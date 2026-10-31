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Fórmula 1 GP de México

Verstappen y Lawson, sancionados en la parrilla de México F1 tras su choque en la FP2

Tanto Max Verstappen como Liam Lawson perderán un puesto en la parrilla de salida del domingo. Los comisarios consideraron "inaceptable" su contacto durante la FP2.

Ronald Vording

Editado: 31 oct 2026, 4:07

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Uno de los momentos más destacados de las sesiones de entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de México de Fórmula 1 tuvo lugar en el Foro Sol, la zona del estadio del Autódromo Hermanos Rodríguez. Max Verstappen intentó adelantar a Liam Lawson de camino a la curva 12 durante la FP2, pero el piloto de Racing Bulls se defendió, lo que dejó a ambos pilotos en paralelo al entrar en el estadio.

El tetracampeón del mundo se encontraba por el exterior de la curva 13, donde sintió que su antiguo compañero de equipo le obligaba a salirse de la pista. A continuación, el neerlandés se tuvo que subir a los pianos en la curva 14, tras lo cual los dos pilotos de equipos Red Bull se tocaron.

El incidente provocó daños en los deflectores laterales del coche de Verstappen, con los que tuvo que lidiar durante el resto de la sesión, lo que ya comprometió su jornada.

Posteriormente, el multicampeón se mostró bastante franco ante la prensa. Cuando Motorsport.com le preguntó qué había pasado desde su punto de vista, Verstappen respondió que no entendía "qué se le pasó por la cabeza a Liam", y añadió: "Para mí, no es precisamente un comportamiento muy inteligente, estando en su posición, meterse en una pelea conmigo".

El director del equipo Racing Bulls, Alan Permane, lo describió como una tormenta perfecta en un vaso de agua, en parte relacionada con el circuito de México y con lo que se necesita para que los neumáticos alcancen el rango óptimo de funcionamiento.

"Cuando das una vuelta aquí, ya sea de salida o de enfriamiento, algo realmente importante es hacer rápido el último sector. Hacerlo bien te proporciona unos neumáticos en buen estado para la curva 1. Sin eso, corres el riesgo de que se bloqueen las ruedas delanteras y cosas por el estilo. Los dos iban a por ello y creo que, si tuviera que describirlo con una sola palabra, diría que fue simplemente innecesario".

Los comisarios imponen sanciones tras las advertencias previas

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Tras cumplir con sus obligaciones ante los medios, ambos pilotos tuvieron que comparecer ante los comisarios de la FIA, quienes finalmente impusieron a Verstappen y a Lawson una penalización de un puesto en la parrilla para la carrera del domingo y un punto de penalización en sus superlicencias —una decisión que llevó horas—.

"Al acercarse a la curva 12, el coche #3 se encontraba en una vuelta de preparación y el coche #30 en una vuelta de enfriamiento, preparándose para otra vuelta rápida", reza el documento de la FIA.

"Los pilotos de ambos coches se comportaron de una manera que los comisarios consideraron inaceptable, sobre todo teniendo en cuenta la advertencia que se había dado en la reunión de directores de equipo celebrada ese mismo día".

"Ambos pilotos admitieron que las maniobras fueron innecesarias y 'torpes'. Teniendo en cuenta que este año se han producido incidentes similares entre pilotos en los entrenamientos libres, los comisarios han decidido agravar la sanción, pasando de una advertencia formal a una penalización en su posición de salida, sobre todo teniendo en cuenta la advertencia que se había dado en la reunión de directores de equipo y en consonancia con otros incidentes que implicaron contactos entre los coches en los entrenamientos libres de años anteriores".

Dado que los comisarios estaban decididos a enviar un mensaje tras las advertencias anteriores, ambos equipos de Red Bull han acabado saliendo perjudicados tras un incidente que, según Permane, fue, ante todo, completamente innecesario.

"Estoy seguro de que ambos pilotos tienen su opinión al respecto. Creo que, con la cabeza fría, se calmarán y pensarán: 'En realidad, los dos podríamos haberlo hecho mejor'", declaró el director de Racing Bulls a Motorsport.com. "No creo que nadie esté buscando pelea con nadie, eso está claro. Creo que es simplemente una de esas cosas. Y, como he dicho: innecesario".

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