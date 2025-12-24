Todos

Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

El McLaren MP4-17A de Raikkonen se subasta por 1,4 millones de euros

El MP4-17A de McLaren pilotado por Kimi Raikkonen está valorado entre 1,0 y 1,4 millones de euros, pero necesitará una reconstrucción antes de volver a pista.

Redacción Motorsport.com
Editado:
McLaren MP4-17A de Kimi Raikkonen

RM Sotheby's subastará en París en este 2026 un McLaren MP4-17A de 2002. El chasis, que compitió en 12 grandes premios, fue pilotado por Kimi Raikkonen y David Coulthard y obtuvo un total de cinco podios y una victoria. 

Se estima que el coche puede alcanzar un precio de entre 1.000.000 y 1.400.000 euros en la subasta. Diseñado bajo la dirección del legendario Adrian Newey, el MP4-17 sufrió más de lo esperado al principio de la temporada, pero finalmente fue capaz de luchar con el dominante Ferrari F2002 y subir al podio de forma fiable. 

El chasis 06 se introdujo a mediados de la temporada 2002 y fue utilizado principalmente por Raikkonen, que había sustituido a Mika Hakkinen en el equipo. El finlandés logró un tercer puesto en su debut en el Gran Premio de Europa, antes de terminar segundo en el Gran Premio de Francia y tercero en el de Gran Premio de Estados Unidos.

Foto de: RM Sotheby's

Pero fue en 2003 cuando el mismo coche -esta vez pilotado por Coulthard y con mejoras- logró llevarse la victoria en la prueba inaugural de la temporada en el Gran Premio de Australia. Fue la decimotercera y última victoria de este piloto en un gran premio de Fórmula 1

Su última carrera, el Gran Premio de Japón de 2003, volvió a ver a Raikkonen al volante. Acabó segundo, por detrás del piloto de Ferrari Rubens Barrichello. Pero fue Michael Schumacher, quien terminó octavo en la carrera, quien se alzó con su sexto título de campeón del mundo. 

El chasis se subastará con su decoración original y luciendo el número 4 de Raikkonen, con el motor Mercedes-Benz FO110 V10 de 3,0 litros. Como es de esperar, necesitará una reconstrucción completa antes de volver a utilizarse en pista, pero para los aficionados a esta época de las carreras (y que obviamente tengan mucho dinero) se trata de una inversión increíble. 

McLaren lo conservó durante los 17 años siguientes a dicha temporada, antes de que su actual propietario lo comprase en el año 2021. 

Recuerda al McLaren MP4-17A:
Kimi Raikkonen un poco fuera de pista

Kimi Raikkonen un poco fuera de pista

Foto de: Brousseau Photo

