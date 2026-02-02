Los retos a los que se enfrenta Mercedes de cara a la F1 2026

Han pasado cinco años desde la última vez que Mercedes ganó el campeonato mundial de Fórmula 1: hablamos del título de constructores de 2021, mientras que su último triunfo en la clasificación de pilotos se remonta a 2020, con Lewis Hamilton.

Ahora que los de Brackley celebran, este lunes, el lanzamiento de su temporada 2026, echemos un vistazo a sus perspectivas para la próxima campaña.

¿Qué hay de nuevo en Mercedes F1?

Mercedes afronta la temporada 2026 con una gran continuidad, al mismo tiempo que se enfrenta a las nuevas normas técnicas de la Fórmula 1. Toto Wolff es el director del equipo desde 2013; la alineación de pilotos no ha cambiado, con dos productos de la academia de la escudería, George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Al igual que su predecesor, el W17 ha sido diseñado bajo la dirección técnica de James Allison, el adjunto Simone Resta y el director de diseño de coches John Owen. Sin embargo, este último ha dimitido y será sustituido por el actual director de ingeniería, Giacomo Tortora.

¿Cuál es el mayor reto para Mercedes?

Mercedes es un equipo fuerte en todos los aspectos, pero no ha ganado un campeonato mundial desde 2021. Se trata de recuperarse, no solo por la gloria, sino también para conseguir una posición privilegiada en el mercado de pilotos.

Eso es lo que necesita Mercedes para retener a Russell, que es muy consciente del valor que ahora representa para el equipo, como piloto principal: "Mi prioridad es tener un coche ganador del título mundial, y quiero que sea con Mercedes. Esa es la prioridad número uno", declaró el británico a Motorsport.com antes del Gran Premio de Hungría del año pasado, mientras se prolongaban las negociaciones con el equipo sobre un contrato para 2026.

George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Mercedes AMG

"Creo que los pilotos que buscan contratos a largo plazo sienten que necesitan esa seguridad. Yo nunca he tenido un contrato a largo plazo, y no lo necesito, porque lo importante siempre debe ser el rendimiento. Y si no rindo, el equipo no debería estar atado a mí. Es tan simple como eso".

En otras palabras, si Mercedes no cumple con las expectativas, Russell sin duda buscará mejores oportunidades en otro lugar. Del mismo modo, Wolff ha cortejado abiertamente a Max Verstappen, y es fácil imaginar que el holandés renuncie a Red Bull si Mercedes demuestra su dominio esta temporada.

Por supuesto, esto también depende del rendimiento de Antonelli, y ese es otro posible reto. El tercer piloto más joven de la historia de la F1 tuvo una temporada de novato algo alentadora, pero aun así difícil, en medio de una evidente falta de confianza. En su segundo año, se espera que su rendimiento se acerque mucho más al nivel de Russell.

¿Cuál es el punto fuerte de Mercedes?

Además de la continuidad mencionada anteriormente, probablemente su punto fuerte para 2026 sea su coche. Se creía que el Mercedes W17 era el más fuerte en el Shakedown de Barcelona; aparentemente, funcionaba de forma más fiable y consistente que cualquier otro monoplaza. Fue digno de un reloj de precisión.

Aún así, es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre el rendimiento, pero hay motivos para un optimismo cauteloso en Brackley.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Mercedes AMG

¿Cuál es el objetivo de Mercedes para la F1 2026?

Mercedes es el equipo más exitoso de la F1 de este siglo, con ocho títulos de constructores. Naturalmente, su prioridad será la gloria en el campeonato, especialmente después de unas pruebas de pretemporada tan exitosas en Barcelona: Russell y Antonelli completaron unas 500 vueltas, y no fueron lentos.

Su progreso fue tal que realizaron una simulación de carrera y comenzaron a trabajar en detalles más precisos, como el comportamiento de la nueva unidad de potencia de 2026 con neumáticos más blandos, que permiten alcanzar velocidades más altas. Parecen estar un paso por delante de la competencia, pero sus rivales pueden alcanzarlos en los test de Bahréin, de febrero.