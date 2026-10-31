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A qué hora es la carrera de F1 en México 2026 este domingo y cómo verla por TV

La Fórmula 1 vuelve a citarse con la noche española en México, donde Antonelli puede hacer historia. Apunta a qué hora empieza la carrera del domingo, cómo verla en directo y todos los detalles del GP.

Pol Hermoso

Publicado: 31 oct 2026, 21:53

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Hay carreras que se disfrutan con el café de la mañana y otras que obligan a cenar delante de la televisión. La Fórmula 1 sigue de gira por América y este domingo 1 de noviembre le toca el turno al Gran Premio de Ciudad de México 2026, una de las citas más especiales del calendario por su ambiente, su altitud y un Autódromo Hermanos Rodríguez que siempre parece vivir las carreras como una auténtica fiesta.

Y esta vez hay algo más que celebrar. O, mejor dicho, alguien que podría hacerlo: Andrea Kimi Antonelli tiene a su alcance el título mundial de F1 2026, lo que le convertiría en el campeón más joven de la historia.

Pero antes de pensar en podios, campeones o celebraciones, hay una cuestión fundamental: ¿a qué hora hay que ponerse delante de la televisión? Porque sí, con tanto viaje al otro lado del Atlántico y cambios de horario, más vale tener el reloj bien ajustado.

A qué hora es la carrera del GP de México de F1 2026 en España

A qué hora es la carrera de F1 en México en España: domingo 1 de noviembre, a las 21:00h .

domingo 1 de noviembre, a las . A qué hora empieza la carrera del GP de México en hora local: domingo 1 de noviembre, a las 14:00h.

La buena noticia es que esta vez no habrá que trasnochar demasiado. La mala, para quienes madruguen el lunes, es que la bandera a cuadros llegará prácticamente a la hora de irse a dormir.

Después del cambio al horario de invierno en España del pasado 25 de octubre, la diferencia con Ciudad de México es de siete horas. Por tanto, cuando los semáforos se apaguen en el Autódromo Hermanos Rodríguez a las 14:00h, en la España peninsular serán las 21:00h de la noche.

Una cita de domingo en horario estelar que, además, coincidirá con las celebraciones mexicanas del Día de Muertos. Pocos escenarios mejores para una carrera que podría acabar formando parte de la historia de la Fórmula 1.

Horarios de la carrera de F1 en México para España y Latinoamérica

País o zona Hora de la carrera España peninsular 21:00h Islas Canarias 20:00h México (Ciudad de México) 14:00h Argentina 17:00h Uruguay 17:00h Chile (Santiago) 17:00h Venezuela 16:00h Bolivia 16:00h Colombia 15:00h Perú 15:00h Ecuador (Quito) 15:00h

Como suele suceder en la gira americana, los aficionados latinoamericanos tendrán horarios mucho más agradecidos. En México, los seguidores de Sergio Pérez podrán disfrutar de su ídolo después de comer, mientras que en Argentina, donde Franco Colapinto volverá a concentrar muchas miradas, la salida será a las 17:00h.

En España, en cambio, tocará reservar la noche del domingo para la F1. Y quizá dejar el despertador del lunes un poquito más tarde, si es posible.

Cómo ver la carrera del GP de México de F1 2026 por televisión y online

Para ver en directo la carrera de Fórmula 1 del GP de México 2026 en España, la opción es DAZN F1, tanto mediante una suscripción a su plataforma de streaming como a través de los paquetes de televisión que incluyen este canal, como los de Movistar Plus+ o Vodafone TV.

La retransmisión permitirá seguir las 71 vueltas al Autódromo Hermanos Rodríguez, además de los habituales programas previos y posteriores a la carrera.

En Latinoamérica, las opciones varían según el país. México cuenta con las retransmisiones de Izzi y Sky, mientras que en Argentina se podrá seguir a través de FOX Sports Argentina o ESPN mediante Disney+. En buena parte del resto de la región, ESPN y Disney+ siguen siendo las principales alternativas.

País o países Dónde ver la carrera de F1 España DAZN F1 México Izzi y Sky Sports Argentina FOX Sports Argentina y ESPN vía Disney+ Colombia, Perú, Ecuador y Panamá ESPN vía Disney+ Venezuela y Bolivia ESPN vía Disney+ Chile, Uruguay y Paraguay ESPN vía Disney+ Centroamérica ESPN vía Disney+

Además, en los países donde está disponible, F1 TV Pro ofrece otra alternativa para seguir la carrera mediante el servicio oficial de la categoría.

Y, por supuesto, en Motorsport.com España podrás seguir toda la actualidad del GP de México de F1 2026, con nuestra cobertura en directo, resultados, noticias, declaraciones y análisis de todo lo que suceda en pista.

¿Cuántas vueltas tiene la carrera de F1 en México 2026?

Hay circuitos que exigen precisión, otros que ponen a prueba los neumáticos y algunos donde el motor necesita respirar más que nunca. México tiene un poco de todo, especialmente esto último.

El Autódromo Hermanos Rodríguez está situado a más de 2.200 metros de altitud, una característica prácticamente única en el calendario que condiciona la refrigeración, la aerodinámica y el rendimiento de los monoplazas.

La carrera del domingo se disputará a 71 vueltas, sobre un trazado de 4,304 kilómetros y con una distancia total oficial de 305,354 kilómetros.

Circuito: Autódromo Hermanos Rodríguez.

Autódromo Hermanos Rodríguez. Ubicación: Ciudad de México.

Ciudad de México. Longitud: 4,304 kilómetros.

4,304 kilómetros. Vueltas de carrera: 71.

71. Distancia total: 305,354 kilómetros.

305,354 kilómetros. Curvas: 17.

17. Primera carrera del Mundial de F1: 1963.

Y luego está el Foro Sol, ese antiguo estadio de béisbol convertido en una de las imágenes más reconocibles de la Fórmula 1 moderna. Los coches atraviesan sus curvas rodeados de miles de aficionados antes de encarar la recta de meta. Un escenario que cualquier piloto querría conquistar, especialmente el domingo.

Antonelli puede hacer historia en México: ¿será el campeón más joven de F1?

La Fórmula 1 llega a México con un Mundial que podría quedar sentenciado matemáticamente. Y lo curioso es que el protagonista de esta historia ni siquiera había nacido cuando Fernando Alonso consiguió su segundo título mundial en 2006.

Kimi Antonelli llega al GP de México con 365 puntos, 123 más que George Russell, su compañero de Mercedes y principal perseguidor. Lewis Hamilton, tercero en la clasificación, tiene 241 puntos.

Con nueve victorias en 18 grandes premios, el italiano se ha ganado la oportunidad de cerrar el campeonato a falta de cuatro carreras. Y tiene las cuentas claramente a su favor: terminar entre los nueve primeros le bastaría para proclamarse campeón, independientemente de lo que haga Russell. Incluso un décimo puesto podría servirle si el británico no gana.

Si lo consigue, Antonelli se convertiría, con 20 años, en el campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1, superando el récord de Sebastian Vettel, que conquistó su primer título en 2010 con 23 años.

No sería un mal recuerdo para llevarse de México.

¿Qué pilotos han ganado más veces el GP de México de F1? Verstappen manda

Si Antonelli quiere escribir su nombre en la historia del Autódromo Hermanos Rodríguez, tendrá que hacerlo en un circuito que, en los últimos años, ha tenido un dueño muy claro: Max Verstappen.

El neerlandés es el piloto con más victorias en el GP de México, con cinco triunfos, por delante de leyendas como Jim Clark, Alain Prost o Nigel Mansell, todos ellos con dos. Lewis Hamilton también suma dos victorias.

Y hay un dato especialmente interesante para los aficionados españoles: Carlos Sainz es uno de los cuatro pilotos de la parrilla actual que saben lo que es ganar en México, después de su brillante victoria con Ferrari en 2024. El último en conseguirlo fue Lando Norris, vencedor en 2025.

Todos los pilotos que han ganado el GP de México de F1

Piloto Victorias Max Verstappen 5 Jim Clark 2 Alain Prost 2 Nigel Mansell 2 Lewis Hamilton 2 Dan Gurney 1 Richie Ginther 1 John Surtees 1 Graham Hill 1 Denny Hulme 1 Jacky Ickx 1 Gerhard Berger 1 Ayrton Senna 1 Riccardo Patrese 1 Nico Rosberg 1 Carlos Sainz 1 Lando Norris 1

En cuanto a constructores, Red Bull también lidera las estadísticas con cinco victorias, seguido de McLaren con cuatro. Lotus, Williams, Mercedes y Ferrari empatan con tres.

¿Y este domingo? Verstappen podría ampliar todavía más su leyenda mexicana, Norris defender el recuerdo de su triunfo de 2025 y Antonelli celebrar algo mucho más importante que una victoria.

Porque en México, entre música, gradas abarrotadas y una de las atmósferas más especiales de la temporada, la Fórmula 1 podría conocer este domingo a su campeón del mundo de 2026. Y todo empezará a las 21:00h en España.

Y este domingo también...:

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