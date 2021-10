La mayoría de las personas que entran al país norteamericano desde el extranjero para el Gran Premio de Estados Unidos en Texas debe tener un documento de Excepción de interés nacional (NIE por sus siglas en inglés) debido a las restricciones de viaje vigentes, que se eliminarán para los que estén completamente vacunados el próximo 8 de noviembre.

Antes de llegar a Austin, varios pilotos aprovecharon para visitar otras ciudades de Estados Unidos, y Charles Leclerc y su entrenador Andrea Ferrari visitaron tanto Nueva York como Milwaukee.

Andrea Ferrari publicó en Instagram que él y Leclerc cogieron el "avión equivocado" antes de aterrizar en Nueva York y que "¡podría haber sido peor!", lo que llevó a los aficionados a bromear en Twitter sobre la confusión.

Leer otros artículos del mismo redactor: ¿Qué pilotos y equipos de F1 son los favoritos de los fans en 2021?

En la rueda de prensa de la FIA del jueves, Leclerc explicó que la visita a Nueva York no estaba planeada, sino que se produjo después de que no se le permitiera coger el vuelo al que debía subirse.

"Fue muy bueno, pero en realidad no fue planeado", admitió Leclerc. "No me habían aceptado mi NIE (documento de excepción parar entrar en EEUU) en el aeropuerto, por lo que no pude coger el vuelo original, así que cambiamos el vuelo y fuimos a Nueva York en el último minuto".

"Me las arreglé para pasar un día en Nueva York, que era mi primera vez y fue increíble, ¡qué ciudad! Lo disfruté muchísimo".

"Y luego fui a Milwaukee para ver el primer partido de la temporada de la NBA, que también fue una locura con la ceremonia de los anillos y demás".

"Fue una experiencia increíble, y aquí estoy en Austin, listo para subirme al coche".

(Mira las mejores fotos de la llegada de la F1 a Austin antes de seguir)

Daniel Ricciardo, de McLaren, vestido de Cowboy 1 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes llega al circuito 2 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1, en la rueda de prensa de pilotos 3 / 36 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr, Ferrari 4 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari saluda a Sebastian Vettel, Aston Martin 5 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin juega al baloncesto 6 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1, lanza una pelota de baloncesto 7 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin juega al baloncesto 8 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 9 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari, en un Ferrari Roma 10 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, de Ferrari, llega al paddock 11 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, de Alpine F1, posa con un casco que representa el volcán de La Palma 12 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin camina por la pista 13 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin camina por la pista 14 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin, firma un autógrafo a un aficionado 15 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1, saluda a Peter Crolla 16 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Paseo por la pista del equipo Aston Martin 17 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin camina por la pista 18 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri, entra por la puerta del paddock 19 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, de McLaren, vestido de Cowboy 20 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren firma un modelo de coche Renault F1 21 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 22 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri, recorre la pista 23 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1, camina por la pista 24 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 25 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren camina por la pista 26 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 27 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas camina por la pista 28 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1, camina por la pista 29 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing y miembros del equipo Red Bull Racing 30 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Equipo de radiocomunicación y auriculares Haas 31 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images La seguridad del circuito y los paramédicos filman en el paddock 32 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Neumáticos Pirelli en el paddock 33 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, de Haas F1, juega al baloncesto 34 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, de Ferrari, y Lewis Hamilton, de Mercedes, en la rueda de prensa de pilotos 35 / 36 Foto de: FIA Pool Lando Norris, McLaren y Daniel Ricciardo, McLaren 36 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Leclerc explicó que tenía los documentos correctos, pero que un funcionario del aeropuerto no sabía cuál era su exención, por lo que perdió el vuelo original.

"Fue sólo un tipo en el aeropuerto de Niza que, por alguna razón, no sabía realmente qué era un NIE, y me quedé atrapado allí", lamentó Leclerc.

"No se dio cuenta hasta un minuto antes de cerrar el vuelo de que mi NIE estaba bien, pero yo no tenía el formulario de localización de pasajeros, así que tuve que quedarme en Niza".

"Pero de todos modos, no fue un gran problema. Con esos mismos papeles podía coger un avión a Nueva York, lo que me ayudó a visitar esa ciudad por primera vez".

Leclerc disputará su tercera carrera en el Circuito de las Américas este fin de semana después de que el Gran Premio de Estados Unidos del año pasado fuera cancelado debido a la pandemia de COVID-19.

El monegasco disfruta de la oportunidad de competir ante los aficionados estadounidenses nuevamente, pero se refirió a los baches del circuito por los que muchos de los pilotos de MotoGP recientemente expresaron su preocupación.

"Es una pista en la que realmente disfruto conduciendo, una pista bastante complicada, con baches", continuó el de Ferrari.

"Viendo MotoGP, probablemente esté un poco más bacheado que hace dos años, así que veamos cómo va".