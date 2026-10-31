Crónica de clasificación

Fórmula 1 GP de México

¡Hamilton logra su primera pole con Ferrari en México! KO del Aston de Alonso

Hamilton fue el piloto más rápido en la clasificación del GP de México 2026 de la F1, seguido por Russell y Leclerc. Alonso no pudo luchar por salir de la Q1.

Juanjo Sáez

Editado: 31 oct 2026, 22:13

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La clasificación del Gran Premio de México 2026 tuvo emoción de principio a fin, con un primer contratiempo para Aston Martin debido a "un problema de presión de agua" que obligó a Fernando Alonso a aparcar su coche en la Q1 antes de tiempo. Luego, la gran sorpresa fue ver a Oscar Piastri eliminado mientras su compañero lideraba la Q2.

Tras esos sucesos, todo se enfocó en la lucha por la pole y por las cinco primeras filas de la parrilla de salida en una reñida Q3, donde Lewis Hamilton logró su primera pole como piloto de Ferrari con un crono de 1:16.514, seguido de cerca por George Russell a solo 0.009s, mientras que Charles Leclerc completaba el top 3 a 0.119s de distancia.

La cuarta posición de la clasificación fue para Max Verstappen a 0.178s, por delante del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli a 0.193s y de Lando Norris a 0.310s en quinta y sexta posición respectivamente.

Séptimo fue el último de los equipos punteros, Isack Hadjar, a 0.386s de la mejor referencia de la sesión, con Liam Lawson siendo "el primero del resto" a 0.515s.

El top 10 lo completaron Arvid Lindblad [+0.603s] y Pierre Gasly [+0.639s].

Apunta para mañana:

Resultados de la clasificación de la F1 del GP de México 2026

En elaboración...

¿Qué pasó en la Q2 de la clasificación de la F1 2026 en México?

No hubo demasiada prisa por parte de los pilotos para salir a rodar en la Q2. Tras los primeros intentos, Verstappen se colocó en la primera posición con un 1:16.876, con Leclerc a 0.068s y Lindblad sorprendentemente tercero a 0.259s.

Hamilton tuvo problemas durante su primera vuelta de la Q2 y tuvo que volver a los boxes sin marcar un crono, algo que le obligó a jugarse todo a una carta. Junto a él, Gasly, Bortoleto, Bearman, Colapinto y Sainz también necesitaban mejorar.

Hamilton no tuvo problemas para salir de la zona de eliminación con un 1:16.953, mientras veía como Norris mejoraba para liderar cómodamente la Q2 con un 1:16.728.

En la zona de eliminación hubo emoción hasta el final y una sorpresa final con el McLaren de Oscar Piastri colocado en 13º puesto. Finalmente, los eliminados en la Q2, por orden, fueron: Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz.

Resultados de la Q2 de la clasificación de la F1 2026 en México?

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

1'16.728

S 201.939 2 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 8

+0.148

1'16.876

0.148 S 201.550 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.216

1'16.944

0.068 S 201.372 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.225

1'16.953

0.009 S 201.348 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.299

1'17.027

0.074 S 201.155 6 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

+0.319

1'17.047

0.020 S 201.103 7 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.405

1'17.133

0.086 S 200.879 8 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+0.407

1'17.135

0.002 S 200.873 9 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+0.479

1'17.207

0.072 S 200.686 10 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 14

+0.550

1'17.278

0.071 S 200.502 11 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 19

+0.578

1'17.306

0.028 S 200.429 12 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 14

+0.912

1'17.640

0.334 S 199.567 13 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.918

1'17.646

0.006 S 199.551 14 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 19

+0.952

1'17.680

0.034 S 199.464 15 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 18

+1.355

1'18.083

0.403 S 198.434 16 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 18

+2.157

1'18.885

0.802 S 196.417 Ver resultados

¿Qué pasó en la Q1 de la clasificación de la F1 2026 en México?

La Q1 empezó con bastante tranquilidad y tras las primeras vueltas de los "no favoritos" era Alonso quien lideraba con un 1:18.908, 0.375s por delante de Sainz. Sin embargo, al asturiano le mandaron "parar el coche en pista" poco después y eso provocó en primer lugar el enfado del español y acto seguido una bandera roja.

Aston Martin reveló minutos después que se debió a "un problema de presión de agua relacionado con el sistema ERS".

Relacionado:

Cuando la sesión se reanudó, con 11 minutos todavía por delante, todos los pilotos salieron a la pista inmediatamente y la tabla de tiempos empezó a cambiar a cada segundo que pasaba, con Gasly llegando a liderar con un 1:18.194.

Los cronos seguían bajando y Leclerc marcó un 1:17.532 para ser más rápido que todos su rivales de la zona delantera de la parrilla, mientras que las miradas estaban puestas en Albon. Hirakawa, Stroll, Pérez y Bottas, que necesitaban mejorar para pasar a la Q2.

Tras un breve paso por boxes, muchos se la jugaron a una carta, pero lo situación no cambió en lo absoluto en la zona baja de la tabla. Finalmente, Hamilton lideró con un 1:17.341, mientras que los eliminados en la Q1 fueron: Alex Albon, Fernando Alonso, Ryo Hirakawa, Lance Stroll, Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Resultados de la Q1 de la clasificación de la F1 2026 en México?

Q1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 7

1'17.341

S 200.338 2 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 9

+0.044

1'17.385

0.044 S 200.224 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 10

+0.165

1'17.506

0.121 S 199.912 4 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.318

1'17.659

0.153 S 199.518 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

+0.318

1'17.659

0.000 S 199.518 6 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+0.386

1'17.727

0.068 S 199.343 7 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.392

1'17.733

0.006 S 199.328 8 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 10

+0.527

1'17.868

0.135 S 198.982 9 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

+0.577

1'17.918

0.050 S 198.855 10 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 5

+0.601

1'17.942

0.024 S 198.793 11 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+0.742

1'18.083

0.141 S 198.434 12 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.756

1'18.097

0.014 S 198.399 13 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 8

+0.853

1'18.194

0.097 S 198.153 14 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

+0.869

1'18.210

0.016 S 198.112 15 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 8

+1.176

1'18.517

0.307 S 197.338 16 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 12

+1.180

1'18.521

0.004 S 197.328 17 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 12

+1.289

1'18.630

0.109 S 197.054 18 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 4

+1.567

1'18.908

0.278 S 196.360 19 R. Hirakawa Haas F1 50 Haas Ferrari 10

+1.617

1'18.958

0.050 S 196.235 20 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 10

+1.731

1'19.072

0.114 S 195.953 21 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+1.764

1'19.105

0.033 S 195.871 22 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+2.511

1'19.852

0.747 S 194.038 Ver resultados

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