La FP3 de Abu Dhabi añade emoción a la última clasificación de 2019

Los Mercedes siguen siendo los favoritos a todo este fin de semana, aunque Bottas tendrá que salir al fondo de la parrilla. Verstappen se aferra a la tercera posición del mundial con un gran rendimiento y llega a la clasificación tras ser el más rápido en los terceros libres. Y los Ferrari se centraron en probar con el neumático medio con el que saldrán a la Q2. Nada está claro antes de la última lucha por la pole.

Con el sol en lo alto y unas condiciones muy diferentes a las que se esperan en clasificación y carrera, arrancó la FP3 del GP de Abu Dhabi, la última del año.

Lo hizo de manera tranquila, con la mayoría de pilotos bromeando y relajados en su box y solo unos cuantos haciendo vueltas de instalación. A los 13 minutos fue Norris el que estrenó la tabla de tiempos, colocándose al frente hasta que los Renault le superaron instantes después.

El primero de los favoritos en salir fue Bottas, que nuevamente cambió motor a pesar de estrenar uno el viernes (¿problema o táctica de cara a 2020?). El finlandés, el más rápido del viernes, sabe que no podrá lograr la pole, pero salió con neumáticos blandos.

Los primeros registros no fueron muy representativos, y Verstapen no tuvo problemas en sacar medio segundo a los Mercedes. Leclerc, que falló en el primer ataque al crono, no marcó una buena vuelta hasta que quedaban 19 minutos.

Albon estuvo a punto de llevarse por delante a Hulkenberg, que iba en vuelta lenta, y afortunadamente las escapatorias del Yas Marina le permitieron esquivar el accidente en la curva 17. A mitad de sesión, los Mercedes respondieron a Verstappen y Hamilton se puso primero con una marca de 1:36.640 que dejó a medio segundo a Bottas y al holandés.

En los últimos 20 minutos llegaron los que tenían que ser los tiempos reales, y los Ferrari (con medios) demostraron estar por detrás de Mercedes en el tercer sector. Los del Cavallino no probaron los Pirelli de mejor rendimiento y Hamilton se salió en la que iba a ser su mejor vuelta, impiendo ver una comparación real.

La pista no estaba en el mejor estado y muchos pilotos tuvieron que bloquear neumáticos y usar las escapatorias sin hacer la vuelta perfecta.

Sainz pasó la primera parte de la práctica con medios, y no montó los blandos hasta los últimos 15 minutos. Su primer tiempo le permitió ponerse séptimo, aunque luego caería a la novena plaza al ser superado por Ricciardo y Pérez. La lucha en la zona media se antoja muy igualada.

A falta de cuatro minutos, en su quinta vuelta con ese juego de neumáticos y pese a un sector 3 mejorable, Verstappen mejoró el tiempo de Hamilton por 0,074s y acabó la FP3 primero.

El top 10 de la FP3 de Abu Dhabi. Pulsa en 'Ver resultados' para disfrutar de toda la tabla

