Bottas: "Quiero un contrato de varios años en la F1"

El futuro de Valtteri Bottas en la Fórmula 1 parece seguir en el aire, aunque los movimientos que se están desarrollando desde hace semanas de puertas adentro le tienen como uno de los principales protagonistas.

El finlandés, que cumplió hace cinco días 32 años, está en su 10ª temporada en la categoría y ha logrado ganar nueve carreras, se ha subido 62 veces al podio y ha sumado 17 pole positions. Esto le ha valido para ayudar a Mercedes a sellar los títulos de Constructores 2017, 2018, 2019 y 2020 hasta la fecha.

Pero parece que el futuro del equipo de Brackley pasa por George Russell, la joya de su programa de jóvenes pilotos y actual piloto de Williams, que sumó su primer podio con el equipo en el polémico GP de Bélgica.

Cuando se le preguntó directamente en la rueda de prensa previa al GP de Países Bajos si sabe dónde correrá en 2022, Bottas se mostró misterioso.

"Puede que sí, puede que no. No quiero decir mucho más. Pero, ya sabes, las cosas van en la dirección correcta. Y estoy contento y emocionado. No se sabrá nada este fin de semana", soltó.

Al insistírsele en qué tipo de contrato está buscando de cara a la nueva era de la F1, que arrancará en 2022, respondió: "Un contrato de varios años estaría bien. Es algo que nunca he tenido antes en la Fórmula 1".

"De esa manera, definitivamente podría tener un buen compromiso total con el equipo, no solo ese año, sino saber que el trabajo continúa. Y tiene que ser un reto. Tiene que ser emocionante. Tiene que ser divertido. En un ambiente en el que realmente me guste trabajar".

"Creo que esas son las principales cosas que busco. Pero como he dicho antes, todavía tengo un buen número de años en la F1, así que... Realmente quiero seguir en la F1, eso seguro".

En el caso de que Mercedes confirme finalmente la llegada de Russell, la opción más probable que tiene Bottas parece ser Alfa Romeo. Además, Kimi Raikkonen anunció que no seguirá más allá de esta temporada en la categoría, lo que deja un asiento libre en el equipo suizo-italiano.

Precisamente, cuando se le preguntó por su compatriota, aseguró: "Creo que, como él mismo dijo, nada dura para siempre y al final siempre hay tiempo para algo nuevo, y él tuvo una impresionante y larga trayectoria en la Fórmula 1. Una de las más largas, si no la más larga, pero seguro que tuvo una influencia en mí como joven".

"Le seguí de cerca cuando empezó en la F1. Seguí su temporada cuando ganó el campeonato del mundo. En aquella época yo estaba haciendo mi primer año en monoplazas en la Fórmula Renault cuando él ganó el título con Ferrari. Es obviamente una gran estrella en Finlandia, es un poco una leyenda. Así que sí, definitivamente siempre ha sido muy divertido verle y también ha sido agradable correr contra él, porque es uno de los pilotos con los que te sientes bastante cómodo yendo rueda a rueda. Y siempre ha respetado a sus rivales".

Bottas ganó dos veces el Masters de Zandvoort de F3 en el pasado y deja claro que el circuito holandés le gusta "mucho".

"Es una pista que me gusta mucho, es una especie de circuito de la vieja escuela. Ha habido algunos cambios desde entonces, algunas de las curvas son ligeramente diferentes, pero... Siento que el sábado va a ser muy divertido llevar el coche al límite aquí. El sector dos es muy rápido y algunas curvas son muy bonitas, así que voy a disfrutar. Tengo buenos recuerdos [de] 2009 y 2010", añadió.

"Creo que es una pista bastante buena para Red Bull, sin duda, porque su coche siempre es bueno cuando hay peraltes y parece que es tal vez un poco más estable en ese tipo de curvas. Pero lo averiguaremos rápidamente. Todo está en el aire y vamos a estar luchando por la victoria".