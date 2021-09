Las curiosas reacciones de los pilotos al adiós de Raikkonen

Una persona única e irrepetible deja en los demás un recuerdo similar. Sería atrevido definir a Kimi Raikkonen, un campeón del mundo con una personalidad sencilla y simplemente diferente.

Probablemente solo en su entorno más cerrado le conozcan al 100%, pero este jueves, un día después de que Kimi anunciara su retirada, hablaron de ello los pilotos de la actual parrilla, y varios sorprendieron con sus respuestas.

Vettel, sobre Raikkonen

Posiblemente Vettel es quien guarde mejores recuerdos de Kimi. Al fin y al cabo, congeniaron durante su etapa como compañeros en Ferrari (de 2015 a 2018) y el finlandés alguna vez admitió que el alemán es realmente su único amigo en la parrilla.

"Creo que conociendo a Kimi, él sabe que probablemente lo mejor sea preguntarle a él mismo, pero yo le deseo todo lo mejor. Sí, creo que estado mucho tiempo en F1 y tiene un talento increíble. Así que vivir eso de primera mano como compañero de equipo durante varios años fue impresionante. Es muy rápido desde el principio y tiene una gran capacidad de acostumbrarse a diferentes condiciones, diferentes coches. Así que sí, se ganó su lugar y obviamente tuvo una gran y larga carrera".

Alonso, sobre Raikkonen

Las carreras de ambos han ido en paralelo. Debutaron en F1 el mismo día, ambos tuvieron dos años fuera de la categoría antes de volver, y son los veteranos. Pero, ni siendo compañeros en Ferrari (en 2014) permitió a Alonso conocer a Raikkonen...

"No mucho", contestó el #14 cuando le preguntaron si echaría de menos a Raikkonen. "Quiero decir, ¿a qué te refieres? Como rival, sí, le echaremos de menos porque durante muchos años hemos tenido grandes batallas, sobre todo en el pasado, cuando teníamos coches más competitivos y luchábamos por el título y cosas así. Es su decisión, ha tenido un gran carrera deportiva, ha disfrutado de su tiempo aquí y le deseo lo mejor para el futuro".

Pero personalmente, asegura que llegó a descubrir demasiado sobre él: "No mucho. No le conozco lo suficiente para tener una opinión. Sabemos que es especial, bastante tímido y no tiene grandes relaciones con el resto del mundo. Fuimos compañeros en 2014, pero ni siquiera ese año tuvimos la oportunidad de conocernos algo más o ni siquiera más que ahora. Así que no puedo decir mucho más. Siempre ha sido respetuoso en pista, duro, pero siempre justo y sin trucos. En ese sentido sí le echaré de menos, porque sabías que podías confiar en él cuando ibas rueda a rueda, que no haría nada loco, que no te pondría en peligro".

Hamilton, sobre Raikkonen

Curiosamente el heptacampeón, que asegura haber sido gran fan de Raikkonen en su adolescencia, tampoco ha podido conocerle mucho.

"Quiero decir que su retirada no me sorprende, ha tenido una carrera increíblemente larga. Lleva aquí mucho tiempo. Sé que tiene familia y ya ha dicho que tiene cosas que está deseando disfrutar fuera de aquí, pero admiro su voluntad de seguir compitiendo. Claramente lleva en la sangre las carreras".

"Recuerdo que antes de llegar a la Fórmula 1 yo era un gran admirador de Kimi y siempre que estaba elegía su coche cuando jugaba a videojuegos, así que es una locura haber tenido la experiencia de correr contra él, perder un mundial con él y tener muchas batallas. Se le echará de menos".

Sobre las batallas en pista, Hamilton dijo: "Kimi fue uno de los mejores pilotos a los que enfrentarse. Era competitivo pero muy, muy justo y sabías que era uno de los pilotos más hábiles. Siempre hubo mucho respeto en la pista con él".

Pero...

"Diría que no le llegué a conocer nada bien. De hecho, diría que probablemente le conocí un poco antes de la F1, cuando estaba en el programa de pilotos jóvenes de McLaren, y luego creo que cuando estaba en la GP2 estuve con él un par de veces. Pero cuando llegué a la Fórmula 1, sabes que no tienes mucho tiempo para pasar el rato con otras personas. Diría que desde que llegué a la F1 no ha habido mucha interacción. Diría que la última vez que hablé con él directamente fue cuando vivía en Suiza y le llamé por algo que no recuerdo. Se mostró súper positivo entonces, pero eso es todo".

Russell, sobre Raikkonen

Y si lo que has leído hasta ahora, atento porque lo que contó Russell te sorprenderá mucho.

"La primera vez que hablé con Kimi, la conversación terminó con él retorciendo mis pezones. Fue en la gala de la FIA en 2018. Así que es único en su especie. Tengo un gran respeto por todo lo que ha logrado en la pista. Y fuera del circuito también. Ya sabes, es una especie de leyenda. Y sí, seguro que le echaremos de menos. No hay nadie como él".

Norris, sobre Raikkonen

Lando Norris, sentado al lado de Russell, reaccionó a lo que reveló el de Williams.

