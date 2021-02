F1: cómo trabajan los equipos con las restricciones por COVID-19

Todos los involucrados ​​hicieron un trabajo brillante que permitió disputar una temporada de 17 carreras en 2020. Sin embargo, durante el invierno, las restricciones de viaje se han endurecido en muchos países y, por lo tanto, los problemas logísticos han sido aún mayores que antes.

Las cosas se complican todavía más por el hecho de que el Reino Unido, donde están siete de los diez equipos de F1, ha sido un punto con alta incidencia de COVID-19, lo que provocó numerosas medidas.

La Fórmula 1 anunció un calendario de 23 carreras y el GP de Portugal está fijado para el 2 de mayo, lo cual es positivo. Pero es realista pensar que esos planes probablemente cambien más de una vez en los próximos meses.

De hecho, las restricciones de viaje han tenido un impacto en los equipos y los proveedores de unidades de potencia incluso antes del inicio de la temporada.

Es una cuestión bidireccional. Los permisos especiales de no hacer cuarentena (de los que disfrutó el personal de la F1 que viaja hacia y desde las carreras en 2020) no estaba vigente en las llegadas al Reino Unido durante el invierno, ya que esos viajes no están directamente relacionados con eventos concretos.

Al mismo tiempo, la mayoría de los viajeros al Reino Unido se enfrentan a estrictas restricciones de cuarentena cuando vuelven a sus países de origen.

Los deportistas de élite siguen pudiendo viajar al Reino Unido, bajo ciertas restricciones, por lo que hemos visto fotos de Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo y Sergio Pérez visitando las fábricas de sus nuevos equipos.

Sin embargo, incluso un director como Toto Wolff no está exento de la cuarentena del Reino Unido, por lo que el austriaco ha permanecido en su país de origen desde las vacaciones de Navidad.

Algunos equipos son autosuficientes, ya que sus fábricas de chasis y unidad de potencia están en el mismo país, lo que obviamente se aplica a Ferrari y Mercedes, así como a los equipos de clientes de este último, Aston Martin y Williams.

Sin embargo, otros dividen sus operaciones en dos países. El departamento de motores de Renault está en Francia, lo que significa que habitualmente hay muchos desplazamientos hacia y desde la sede de Alpine en Enstone, mientras que McLaren usa el túnel de viento de Toyota en Colonia, y sus chicos de aerodinámica generalmente viajan de un lado a otro.

Ambos equipos han tenido que planificar su trabajo teniendo en cuenta los desafíos logísticos extra que provocaron las restricciones por COVID-19.

Sin embargo, el equipo con el mayor dolor de cabeza es probablemente Haas. Su instalación de carreras está en el Reino Unido, mientras que el departamento de diseño, la mayor parte de la producción y el proveedor de unidad de potencia y cajas de cambios (Ferrari) están todos en Italia.

Y luego está el director del equipo, Guenther Steiner, que pasa sus vacaciones de invierno en su casa en Estados Unidos, y este año ha optado por quedarse allí en lugar de volver a la fábrica de Banbury.

“Normalmente vuelvo entre enero y febrero, pero este año no fui”, dice. “Quiero decir, vaya donde vaya, tengo que hacer cuarentena, y eso no me lo puedo permitir. Iré directamente a Bahrein para los test, para evitar cualquier dificultad".

A estas alturas del año en Haas habría mucho movimiento entre Italia y el Reino Unido, pero no es así en 2021.

Eso ha provocado algunos cambios, en particular el hecho de que los coches ahora se fabrican en Banbury en lugar de Italia, como solía ser. Por tanto, los mecánicos que están en Gran Bretaña no han tenido que viajar.

Esa decisión también se vio impulsada por la congelación del desarrollo, lo que hará que parte del coche de 2020 pase al de 2021. En otras palabras, la fábrica del Reino Unido tiene un buen stock de piezas con especificaciones 2020 que van directamente a la fabricación de los monoplazas de este año.

Haas está tirando de piezas que tenía el año pasado para el coche de 2021, aunque también tiene algunas nuevas. Steiner admite que no compensa la cuarentena: "Lo importante es que está diseñado en Italia. Así que quieres a tu gente técnica cerca cuando fabricas el coche, quieres que tus diseñadores estén cerca por si hay problemas".

“No solo decidimos fabricar el monoplaza en el Reino Unido debido a la pandemia, lo decidimos porque este año se trata de repuestos. ¡Hay más piezas en este momento en el Reino Unido que en Italia! Así que habríamos tenido que transportar todo a Italia para fabricarlo. Eso no tenía sentido".

Los cambios más importantes en los coches de 2021 son aerodinámicos, por lo que ahora deben enviar nuevas piezas de carrocería a Banbury.

“Las piezas que han cambiado, en parte se fabrica en Italia y parte en el Reino Unido. Y todas van este año a Inglaterra en lugar de ir a Italia, como en años anteriores".

Al igual que otros equipos de F1, Haas ha cambiado su manera de trabajar y la gente se queda en casa en la medida de lo posible.

"El equipo de diseño está en Italia y trabaja en parte desde casa", dice Steiner. “Tienen un sistema de turnos y, a veces, van a la oficina durante unos días. Y en Gran Bretaña lo mismo".

“Y los mecánicos trabajan por turnos. Básicamente son dos burbujas, por lo que si una burbuja se ve afectada, el trabajo puede seguir".

“Si tienes a todo el mundo junto y alguien tiene COVID, entonces tienes que poner a todo el mundo en cuarentena y no puedes fabricar el coche".

“Así que tenemos un turno temprano y un turno tarde, pero dividir a la gente tampoco es lo ideal, y no es la manera más eficiente de hacer las cosas. Pero de momento, es lo que hay que hacer".

