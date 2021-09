Verstappen, ante el error de Hamilton: "Fue un buen top 3"

Max Verstappen tendrá que apelar a la remontada en el GP de Rusia en su batalla por el campeonato contra Lewis Hamilton. El holandés, que decidió montar un motor completamente nuevo junto con Red Bull entre la FP1 y la FP2 del viernes, ni siquiera completó una vuelta cronometrada en la clasificación de este sábado.

Sabedores de que saldrían desde el fondo de la parrilla y ante el asfalto empapado de Sochi, los de Milton Keynes prefirieron concentrarse en el domingo, que se espera seco, y preparar la remontada del líder del Mundial.

"Ayer no fue del todo representativo, porque algunos subieron la potencia o tenían menos combustible, así que no me preocupó demasiado. Pero sí, hicimos algunos cambios, y estoy seguro de que para mañana hemos hecho los cambios correctos. Aun así, va a ser bastante complicado adelantar", comentó Verstappen este sábado en Sochi.

"Todo depende también de la primera vuelta o de las cosas que ocurran durante la carrera. Por supuesto que intentaré sumar puntos, pero necesito un poco de ayuda, por supuesto, que las cosas vayan, digamos, un poco mal en la parte delantera. Pero vamos a ver".

Cuando se le preguntó por el error que cometió Lewis Hamilton a la hora de entrar a cambiar a slicks después de los primeros compases de la Q3 con intermedios, Verstappen respondió: "Creo que ya había hecho la entrada en boxes varias veces hasta ese momento, así que sabía lo resbaladizo que estaba. Pero no sé qué pasó. He visto de pasada la repetición, así que no lo he visto del todo. Pero, por supuesto, sería mejor no cometer ese error, pero supongo que él mismo también lo sabe".

Y cuando se le sugirió que se habría alegrado de ver un top 3 (Norris, Sainz y Russell) donde el inglés no estaba, después de que cometiese otro error en su vuelta rápida con blandos ante la falta de temperatura de estos para acabar golpeando con la trasera las protecciones.

"Creo que, en general, la clasificación ha sido un poco más emocionante. También se ha visto que la gente iba con slicks, la pista aún no estaba preparada, pero esperaban, por supuesto, que esta mejorase rápido, y sí, fue un buen top tres, diría yo", aseguró.

"Supongo que de todos modos competirán tan duro como puedan, para intentar defender sus posiciones. Yo solo tengo que centrarme en mi propia carrera y tratar de llegar a la parte delantera. Ya veremos entonces qué pasa".

Verstappen, que dejó claro que "sería más fácil adelantar en mojado" el domingo, no tiene claro que los Mercedes –que han ganado siempre en Sochi desde 2014– estén por delante en cuanto a rendimiento en el GP de Rusia.

"Ha sido un poco difícil de saber, pero aun así parecían muy fuertes. Como he dicho, he hecho algunos cambios en el coche, así que espero que eso ayude un poco también, y por supuesto, todos ellos encendieron sus motores en la FP2 para una vuelta rápida. Por mi parte, sabía que iba a salir atrás, así que no había razón para hacerlo", puntualizó.

"Supongo que tendremos que esperar y ver lo competitivos que vamos a ser. Eso sí, creo que son un poco más rápidos en la clasificación que en la carrera, por lo que tienen o por lo que pueden extraer, pero está bien".

Haz click en la foto para ver las mejores imágenes de Max Verstappen en Sochi