Fórmula 1 GP de México

Liam Lawson, descalificado de la clasificación de México F1: este es el motivo

Liam Lawson ha sido excluido de los resultados de la clasificación del GP de México de la F1 2026 debido a una infracción técnica.

Ronald Vording

Publicado: 1 nov 2026, 3:21

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Liam Lawson ha perdido su novena posición en la parrilla de salida del Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1. Racing Bulls causó una gran impresión el sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez y consiguió que sus dos monoplazas pasaran a la Q3. Posteriormente, el equipo se situó como el 'mejor del resto', en los puestos octavo y noveno, pero ahora el neozelandés tendrá que afrontar una carrera de remontada el domingo.

Lawson ha sido descalificado por la FIA por una infracción técnica. En la notificación, ya se indicaba que el piloto "incumplió el requisito mínimo de potencia del MGU-K justo después de cruzar la línea de meta en su vuelta más rápida de la Q2, a las 15:47:36".

Tras comparecer ante los comisarios, el resultado fue el mismo que en casi todas las infracciones técnicas: la descalificación. En la práctica, Lawson no siguió los procedimientos establecidos inmediatamente después de completar su vuelta más rápida en la Q2, lo que significa que no cumplió con la tasa de reducción obligatoria de potencia del MGU-K.

La FIA aclaró que Lawson se quedó sin batería al final de su vuelta rápida, lo que provocó que el uso del MGU-K se interrumpiera por completo y que la potencia cayera de 350 kW a cero de forma instantánea. Esto supone una infracción del reglamento técnico.

En cambio, esa potencia eléctrica debe reducirse gradualmente de acuerdo con el artículo C5.12.6. Este estipula reducciones máximas de 50 o 100 kW por segundo: "La demanda máxima de potencia del piloto no debe reducirse a un ritmo superior al definido a continuación mientras la potencia eléctrica de corriente continua (CC) del ERS-K sea superior a 100 kW:

50 kW en cualquier periodo de 1 segundos en aquellas competiciones en las que la FIA determine que la distancia con potencia limitada supera los 3.500 m . Los parámetros fundamentales del vehículo utilizados para el cálculo de la distancia con potencia limitada pueden consultarse en el documento FIA-F1-DOC-034.

. Los parámetros fundamentales del vehículo utilizados para el cálculo de la distancia con potencia limitada pueden consultarse en el documento FIA-F1-DOC-034. 100 kW en cualquier intervalo de 1 segundo en el resto de competiciones.

En el caso de Lawson, la reducción de la potencia eléctrica fue mucho más pronunciada después de que cruzara la línea de meta sin levantar el pie del acelerador de inmediato, tal y como también se describe en el informe de los comisarios.

"Las pruebas presentadas, que fueron aceptadas por todas las partes presentes, demostraron que, tras la línea de control al final de su vuelta más rápida en la Q2, el piloto no levantó el pie del acelerador de inmediato. Esto provocó que no se alcanzara la tasa de reducción del despliegue del MGU-K necesaria para lograr la 'reducción gradual' reglamentaria".

El documento de citación aclaraba además esta infracción de la siguiente manera: "La demanda máxima de potencia del piloto y la potencia eléctrica de corriente continua del ERS-K se redujeron a un ritmo superior al permitido por el Reglamento".

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

Durante la vista, todas las partes concluyeron que Racing Bulls no había obtenido ninguna ventaja deportiva de la infracción, aunque esa conclusión no fue suficiente para evitar la descalificación. Al fin y al cabo, las infracciones técnicas son siempre algo de blanco o negro.

"El equipo argumentó que esto no supuso ninguna ventaja en cuanto al rendimiento; sin embargo, está claro que el incumplimiento del Reglamento Técnico no queda justificado por el hecho de que no se haya obtenido ninguna ventaja en el rendimiento. Además, dicho reglamento exige que un monoplaza lo cumpla en todo momento durante una prueba".

"Los comisarios señalan, en particular, que el equipo reveló por iniciativa propia la infracción; sin embargo, existen numerosos precedentes que nos obligan, a pesar de todas las circunstancias atenuantes, a imponer una sanción de descalificación cuando un coche no cumple con el Reglamento Técnico".

La velocidad de desaceleración es un tema especialmente delicado, ya que la FIA intervino a principios de este año para poner freno a los supuestos trucos de clasificación empleados por Mercedes y, en menor medida, por Red Bull. Esos equipos también habían encontrado formas de eludir la velocidad máxima de desaceleración, aunque en sus casos fue de forma deliberada. Dado que se había advertido a las escuderías en varias ocasiones, la FIA afirmó que no tenía otra opción.

Esto significa que Lawson tendrá que salir desde la última posición de la parrilla el domingo y se enfrentará a una dura lucha para remontar posiciones. La descalificación es una buena noticia para Alpine, ya que uno de sus rivales por el quinto puesto en el Mundial de Constructores se ve ahora obligado a salir desde la parte trasera. En la clasificación, sin embargo, Racing Bulls sigue manteniendo una cómoda ventaja de 33 puntos.

Recuerda:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Ryo Hirakawa podría haber pasado "fácilmente" a la Q2 en México sin el tráfico

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Ronald Vording





Red Bull descubre un problema en su F1 en México: "Hay una desconexión"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



10 h



Red Bull descubre un problema en su F1 en México: "Hay una desconexión"





El lío de la superlicencia de Colton Herta para la F1: por qué todavía le falta un punto



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



13 h



El lío de la superlicencia de Colton Herta para la F1: por qué todavía le falta un punto





Verstappen y Lawson, sancionados en la parrilla de México F1 tras su choque en la FP2



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



23 h



Verstappen y Lawson, sancionados en la parrilla de México F1 tras su choque en la FP2

Más de

Liam Lawson





Así os contamos la clasificación del GP de México 2026 de la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 h



Así os contamos la clasificación del GP de México 2026 de la F1





¡Hamilton logra su primera pole con Ferrari en México! KO del Aston de Alonso



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



5 h



¡Hamilton logra su primera pole con Ferrari en México! KO del Aston de Alonso





Parrilla de salida del GP de México de F1: filas y posiciones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



5 h



Parrilla de salida del GP de México de F1: filas y posiciones

Más de

Racing Bulls





A qué hora es la carrera de F1 en México 2026 este domingo y cómo verla por TV



Fórmula 1



Fórmula 1 5 h



A qué hora es la carrera de F1 en México 2026 este domingo y cómo verla por TV





Norris se lleva por un suspiro sobre Antonelli la FP3 de México; Alonso y Sainz, 14º y 16º



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



8 h



Norris se lleva por un suspiro sobre Antonelli la FP3 de México; Alonso y Sainz, 14º y 16º





A qué hora fue la clasificación de F1 en México y cómo pudiste verla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



A qué hora fue la clasificación de F1 en México y cómo pudiste verla

Últimas noticias





Esta super autocaravana, de 358.000 euros, resuelve el problema de cualquier campista



Coches



Auto Coches



Esta super autocaravana, de 358.000 euros, resuelve el problema de cualquier campista





Ryo Hirakawa podría haber pasado "fácilmente" a la Q2 en México sin el tráfico



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



2 h



Ryo Hirakawa podría haber pasado "fácilmente" a la Q2 en México sin el tráfico





Piastri y Norris coinciden en su pronóstico más pesimista tras la clasificación de México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



3 h



Piastri y Norris coinciden en su pronóstico más pesimista tras la clasificación de México





Russell, tras su clasificación en México: "Estoy feliz, pero aún tengo dificultades"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



3 h



Russell, tras su clasificación en México: "Estoy feliz, pero aún tengo dificultades"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse