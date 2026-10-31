Resultados
Fórmula 1 GP de México
Parrilla de salida del GP de México de F1: filas y posiciones
Así es la increíble parrilla de salida para la carrera del domingo del GP de México 2026: mira las filas y posiciones de inicio en el Hermanos Rodríguez.
Jose Carlos de Celis
Editado: 31 oct 2026, 22:15
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Salida de la carrera de México en 2025
Ya hay parrilla de salida para la carrera del domingo del GP de México de F1 2026 (21:00h de España, 14:00h locales), después de la clasificación del sábado. Por tanto, mira en qué posición sale cada piloto, cómo es la parrilla, quién comparte fila de salida con quién, y mucho más. ¡Y no te pierdas nada!
Te puede interesar:
La parrilla del GP de México de F1: filas y posiciones de salida
1º
Lewis Hamilton
Ferrari
2º
George Russell
Mercedes
3º
Charles Leclerc
Ferrari
4º
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
5º
Max Verstappen*
Red Bull
6º
Lando Norris
McLaren
7º
Isack Hadjar
Red Bull
8º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
9º
Liam Lawson*
Racing Bulls
10º
Pierre Gasly
Alpine
11º
Nico Hulkenberg
Audi
12º
Franco Colapinto
Alpine
13º
Oscar Piastri
McLaren
14º
Gabriel Bortoleto
Audi
15º
Oliver Bearman
Haas
16º
Carlos Sainz
Williams
17º
Alexander Albon
Williams
18º
Fernando Alonso
Aston Martin
19º
Ryo Hirakawa
Haas
20º
Lance Stroll
Aston Marti
21º
Sergio Pérez
Cadillac
22º
Valtteri Bottas**
Cadillac
*Verstappen y Liam Lawson tenían cada uno una posición de penalización por su choque en la FP2 del viernes
**Valteri Bottas tenía 80 posiciones de penalización por cambios en el motor, pero aun así se clasificó último
Qué piloto hizo la pole del GP de México de F1 2026
La pole del GP de México fue para Lewis Hamilton, su primera pole del año y también la primera de la temporada 2026 para Ferrari. Es la primera pole de Hamilton con Ferrari y la primera desde Hungría 2023.
La parrilla del GP de México de F1 2026 según tiempos de la clasificación
Q3
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 20
1'16.514
S 202.504 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22
+0.009
1'16.523
0.009 S 202.480 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24
+0.119
1'16.633
0.110 S 202.189 4 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 14
+0.178
1'16.692
0.059 S 202.034 5 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 24
+0.193
1'16.707
0.015 S 201.994 6 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21
+0.310
1'16.824
0.117 S 201.686 7 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 20
+0.386
1'16.900
0.076 S 201.487 8 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 21
+0.515
1'17.029
0.129 S 201.150 9 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 21
+0.603
1'17.117
0.088 S 200.920 10 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20
+0.639
1'17.153
0.036 S 200.826 Ver resultados
Fernando Alonso en México: posición de salida tras la clasificación
Fernando Alonso, si no penaliza por cambio de motor, saldrá 18º en la carrera del GP de México después de haber tenido que detener su coche con un problema con el sistema ERS en la Q1. Solo había marcado un tiempo que sin embargo le permitió batir a cuatro pilotos. Compartirá la novena fila de parrilla con Alex Albon, 17º.
Carlos Sainz en México: posición de salida tras la clasificación
Carlos Sainz saldrá 16º en la carrera del domingo en México, tras haber pasado a Q2 pero ahí no haber podido superar a nadie. Compartirá octava fila con Oliver Bearman, 15º.
Checo Pérez en México: posición de salida tras la clasificación
Sergio Pérez solo pudo superar a su compañero Bottas en la clasificación del GP de México, y saldrá 21º en la carrera en la que alcanza los 300 grandes premios en F1 y ante su afición.
Franco Colapinto en México: posición de salida tras la clasificación
Franco Colapinto saldrá 12º el domingo en México, cerca de los puntos. Pasó a Q2 y ahí superó a cuatro pilotos. Compartirá la sexta fila de parrilla con Hulkenberg, 11º.
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior A qué hora es la carrera de F1 en México 2026 este domingo y cómo verla por TV
Siguiente artículo ¡Hamilton logra su primera pole con Ferrari en México! KO del Aston de Alonso
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Jose Carlos de Celis
Vídeo: el motor Honda deja tirado a Alonso en la clasificación más ilusionante
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
1 h
Vídeo: el motor Honda deja tirado a Alonso en la clasificación más ilusionante
¿Es importante salir en la pole para ganar en México F1? Habla la historia
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
3 h
¿Es importante salir en la pole para ganar en México F1? Habla la historia
Norris se lleva por un suspiro sobre Antonelli la FP3 de México; Alonso y Sainz, 14º y 16º
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
3 h
Norris se lleva por un suspiro sobre Antonelli la FP3 de México; Alonso y Sainz, 14º y 16º
Más de
Fernando Alonso
F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de México 2026 con Live Timing
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de México 2026 con Live Timing
¡Hamilton logra su primera pole con Ferrari en México! KO del Aston de Alonso
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
5 min
¡Hamilton logra su primera pole con Ferrari en México! KO del Aston de Alonso
A qué hora es la carrera de F1 en México 2026 este domingo y cómo verla por TV
Fórmula 1
Fórmula 1 24 min
A qué hora es la carrera de F1 en México 2026 este domingo y cómo verla por TV
Más de
McLaren
Tandas largas en México: Norris delante, Ferrari y Red Bull flaquean y Aston sorprende
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
9 h
Tandas largas en México: Norris delante, Ferrari y Red Bull flaquean y Aston sorprende
A qué hora es hoy la clasificación de F1 en México, cómo verla y más
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
20 h
A qué hora es hoy la clasificación de F1 en México, cómo verla y más
Leclerc lidera la FP2 de México con McLaren y Mercedes al acecho; Alonso, 12º
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
23 h
Leclerc lidera la FP2 de México con McLaren y Mercedes al acecho; Alonso, 12º
Últimas noticias
¡Hamilton logra su primera pole con Ferrari en México! KO del Aston de Alonso
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
5 min
¡Hamilton logra su primera pole con Ferrari en México! KO del Aston de Alonso
Parrilla de salida del GP de México de F1: filas y posiciones
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
5 min
Parrilla de salida del GP de México de F1: filas y posiciones
A qué hora es la carrera de F1 en México 2026 este domingo y cómo verla por TV
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 24 min
A qué hora es la carrera de F1 en México 2026 este domingo y cómo verla por TV
Vídeo: el motor Honda deja tirado a Alonso en la clasificación más ilusionante
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
1 h
Vídeo: el motor Honda deja tirado a Alonso en la clasificación más ilusionante
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse