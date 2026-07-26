Sainz: "Muy decepcionante, pero sabemos cómo salir del agujero; ahora toca conseguirlo"

Carlos Sainz abandonó Hungaroring con un sabor muy distinto al que refleja la clasificación final. El piloto de Williams terminó decimonoveno, último entre los coches que vieron la bandera a cuadros, después de una carrera marcada por una sanción de cinco segundos tras un toque con Oscar Piastri y por una última parada bajo Virtual Safety Car que calificó de innecesaria.

Sin embargo, el madrileño cree que el resultado esconde un fin de semana algo más competitivo de lo esperado. Lo que no quiso ocultar fue su preocupación por la delicada situación que atraviesa Williams antes del parón de verano.

"La sensación es muy mala. Ha sido una primera mitad de temporada muy, muy, muy decepcionante para todo el equipo", reconoció con sinceridad tras la carrera. "Sabemos dos cosas que tenemos que mejorar y están en nuestras manos. Si algún día queremos salir de este agujero, sabemos lo que hay que hacer".

Pese al resultado, Sainz explicó que la carrera había sido bastante más positiva hasta el incidente con Piastri. Williams esperaba sufrir mucho frente a Haas F1 durante todo el domingo, pero el ritmo permitió mantenerse en la pelea con Esteban Ocon y Oliver Bearman durante buena parte de la prueba.

"Parece que ha sido una mala carrera por dónde hemos acabado, pero para los rivales con los que podíamos luchar hoy, que eran los Haas, nos metimos en la pelea. Pensábamos que iban medio segundo por vuelta más rápidos y estuvimos ahí con ellos", destacó.

El momento que terminó de arruinar su carrera llegó cuando el líder de la prueba, Oscar Piastri, trataba de doblarle. Ambos se tocaron en una acción que le costó cinco segundos de penalización al español y provocó el enfado del piloto de McLaren, que posteriormente cargó contra Sainz por radio y también ante los medios.

El madrileño explicó que nunca recibió el aviso de la llegada del australiano y que la situación se complicó por las múltiples luchas que se estaban produciendo en el grupo de cabeza de la zona media.

"No me avisaron de que venía por detrás con bandera azul y tuvimos ese percance. A partir de ahí la carrera quedó comprometida con la penalización de cinco segundos", resumió.

Sainz cree que Williams sabe cómo reaccionar

Aunque lamentó el contacto, Sainz también reconoció que la maniobra podría haberse gestionado mejor por ambas partes, especialmente en un circuito como Hungaroring, donde los doblajes suelen resultar especialmente delicados.

"Había muchas peleas en la zona media. Aquí puedes hacer muchas trazadas porque las curvas son muy largas y, si el otro coche se mete en tu ángulo muerto y encima no te avisan de que está ahí, es fácil que haya contactos. Una pena por él. Creo que al final abandonó por otra cosa, pero sí, lo podríamos haber hecho mejor", admitió.

El español tampoco entendió la decisión estratégica de Williams de volver a detenerle durante el Virtual Safety Car de las últimas vueltas, una parada que terminó haciéndole perder posiciones frente a sus propios compañeros de batalla.

"Hicimos un pit stop innecesario al final para acabar detrás de Bearman y de Alex. No sé muy bien por qué lo hicimos", comentó.

Ahora, con la Fórmula 1 entrando en el parón veraniego, Sainz espera que estas semanas sirvan para preparar la reacción de un Williams que tiene depositadas muchas esperanzas en el paquete de mejoras previsto para el Gran Premio de Azerbaiyán.

"Todos necesitamos este descanso porque está claro que no ha sido la primera mitad de temporada que esperábamos. Espero que con el 'upgrade' de Bakú podamos meternos un poco más en la pelea. Y, si no, al menos que todo lo que aprendamos sirva para construir un coche mejor el año que viene", concluyó.