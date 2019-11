Sainz, tras su primer podio en F1: "Es una inyección de moral"

Los sueños se cumplen si crees en ellos, pero sobre todo si trabajas día tras día con todo lo que tienes para lograrlo. Eso, y lo adecuado de mandar mensajes en momentos clave de tu carrera deportiva, es algo que Carlos Sainz ha aprendido de su padre, bicampeón del mundo de rallies y doble ganador del Dakar.

Este domingo, en el GP de Brasil de F1 2019, el madrileño logró su primer podio en la Fórmula 1 después de 101 carreras en la categoría.

"Sí, es increíble. Sobre todo qué manera de tener que esperar, qué angustia. Estaba un poco triste porque no sabía si iba a llegar o no. Ahora ha llegado y ¡qué alivio!", fueron sus primeras palabras en los micrófonos de Movistar + F1 tras conocer que la FIA desestimaba la investigación por usar DRS bajo bandera amarilla.

"Hoy ha habido un buen mensaje, seguro que mi padre me esté viendo desde casa. Pero no solo él, sino también toda mi familia, Juanjo [Lacalle]... no me salen los nombres ni tampoco las palabras todavía, porque aún no se asimila".

"Ahora toca celebrar. Hemos esperado mucho para este momento, más de lo que me gustaría, pero al final lo hemos conseguido y en qué año para McLaren, en plena remontada. Pues hoy también plena remontada mía y toca celebrar, porque han pasado por un momento duro, pero ahora estamos en uno muy bueno".

Sainz reconoce que este tercer puesto, el primer podio de McLaren desde Australia 2014 (con Jenson Button), es una inyección sin igual para un equipo que ha vivido desde 2015 uno de sus peores momentos en la Fórmula 1.

"Son muy buenas señales las que estamos dando y sobre todo hoy he visto mucha garra, mucha hambre, me han enseñado vídeos del equipo cuando veían que adelantaba. Y veo a un equipo con mucha energía, con muchas ganas de volver ahí delante y eso me hace sentir muy especial y muy confiado de que estamos yendo hacia arriba", añade.

"Yo creo que esto es una inyección de moral para asegurarnos de que vamos en la dirección correcta y seguro que nos ayuda a seguir apretando un poquito más en los circuitos y en la fábrica para seguir en esta línea".

Y como colofón, una anécdota: "Mis padres me han pedido que me cambie el billete porque mañana me vuelvo a Londres. Pero no quiero, toca seguir trabajando, apretando en la fábrica. Me gustaría celebrarlo con ellos, pero hay que seguir trabajando duro".

