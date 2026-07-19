Russell revela un 'peligroso' fallo en su Mercedes: "Ya estoy insensible a la decepción"

George Russell sufrió un nuevo golpe en la temporada 2026 de Fórmula 1 después de que un toque con Lewis Hamilton pusiera fin a su Gran Premio de Bélgica en la primera vuelta. Sin embargo, el británico aseguró que estaba más "enfadado" por la falta de carga en la batería de su Mercedes, que le convirtió en un blanco fácil en la recta de Kemmel, que por el propio incidente con el Ferrari.

Russell arrancó tercero en Spa-Francorchamps, pero fue superado por varios rivales en la larga subida desde Raidillon hasta la frenada de Les Combes.

Después de ser adelantado con facilidad por el Ferrari de Charles Leclerc, el piloto de Mercedes también quedó expuesto al ataque de Hamilton, que se lanzó por el interior en la curva de derechas. Sin embargo, el Ferrari subviró y golpeó la rueda trasera derecha de Russell, enviándolo a la grava y provocando su abandono inmediato.

Un frustrado Russell explicó que la batería de su Mercedes no se recargó durante la frenada de La Source en la salida, lo que le dejó completamente indefenso frente a los coches que venían por detrás.

"Hice una buena salida. Pasé muy bien la primera curva y estaba justo detrás de Verstappen, pero por alguna razón la batería decidió no recargarse en la curva 1", explicó Russell a los medios, entre ellos Motorsport.com.

"La batería no se cargó y salí de la primera curva con un 35% menos de energía. Y, como no se cargó, también tuve un problema con el boost. El turbo tampoco funcionó correctamente, así que no tenía potencia. Llegué a la cima de Eau Rouge con un 0% de batería. Sinceramente, era peligroso. Me adelantaron tres coches".

"No debería haber estado en esa posición desde el principio. Por eso es por lo que estoy más enfadado".

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hamilton recibió una sanción de cinco segundos por provocar la colisión, aunque Russell insistió en que estaba menos molesto por el contacto que por el problema en la unidad de potencia que le dejó expuesto.

"Lo de Lewis y yo, sinceramente, creo que fue un incidente de carrera", dijo Russell. "Él no lo hizo a propósito. Tuvo más culpa que yo, pero no hizo nada temerario".

"Lo que más me enfadó fue estar en esa situación desde el principio. Estaba en una posición muy buena después de la primera curva. Estaba preparado para luchar con los dos coches de delante hasta la curva 5. En cambio, me adelantaron tres pilotos".

Cuando Motorsport.com le preguntó cómo estaba afrontando este nuevo revés después de una temporada 2026 tan llena de altibajos, respondió con resignación: "Ya estoy insensible a la decepción. Cuando te pasa tan a menudo, simplemente te acostumbras".