será crucial para nosotros mañana poder adelantar al pelotón para no perder tiempo de carrera y no forzar los neumáticos más de lo que queremos", concluyó.

Las mejores fotos del sábado de Fórmula 1 en el GP de Italia 2023 en Monza:

