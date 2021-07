Verstappen: "Mercedes demostró cómo es en Silverstone"

Max Verstappen compareció este jueves ante los medios de comunicación por primera vez desde su fortísimo accidente con Lewis Hamilton en el GP de Gran Bretaña de hace dos semanas. El holandés se reafirmó en su valoración inicial del lance y en la reacción a la celebración de Mercedes en Silverstone.

Después de confirmar que había hablado por teléfono con Hamilton tras el accidente, Verstappen no cambió ni un ápice su opinión de que fue un error por parte de su rival mostrarse tan feliz tras su triunfo en el GP de Gran Bretaña.

“Si te refieres a la falta de respeto, es cuando un tipo está en el hospital y el otro está agitando la bandera como si no hubiera pasado nada mientras empujó al otro rival contra el muro en un impacto de 51G....", dijo el piloto de Red Bull antes del GP de Hungría.

“Pero no solo eso, sino también la reacción de todo el equipo. Creo que así no es como se celebra la victoria, especialmente una que consiguieron como la consiguieron. Así que sí, eso es lo que encontré realmente irrespetuoso y en cierto modo quiero decir que demuestra cómo son realmente. Fue después de una situación de presión, pero a mí no me gustaría que me vieran así".

El equipo de Verstappen, Red Bull, también criticó la forma en que Mercedes celebró, y el jefe de la escudería austriaca, Christian Horner, redobló su malestar en su columna posterior al GP de Gran Bretaña por el comportamiento de sus rivales.

Verstappen no amplió el contenido de la conversación con Hamilton tras la carrera, ni si habían hablado de cómo enfocar la batalla entre ellos a partir de ahora.

"Sí me llamó", dijo el holandés. "No necesito entrar en detalles sobre eso, pero sí tuvimos una conversación".

A pesar de seguir descontento por lo sucedido, Verstappen dijo que estaba ansioso por tratar de poner punto y aparte a lo sucedido.

"De todos modos no puedes cambiar el resultado", dijo. "No estoy contento con lo que pasó allí, especialmente por perder tantos puntos debido a otra persona, pero es lo que hay".

"No puedo decir mucho más al respecto. Me golpeé fuerte contra el muro, que nunca es lo que quieres, pero intentaremos, por supuesto, tener un buen fin de semana aquí".