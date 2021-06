Cómo AlphaTauri ha reconducido a Tsunoda en su debut en F1

A raíz de algunas carreras difíciles de principios de temporada para AlphaTauri, se tomó la decisión de trasladar a Tsunoda del Reino Unido a Faenza para que pudiera estar más cerca de su equipo.

El jefe de la escudería italiana, Franz Tost, cree que el traslado ayudará a acelerar el aprendizaje del japonés, y ha elaborado personalmente un intenso programa diario para asegurarse de que el joven esté totalmente concentrado en lo que tiene que hacer.

"La rutina diaria es bastante sencilla", explicó Tost en el pasado GP de Azerbaiyán. "Tiene que estar en el gimnasio alrededor de las nueve hasta las nueve y media o 10".

"Luego, de 10:30 a 11:30 o 12, está junto a los ingenieros. Después, a primera hora de la tarde, tiene una clase de inglés".

"A continuación, una vez más junto a los ingenieros, y luego se le permite ir de nuevo al gimnasio durante otras dos horas. Luego debe ir a dormir. Todo muy tranquilo".

Tost considera que tener a Tsunoda cerca ayudará al equipo a controlar mejor su desarrollo.

"Es un regalo pasar de Inglaterra a Italia. En primer lugar, hace un tiempo precioso, hay una cocina fantástica y la gente es agradable", dijo.

"Además, tiene la posibilidad de trabajar cerca del equipo, con los ingenieros, porque todavía tiene que aprender mucho. Y siempre quiso venir a Italia durante los meses de invierno. Pero entonces se decidió que se quedara en Inglaterra".

"Está viviendo ahora en Italia y lo disfruta. Estamos contentos de tenerlo cerca, porque así lo tenemos todo mejor controlado".

Tsunoda dijo que la decisión de trasladarlo a Italia se produjo después de su accidente en los entrenamientos de Mónaco, y confesó que no fue del todo divertido.

"Me lo dijeron mientras estaba en Mónaco, creo que fue el sábado", dijo. "Básicamente, cuando me estrellé en la FP2 no fue algo positivo. Y creo que Red Bull no estuvo contento después de eso".

"Creo que es bueno tener un cambio un poco grande para mí, porque creo que las últimas tres o cuatro carreras, no he tenido buenas actuaciones y para cambiar algo, ya sabes, necesitas [hacer las cosas] un poco diferente".

"En cuanto a la sesión de gimnasio, el tiempo es mucho, mucho más largo de lo habitual. Así que espero no estar como un culturista al final del año, pero ya veremos", bromeó el nipón.

En Azerbaiyán, Tsunoda tuvo su mejor actuación hasta la fecha, llegando a rodar en el top 5, pero acabando finalmente en la misma séptima posición desde la que partió tras verse superado en la resalida por Norris y Alonso.

"Yuki ha hecho un trabajo fantástico, debo decir", dijo Tost el domingo de Bakú. "Ayer tuvo un pequeño incidente, pero fue en la Q3, y puede pasar, también les pasó a pilotos más experimentados. Y hoy su ritmo de carrera a veces fue increíble. Me preocupó mucho que pasara algo, porque iba muy rápido".

"Está en un momento muy bueno, y creo que conseguirá buenos resultados también en la segunda mitad de la temporada, cuando tenga un poco más de experiencia, especialmente en circuitos que conoce".

Información adicional de Alex Kalinauckas y Christian Nimmervoll