“Y siempre hacemos test a la gente continuamente, para asegurarnos de que nadie lo tenga y no sufra síntomas. Y, tocamos madera, no tuvimos ningún caso".

Otro gran problema para Haas es que los ingenieros de Ferrari no pueden viajar al Reino Unido sin pasar cuarentena, y eso provocó que no pudieran encender su motor.

El primer encendido del coche es más que puro marketing: es una verificación crucial de los sistemas. Es menos crítico con un coche que no ha cambiado mucho entre temporadas, pero aún así vale la pena hacerlo.

"El encendido será en Bahrein", se resigna Steiner. "De todas formas en todas las carreras los motores vuelven a Maranello, y luego a la pista y van directamente al coche. Así que no es nada nuevo".

“Pero no es lo ideal, porque siempre quieres hacer todo lo que puedas en casa. Pero creo que estaremos bien. Siempre que suene bien cuando lo encendamos por primera vez, ¡no habrá problema".

AlphaTauri AT02 1 / 11 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 2 / 11 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 3 / 11 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 4 / 11 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 5 / 11 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 6 / 11 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 7 / 11 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 8 / 11 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 9 / 11 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 10 / 11 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 11 / 11 Foto de: AlphaTauri

El trabajo italiano de Honda en la Fórmula 1

Las estrictas restricciones en la entrada a Japón dificultaron la vida al personal de Honda durante todo el año pasado, pero la compañía mantiene un grupo principal a tiempo completo en su base de F1 en Milton Keynes, incluidos algunos empleados británicos, y pueden hacerse cargo de los requisitos de Red Bull Racing.

Sin embargo, no ha sido tan fácil para la gente de Honda que está asignada a AlphaTauri.

Una docena de miembros del equipo se han visto obligados a permanecer en Italia durante varias semanas para supervisar el programa de pruebas de Yuki Tsunoda con coches de 2018, junto con el encendido y apagado del modelo 2021 del equipo.

“Los pobres vinieron aquí el 11 de enero”, dice el director deportivo de AlphaTauri, Graham Watson. "Y han estado fuera desde entonces, y se quedarán aquí hasta después del shakedown del 23 al 25 de febrero en Imola. Así que, para ellos, eso ha tenido un gran impacto".

"Sé que Tanabe-san estaba un poco nervioso cuando tenía que decirle a su gente de Honda: 'Por cierto... tienes que salir a dar soporte a AlphaTauri y estarás fuera durante seis semanas...'.

“Para los japoneses, no creo que sea un gran problema, porque la mayoría de ellos viven solos en Milton Keynes. Pero para los chicos del Reino Unido que tienen familias, es un poco más complicado".

“Y además, algunos de ellos irán directamente de Italia a Bahrein, aunque la mayoría volverá al Reino Unido".

"Luego, una vez que comienzas a viajar a Bahrein para los test, el Gobierno ya te da permiso de saltarte la cuarentena, porque eres parte del personal de apoyo para los deportes profesionales".

AlphaTauri tiene otro dolor de cabeza, porque al igual que McLaren, el túnel de viento que utiliza está en otro país.

Muchos de los aerodinámicos asociados con el funcionamiento del túnel de Bicester son residentes británicos, pero algunos empleados italianos suelen viajar desde Faenza, Italia.

El equipo también suele enviar ingenieros a Milton Keynes cuando sus pilotos están en el simulador de Red Bull, por lo que, por ejemplo, las pruebas para Bahrein en el simulador se hicieron más tarde de lo habitual.

"Nuestra gente se ve más afectada de lo que esperábamos”, dice Watson. "En años anteriores ha habido muchos viajes entre Faenza y Bicester, la gente iba y venía".

"Y en lo que va de año, no tenemos a nadie yendo a ninguna parte debido a la cuarentena del Reino Unido. Porque con cuarentena pierdes a esa persona durante dos o tres semanas, y eso siempre que dé negativo".

"Afortunadamente en Italia se ha ido dando un poco más de libertad según se acerca la temporada".

Pero no es solo el movimiento del personal lo que los equipos han tenido que controlar.

Los motores y las cajas de cambios cruzan regularmente las fronteras de los proveedores a los equipos, mientras que AlphaTauri envía elementos de pruebas del túnel de viento a Bicester, generalmente por carretera (ya que son envíos bastante grandes), y recibe piezas de tamaño completo de Red Bull Technology.

La COVID-19 ha ralentizado el transporte a través de los puertos del Reino Unido, mientras que el Brexit también ha influido, y los equipos ahora tienen mucho más papeleo que rellenar y costes que pagar.

“El Brexit ha tenido un efecto bastante importante en el transporte, diría que más que la COVID. Y hemos tenido que añadir contingencia en la planificación".

"Los puertos también se han convertido en un pequeño problema. Puedes perder entre uno o dos días en el puerto, dependiendo de lo que esté sucediendo en ese momento".

“Pero respecto a la COVID-19, el Reino Unido es bastante flexible con los conductores de transporte que viajan en ambas direcciones, siempre que muestren un test negativo. No ha sido tan malo en ese aspecto".

El inicio de la temporada hará más fácil las cosas. Todo el personal de la F1 volverá a tener permiso para no hacer cuarentena tras los viajes, y los estrictos protocolos de la FIA también ayudarán.

Hasta entonces, los equipos aceptan que hay normas que cumplir. "Creo que debemos ser respetuosos con todas las reglas y lo que está sucediendo", dice Steiner".

“Quiero decir, si no puedes hacerlo, no lo haces. Solo hay que encontrar maneras de evitarlo, como hacen otras industrias".