Sainz: "Aún no entendemos lo de Spa, esperemos volver a Q3 aquí"

Sin tiempo para apenas desconectar tras el intenso domingo pasado, Carlos Sainz llega al GP de Países Bajos, la 13ª cita de la temporada 2021 de Fórmula 1, con ganas de quitarse el mal sabor de boca de Spa-Francorchamps.

El madrileño cumplió 27 años este miércoles, antes de poner rumbo a Zandvoort, previo paso por Maranello. Allí, Ferrari le hizo un bonito homenaje con cientos de empleados y Sainz contó en la rueda de prensa de este jueves en Holanda cómo fue el momento.

“El equipo me dio una sorpresa muy bonita en la fábrica con todo el mundo deseándome cumpleaños feliz. No me lo esperaba en absoluto. Me dijeron que iba a cambiar mi coche de alquiler y tuve que ir allí a las 9 de la mañana y era como ‘no me hagas ir a cambiar el coche a las 9 de la mañana antes de irme al aeropuerto’. Y luego de repente fui a una zona donde había cientos de personas deseándome feliz cumpleaños y me encantó, de verdad. Una gran sorpresa por parte del equipo", aseguró el español.

"Luego tuve un evento de Shell y jugué al golf con Lando [Norris]. Ganó él esta vez aunque hizo un post [stories en Instagram] nada amable en redes sociales diciendo que yo me vine abajo o algo así, cuando solo jugamos por diversión. Imagina que pongo en redes sociales cada vez que le gano en algo… sería deprimente. Para una vez que me gana, se volvió loco en redes (risas)".

Sainz espera que Ferrari dé la vuelta a la tortilla después de quedarse fuera de la Q3 en Spa-Francorchamps en unas condiciones de mojado que no esperaban que les fueran a perjudicar.

"Spa fue complicado, todavía no entendemos por qué en mojado no estuvimos donde esperábamos estar y sobre todo comparando con Imola, donde el coche fue genial en mojado e hicimos algunas de las vueltas rápidas de la carrera. En Spa sufrimos muchísimo con el agarre y esperemos que sea algo único y que volvamos al ritmo aquí, de vuelta en Q3 y en el top 8, espero", apuntó el de Ferrari.

Como el resto de pilotos, Sainz se enfrentará al circuito a los mandos de su F1 2021 por primera vez el viernes, en los entrenamientos libres 1 de la mañana. Pero el español compitió varias veces en categorías de formación en la anterior versión de Zandvoort.

“Fue en 2010 la primera vez que corrí aquí, con la Fórmula BMW, llovió muchísimo y la climatología fue cambiante. Luego volví otras dos veces para el Masters de F3 y lo disfruté muchísimo. En un F3 este circuito era increíble. Recuerdo que era uno de mis favoritos con la velocidad del F3, así que no puedo imaginar cómo se siente con un F1. Va a ser intenso, único, sobre todo ahora con los cambios que han hecho y no puedo esperar a salir a pista", añadió.

"El primer y tercer sector han cambiado, así que será como un circuito nuevo. El segundo solo han cambiado unas escapatorias, fue hace tanto tiempo que no creo que me ayude. Lo que me va a ayudar es el trabajo de simulador que hemos hecho. Va a haber que apretar el coche al máximo".

Y cuando se le preguntó por la primera "polémica" del fin de semana antes siquiera de que haya empezado –la supresión del DRS en la última curva peraltada–, dejó claro que no cree que tenga mucha influencia.

"Estoy de acuerdo con Max en que no creo que el posicionamiento del DRS vaya a mejorar los adelantamientos porque las curvas anteriores son todas curvas donde será especialmente difícil seguir a otros coches. Supongo que para que haya más adelantamientos, necesitaríamos más degradación, que los neumáticos se vinieran abajo y que la gente tuviera grandes diferencias de neumáticos con respecto a los demás para tener alguna posibilidad de adelantar. Eso sí, la clasificación será de las más divertidas del año", reflexionó.

"Sí, es un neumático de compuesto bastante duro, la recta no es muy larga. No creo que el DRS vaya a suponer una gran diferencia, pero si vemos que está bien, podríamos tenerlo el sábado, según he oído".

A Sainz también se le preguntó por la posibilidad de que Russell acabé pilotando el Mercedes en 2022 y que un buen puñado de la nueva generación de pilotos tenga en sus manos monoplazas competitivos.

"Creo que es bueno, como dice Max es una transición natural. Lo bueno es que todos nos llevamos bien, aunque en algún momento habrá algunas batallas que aumentarán de tensión. Pero todos disfrutamos de la Fórmula 1, es una transición natural que estoy seguro que será buena para la F1", apuntó el madrileño.

Información adicional de Luke Smith