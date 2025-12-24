Sanciones de motor en la F1 2025: ¿quiénes han tenido un mejor control?

En el último año con los actuales motores de Fórmula 1, los equipos parecen haber tenido sus motores razonablemente bajo control, ya que el número de sanciones se redujo significativamente en comparación con la temporada 2024.

En 2025, los pilotos fueron penalizados 14 veces por exceder el límite permitido en las piezas de sus unidades de potencia, mientras que en 2024, hubo 20 infracciones, con las mismas carreras.

Aunque cabe aclarar que "penalizado" es quizás la palabra equivocada, por cierto. Porque ni una sola vez un piloto tuvo que salir unos puestos más atrás. Todos los pilotos que tenían piezas de motor nuevas en sus coches salieron desde el pitlane.

Esto se debe a que los equipos normalmente aprovechaban la oportunidad para montar nuevas piezas y cambiar la puesta a punto cuando ya estaban muy atrás en la parrilla, y un cambio de este tipo después de la clasificación siempre supone una salida desde el pitlane.

Una de las razones del menor número de penalizaciones fue la eliminación de las restricciones a las cajas de cambios. En años anteriores, los equipos tenían que ahorrar en sus cajas de cambios, primero durante un cierto número de carreras y después, como en el caso de los componentes del motor, durante una cuota determinada por temporada. En 2025 esta restricción dejó de existir porque la fiabilidad de los diseños actuales hacía "obsoleta" la normativa.

En 2024, la caja de cambios, dividida en elementos de interior y exterior, aún provocó cuatro sanciones.

Red Bull, el mayor infractor en la F1 2025

El equipo que más perjudicado se vio en este sentido fue Red Bull: todas las piezas de Max Verstappen fueron reemplazadas en Brasil, pero aún así se las arregló para terminar en el podio saliendo desde boxes. Su compañero Yuki Tsunoda incluso tuvo que salir tres veces desde boxes.

Esto también convierte al piloto japonés en el más desafortunado de los pilotos - por lo demás, sólo Pierre Gasly (Alpine) tuvo que salir de la parrilla más de una vez desde boxes: en Montreal y Monza.

Mientras tanto, tres equipos completaron toda la temporada con su límite disponible: McLaren pudo mantener su casillero a cero por tercera vez consecutiva, mientras que Sauber y Williams tampoco tuvieron que cumplir ninguna penalización.

La causa más frecuente de los excesos fue el motor de combustión interna (ICE), que se utilizó por encima del límite en doce ocasiones. Los equipos básicamente intercambiaron el paquete completo de motor, turbocompresor, MGU-H y MGU-K - sólo Esteban Ocon (Haas) fue penalizado en Sao Paulo a causa del motor.

Sólo un piloto (Tsunoda) superó el límite permitido de ocho en cuanto al escape se refiere.

Cambios para la temporada 2026 de la F1

Habrá algunos cambios para la temporada 2026 debido a los nuevos motores: Habrá nuevos límites y también se introducirán algunos componentes nuevos. Sólo el límite para la batería y la centralita de control seguirá teniendo el mismo límite que este año: dos.

Para el motor y el turbocompresor, en el futuro sólo se podrán utilizar tres elementos en lugar de los cuatro anteriores, y el límite para el MGU-K se reducirá incluso de cuatro a dos. En lugar de ocho sistemas de escape, en 2026 sólo podrán utilizarse tres.

También habrá los llamados componentes auxiliares, que se especifican como cinco por temporada.

Sin embargo, en 2026 cada piloto podrá utilizar un elemento extra por componente del motor; en temporadas posteriores, esto sólo se aplicará a los fabricantes que debuten en esta normativa.