La última sugerencia de Hamilton para la F1

Si bien el calendario de la F1 ha crecido de forma significativa en los últimos años y está previsto que alcance la cifra récord de 23 Grandes Premios en 2022, el continente africano sigue siendo el gran ausente en esta gira mundial, que tiende a sobrerrepresentar a ciertas regiones como Oriente Medio y Estados Unidos, que volverá a tener dos eventos a partir del próximo año. Y ya se prevé un tercer GP en el país del Tío Sam, aunque Miami aún no ha visto una sola vuelta.

Cuando se le preguntó en una rueda de prensa en Austin sobre la posibilidad de disputar tres carreras en Estados Unidos, Lewis Hamilton comenzó reafirmando su compromiso, ya expresado en 2015 y más recientemente, de volver a llevar la Fórmula 1 a Sudáfrica.

"El lugar que está realmente cerca de mi corazón y que es el más importante para mí es tener una carrera en Sudáfrica. Creo que hay mucho entusiasmo y creo que sería estupendo poder destacar lo hermosa que es el país", soltó.

"El GP de Estados Unidos es fantástico y es un país tan grande, que tener una carrera aquí no es suficiente para poder disfrutar realmente de la cultura deportiva de aquí, para captar a los aficionados y que viajen con nosotros. Creo que hay que tener al menos dos, pero hay muchas ciudades grandes en las que se puede celebrar un Gran Premio".

"Si hacen uno, el de Miami será increíble, al igual que el de Austin, y no sé dónde sería el siguiente, pero no me opongo. Creo que es muy bueno tener este tipo de continentes o minicampeonatos en estos continentes, creo que no es algo malo para el deporte".

El entusiasmo por la F1 en Estados Unidos parece más fuerte que nunca en los últimos 15 años. Una tendencia a la que ha contribuido la renovada popularidad de la serie de Netflix Drive to Survive. Sin duda, Hamilton ha visto un gran interés en esto último.

"Creo que siempre supimos que había mucho potencial aquí. Mi primera carrera en Estados Unidos fue en 2007, pero ya había estado en una carrera de la NASCAR, había visto cómo era, había estado en un partido de la NFL, en uno de la NBA, aquí están locos por el deporte. Nunca hay suficiente deporte, siempre quieren más, más espectáculo", asegura.

"El progreso que he visto a lo largo de los años ha sido tremendo. Recibo una gran cantidad de correos electrónicos y mensajes de personas que conozco desde hace años en Estados Unidos, pero que nunca supieron lo que hacía, [y] ahora están enganchados y deseosos de venir. Creo que muchos de ellos vendrán este fin de semana, así que creo que es algo bueno y es genial ver tanta atención".