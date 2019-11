Raikkonen: "Es lo mismo ser 11º que último"

El campeón del mundo de 2007 no puntúa desde el Gran Premio de Hungría, antes de las vacaciones de verano, y aunque se acercó al top 10 en Austin, se volvió a marchar de vacío.

Ante esta situación, el piloto no se muestra preocupado y asegura que le da igual quedar último o 11º.

“Si te fijas en muchas carreras anteriores, estoy seguro de que he sido el más fuerte durante mucho tiempo, pero cuando terminas 11º no consigues absolutamente nada, así que puedes quedar último. No hay diferencia, por eso es decepcionante", soltó Raikkonen tras la carrera en Austin.

“Seguro que hay muchos aspectos positivos, pero el resultado al final sigue siendo el mismo".

“Hice una buena primera vuelta, pero no tenía la velocidad para mantener la posición. Conseguí adelantar a Magnussen, pero parece que nos falta un poco de velocidad en lo general, así que tenemos que forzar los neumáticos más que los demás para mantenernos. Obviamente, nos quedamos sin goma un poco antes. Eso se multiplica durante la carrera y nos cuesta, pero en general nos falta un poco de velocidad".

“Al menos estuvimos en la pelea, pero aun así es un poco decepcionante terminar 11º".

El compañero de equipo de Raikkonen, Antonio Giovinazzi, que terminó 14º después de arrancar 16º en Austin, dijo que al Alfa Romeo "le falta agarre", añadiendo que "así es muy difícil de conducir".

“Kimi iba en una estrategia diferente y buscábamos conseguir algo. Pero por mi parte, con los medios ha sido muy difícil, especialmente en la segunda parte de la carrera. El coche se comportaba mejor con el blando, pero aun así era demasiado lento”.

"Todavía estamos sufriendo en ritmo de carrera. Intentamos algo, pero no fue suficiente. Lo probaremos de nuevo en Brasil".

Información adicional de Edd Straw