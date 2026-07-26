Russell, hundido tras Hungría: "Ya he pasado el punto de la decepción"

George Russell aseguró que ya está más allá de la decepción después de que el Gran Premio de Hungría prácticamente acabara con sus opciones de luchar por el título de Fórmula 1 en la temporada 2026.

El piloto de Mercedes arrancó sexto en el Hungaroring, pero terminó séptimo después de caer hasta el fondo del pelotón en la primera vuelta, ya que su W17 sufrió un problema de anti-stall en la salida.

Eso significa que ahora está a 59 puntos de su compañero de equipo y líder del Mundial, Andrea Kimi Antonelli, que terminó tercero en Budapest, cuando ya se han disputado 11 de las 23 carreras de la temporada 2026.

"Creo que ya he pasado el punto de sentirme decepcionado", dijo Russell. "Porque si sigo decepcionándome por todo lo que pasa, acabaré decepcionado todos los días de la semana.

"Así que tengo que mantener una actitud positiva. Hemos tenido otro problema técnico que arruinó por completo la carrera, pero el ritmo era muy fuerte.

"El equipo me dijo que era tan bueno como el de cualquiera ahí fuera, algo que probablemente no había tenido en las dos o tres últimas carreras. Me quedo con eso, pero es increíble la lista de cosas que nos han pasado esta temporada".

George Russell, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lo que hace todavía más frustrante la situación es que Russell estrenaba una nueva unidad de potencia para la carrera del domingo, después de la fuga de agua sufrida en clasificación, pero, según explicó, "el motor no respondía al acelerador".

Era un problema completamente fuera de su control, que se suma a una larga lista de infortunios en este 2026, una temporada que comenzó como uno de los grandes favoritos al título después del dominio inicial de Mercedes con la llegada del nuevo reglamento.

En la tercera cita del año, en Japón, por ejemplo, Russell luchaba con Oscar Piastri por la victoria hasta que un oportuno coche de seguridad permitió a Antonelli hacerse con el triunfo. Más tarde, en la quinta prueba del campeonato, en Montreal, abandonó cuando lideraba la carrera por una avería en el motor.

Después llegó Mónaco, donde, aunque estuvo claramente por detrás del ritmo de Antonelli, el británico recibió dos sanciones de tiempo por circunstancias ajenas a él que le dejaron sin puntuar.

"Los problemas están ocurriendo, pero todo el equipo también los está sufriendo", añadió Russell. "Están tan enfadados como yo por cómo se ha desarrollado todo. Tenemos que analizarnos y asegurarnos de que no estamos haciendo nada mal que contribuya a estos errores.

"Está claro que Oscar también tuvo su problema hoy [abandonó por una avería en la caja de cambios], así que no somos los únicos, pero da la sensación de que a mí me está pasando mucho más que a los demás.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Photo by: Attila Kisbenedek / AFP via Getty Images

"Espero que la suerte cambie. No le deseo mala suerte a nadie, pero nunca había vivido una temporada así en toda mi carrera, ni siquiera en la Fórmula 1".

La temporada, por tanto, no ha salido como esperaba el piloto de 28 años y, con la Fórmula 1 entrando ahora en el parón veraniego, nunca un piloto ha conseguido proclamarse campeón tras llegar al descanso con una desventaja tan grande.

Cuando le preguntaron cómo piensa recuperarse después de la decepción de estas primeras 11 carreras del año, Russell respondió: "No puedes decepcionarte por cosas que están fuera de tu control. Hoy la carrera quedó completamente arruinada.

"Hice correctamente el procedimiento de salida. El ritmo era bueno. El resultado fue una mierda. Pero las cosas que sí podía controlar las hice bien.

"Normalmente nunca siento que necesite un descanso durante la temporada. Este año sí que siento que lo necesito".