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Fórmula 1 GP de México

Parrilla de salida del GP de México de F1: filas y posiciones

Así es la increíble parrilla de salida para la carrera del domingo del GP de México 2026: mira las filas y posiciones de inicio en el Hermanos Rodríguez.

Jose Carlos de Celis

Editado: 31 oct 2026, 22:15

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Salida de la carrera de México en 2025

Ya hay parrilla de salida para la carrera del domingo del GP de México de F1 2026 (21:00h de España, 14:00h locales), después de la clasificación del sábado. Por tanto, mira en qué posición sale cada piloto, cómo es la parrilla, quién comparte fila de salida con quién, y mucho más. ¡Y no te pierdas nada!

Te puede interesar:

La parrilla del GP de México de F1: filas y posiciones de salida

1º

Lewis Hamilton

Ferrari

2º

George Russell

Mercedes

3º

Charles Leclerc

Ferrari

4º

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

5º

Max Verstappen*

Red Bull

6º

Lando Norris

McLaren

7º

Isack Hadjar

Red Bull

8º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

9º

Liam Lawson*

Racing Bulls

10º

Pierre Gasly

Alpine

11º

Nico Hulkenberg

Audi

12º

Franco Colapinto



Alpine

13º

Oscar Piastri

McLaren

14º

Gabriel Bortoleto

Audi

15º

Oliver Bearman

Haas

16º

Carlos Sainz

Williams

17º

Alexander Albon

Williams

18º

Fernando Alonso

Aston Martin

19º

Ryo Hirakawa

Haas

20º

Lance Stroll

Aston Marti

21º

Sergio Pérez

Cadillac

22º

Valtteri Bottas**

Cadillac

*Verstappen y Liam Lawson tenían cada uno una posición de penalización por su choque en la FP2 del viernes

**Valteri Bottas tenía 80 posiciones de penalización por cambios en el motor, pero aun así se clasificó último

Qué piloto hizo la pole del GP de México de F1 2026

La pole del GP de México fue para Lewis Hamilton, su primera pole del año y también la primera de la temporada 2026 para Ferrari. Es la primera pole de Hamilton con Ferrari y la primera desde Hungría 2023.

La parrilla del GP de México de F1 2026 según tiempos de la clasificación

Q3

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 20

1'16.514

S 202.504 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.009

1'16.523

0.009 S 202.480 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.119

1'16.633

0.110 S 202.189 4 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 14

+0.178

1'16.692

0.059 S 202.034 5 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 24

+0.193

1'16.707

0.015 S 201.994 6 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+0.310

1'16.824

0.117 S 201.686 7 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 20

+0.386

1'16.900

0.076 S 201.487 8 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 21

+0.515

1'17.029

0.129 S 201.150 9 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 21

+0.603

1'17.117

0.088 S 200.920 10 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+0.639

1'17.153

0.036 S 200.826 Ver resultados

Fernando Alonso en México: posición de salida tras la clasificación

Fernando Alonso, si no penaliza por cambio de motor, saldrá 18º en la carrera del GP de México después de haber tenido que detener su coche con un problema con el sistema ERS en la Q1. Solo había marcado un tiempo que sin embargo le permitió batir a cuatro pilotos. Compartirá la novena fila de parrilla con Alex Albon, 17º.

Carlos Sainz en México: posición de salida tras la clasificación

Carlos Sainz saldrá 16º en la carrera del domingo en México, tras haber pasado a Q2 pero ahí no haber podido superar a nadie. Compartirá octava fila con Oliver Bearman, 15º.

Checo Pérez en México: posición de salida tras la clasificación

Sergio Pérez solo pudo superar a su compañero Bottas en la clasificación del GP de México, y saldrá 21º en la carrera en la que alcanza los 300 grandes premios en F1 y ante su afición.

Franco Colapinto en México: posición de salida tras la clasificación

Franco Colapinto saldrá 12º el domingo en México, cerca de los puntos. Pasó a Q2 y ahí superó a cuatro pilotos. Compartirá la sexta fila de parrilla con Hulkenberg, 11º.

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