Las primeras fotos del regreso de la F1 a Zandvoort

Más de tres décadas después, Zandvoort vuelve al calendario de la Fórmula 1 para un gran premio que se espera apasionante en un circuito nuevo y con las gradas repletas de aficionados que, en su mayoría, apoyarán a Max Verstappen.

El de Red Bull llega a solo tres puntos de Lewis Hamilton en el campeonato de pilotos, dispuesto a a recuperar un liderato que perdió en el GP de Hungría previo a las vacaciones de verano.

Varios pilotos conocen este circuito de su etapa en otras categorías inferiores, aunque también los hay que nunca han ido allí, ni siquiera como espectadores. Este jueves vimos las tradicionales vueltas recorriendo la pista, incluidas las dos curvas peraltadas que añadirán picante a la carrera, ¡algunos las recorrieron en bici! Y fue, como siempre, la jornada de entrevistas y compromisos con los medios de comunicación.

No te pierdas en las imágenes algunos aspectos curiosos de la pista del Gran Premio de los Países Bajos, que se encuentra junto a la playa, a solo unos metros, y que deja escenas curiosas para los que tienen la fortuna de ver allí las carreras.

Además, cómo no, está el peculiar look de Lewis Hamilton, que esta vez quiso lucir los colores de una afición local de la que, sin embargo, no espera un gran apoyo...

Disfruta de la galería arriba y, a continuación, apunta el programa de actividad del viernes 3 de septiembre. ¡Que empiece ya!

Sesiones de la F1, F3 y W Series el viernes en Zandvoort en el GP de los Países Bajos

Hora Categoría Sesión 10:05 - 10:50 Fórmula 3 Entrenamientos Libres 11:30 - 12:30 Fórmula 1 Entrenamientos Libres 1 12:55 - 13:25 W Series Entrenamientos Libres 13:50 - 14:20 Fórmula 3 Clasificación 15:00 - 16:00 Fórmula 1 Entrenamientos Libres 2 16:30 - 17:00 W Series Clasificación 17:25 - 18:10 Porsche Supercup Entrenamientos Libres