"Quiero decir que yo no he tenido la misma interacción que George con él. Pero ya sabes, él es uno de los tipos que ha hecho de la Fórmula 1 sea lo que es hoy, desde hace veinte años, así que creo que le echaremos de menos".

"Obviamente no es un charlatán, por lo que no echaremos mucho de menos lo que dice, sino más bien lo contrario, en cierto modo. Tiene mucho carácter y a la vez no le gusta mostrarlo mucho. Y sí, mucha gente le ama por eso".

"Creo que para muchos sigue siendo uno de los mejores pilotos que han estado en la F1 durante un tiempo y ha logrado muchas cosas, más que muchos de los pilotos que estamos en la parrilla actualmente. Así que sí, algún día me encantaría emularle de alguna manera".

Mick Schumacher, sobre Raikkonen

En esa gala de la FIA que comentó Russell, el joven iba como campeón de la F2 y Raikkonen, como tercer clasificado de la F1. Allí estaba también Mick Schumacher, campeón de la Fórmula 3 europea.

"Obviamente, cuando escuché la noticia, fue bastante triste porque tenía muchas ganas de estar un año más en la misma parrilla que él. Pero tiene familia y probablemente quiera vivir algo más que la Fórmula 1, lo cual es comprensible después de tantos años. Solo recuerdo que la primera vez que estuvimos en la misma habitación durante un tiempo fue en San Petersburgo, cuando la gala de la FIA. Todos lo pasamos muy bien. También extrañaré esos momentos".

Bottas, sobre Raikkonen

La reacción de Valtteri Bottas, el otro finlandés de la parrilla, también es destacable. Hay 10 años de diferencia entre ellos, por lo que en cierto modo fue una referencia para el aún piloto de Mercedes.

"Como él mismo dijo, nada dura para siempre y al final siempre hay tiempo para cosas nuevas. Tuvo una carrera impresionante y larga en la Fórmula 1, una de las más largas, si no la que más, y está claro que un impacto en mí cuando era joven".

"Lo seguía de cerca cuando comenzó en la Fórmula 1. Seguía la temporada en la que ganó el mundial. En ese momento yo estaba disputando mi primera temporada en monoplazas en la Fórmula Renault cuando él ganó el título con Ferrari. Sí, obviamente es una gran estrella en Finlandia, es una leyenda. Así que sí, siempre fue muy divertido verlo y también ha sido genial correr con él, porque es uno de los pilotos con los que cuando corres te sientes bastante cómodo yendo rueda por rueda. Y siempre ha mostrado respeto por sus rivales, y esa es la forma en que a mí también me gusta correr".

Pérez, sobre Raikkonen

Otro que durante su juventud vio los éxitos de Raikkonen fue Checo Pérez. El de Red Bull, que contestó justo después de Alonso, dijo: "Bueno, es como dice Fernando, es la naturaleza del deporte. Creo que Kimi ha tenido una carrera increíble. Recuerdo admirarle en su primera etapa, con los duelos que tenía con Fernando. Puede estar extremadamente orgulloso de lo que ha logrado en el deporte".

"Disfrutó su tiempo en el deporte a su manera. Creo que Kimi es un personaje único, una persona única. Solo le deseo lo mejor en el próximo capítulo de su vida y toda la felicidad que se merece".

Ricciardo, sobre Raikkonen

Que Raikkonen haya competido hasta los 42 años hace que sus inicios y primeras victorias pillara a los treintañeros de la F1 en sus inicios, y sirviera como un espejo. Ricciardo es otro de ellos.

"Supongo que cuando alguien se retira, en cierto modo estás feliz por ellos, porque supongo que han tomado la decisión que querían. Está en un momento de su vida en el que está listo para hacer otras cosas. Así que supongo que estoy feliz de que él pase a ese próximo capítulo".

"Y creo que, mirando hacia atrás en su carrera, cuando crecí siendo fan de la F1, recuerdo que era joven y rápido. Podía simplemente subirse a un coche y tenía esa velocidad bruta al instante. Y también tuvo un regreso muy exitoso después de irse dos años.

"Sí, lo sé, tiene familia y esas cosas. Así que me alegro de que probablemente vaya a ser más papá, digamos, en el futuro, y que pase más tiempo probablemente en casa".

"Es uno de los pilotos más populares y lo ha sido durante años. Y ha creado una base de aficionados haciendo muy poco más que lo que hacía en la pista. Incluso yo después de 10 u 11 años en la F1, ¿sé bien qué pienso de Kimi? No, porque hay muy pocas palabras, pero es gracioso. Y sí, único en su especie, de la manera más literalmente posible".

Esteban Ocon, sobre Raikkonen

Por último, Ocon tampoco fue una excepción del poco trato de Raikkonen con sus rivales y compañeros, pero tuvo buenas palabras hacia él.

"Es una noticia triste", dijo el de Alpine. "Por supuesto, se va un personaje de la Fórmula 1 y un piloto fantástico que ha dejado una gran huella en el deporte. No hablé mucho con Kimi, ¡no habla mucho con nadie! Pero claramente le echaremos de menos, y las batallas que tuve con él fueron geniales, es un piloto increíble. Le deseo lo mejor para su futuro".