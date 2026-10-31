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Fórmula 1 GP de México

Parrilla de salida del GP de México de F1: filas y posiciones

Así es la increíble parrilla de salida para la carrera del domingo del GP de México 2026: mira las filas y posiciones de inicio en el Hermanos Rodríguez.

Jose Carlos de Celis

Jose Carlos de Celis

Editado: 31 oct 2026, 22:15

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Salida de la carrera de México en 2025

Ya hay parrilla de salida para la carrera del domingo del GP de México de F1 2026 (21:00h de España, 14:00h locales), después de la clasificación del sábado. Por tanto, mira en qué posición sale cada piloto, cómo es la parrilla, quién comparte fila de salida con quién, y mucho más. ¡Y no te pierdas nada!

Te puede interesar:

La parrilla del GP de México de F1: filas y posiciones de salida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lewis Hamilton 

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monaco Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy Andrea Kimi Antonelli 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen*

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lando Norris 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

 

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson*

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

France Pierre Gasly

Alpine

 

 

 

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany Nico Hulkenberg

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto


Alpine 

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australia Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Carlos Sainz 

Williams

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Alexander Albon

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Fernando Alonso 

Aston Martin

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JapanRyo Hirakawa

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada Lance Stroll 

Aston Marti

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez 

Cadillac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland  Valtteri Bottas**

Cadillac

*Verstappen y Liam Lawson tenían cada uno una posición de penalización por su choque en la FP2 del viernes

**Valteri Bottas tenía 80 posiciones de penalización por cambios en el motor, pero aun así se clasificó último

Qué piloto hizo la pole del GP de México de F1 2026

La pole del GP de México fue para Lewis Hamilton, su primera pole del año y también la primera de la temporada 2026 para Ferrari. Es la primera pole de Hamilton con Ferrari y la primera desde Hungría 2023.

La parrilla del GP de México de F1 2026 según tiempos de la clasificación

Q3

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 20

1'16.514

  S 202.504 2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 22

+0.009

1'16.523

0.009 S 202.480 3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 24

+0.119

1'16.633

0.110 S 202.189 4 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3   Red Bull Red Bull 14

+0.178

1'16.692

0.059 S 202.034 5 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 24

+0.193

1'16.707

0.015 S 201.994 6 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 21

+0.310

1'16.824

0.117 S 201.686 7 France I. Hadjar Red Bull 6   Red Bull Red Bull 20

+0.386

1'16.900

0.076 S 201.487 8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30   RB Red Bull 21

+0.515

1'17.029

0.129 S 201.150 9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41   RB Red Bull 21

+0.603

1'17.117

0.088 S 200.920 10 France P. Gasly Alpine 10   Alpine Mercedes 20

+0.639

1'17.153

0.036 S 200.826 Ver resultados

Fernando Alonso en México: posición de salida tras la clasificación

Fernando Alonso, si no penaliza por cambio de motor, saldrá 18º en la carrera del GP de México después de haber tenido que detener su coche con un problema con el sistema ERS en la Q1. Solo había marcado un tiempo que sin embargo le permitió batir a cuatro pilotos. Compartirá la novena fila de parrilla con Alex Albon, 17º.

Carlos Sainz en México: posición de salida tras la clasificación

Carlos Sainz saldrá 16º en la carrera del domingo en México, tras haber pasado a Q2 pero ahí no haber podido superar a nadie. Compartirá octava fila con Oliver Bearman, 15º.

Checo Pérez en México: posición de salida tras la clasificación

Sergio Pérez solo pudo superar a su compañero Bottas en la clasificación del GP de México, y saldrá 21º en la carrera en la que alcanza los 300 grandes premios en F1 y ante su afición.

Franco Colapinto en México: posición de salida tras la clasificación

Franco Colapinto saldrá 12º el domingo en México, cerca de los puntos. Pasó a Q2 y ahí superó a cuatro pilotos. Compartirá la sexta fila de parrilla con Hulkenberg, 11º.

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