Qué pilotos han ganado en España F1: poles, vueltas rápidas, podios...

La primera edición del Gran Premio de España se llevó a cabo en la temporada 1951, la segunda del campeonato mundial de Fórmula 1, y desde entonces se ha disputado en más de ocasiones, repartidas entre cinco sedes diferentes: 33 en Barcelona, 9 en el Jarama, 5 en Jerez, 4 en Montjuic y 2 en Pedralbes.

Repasa los nombres de los pilotos que más veces han ganado en territorio español, así como los que más pole position han conseguido, vueltas rápidas, podios y mucho más.

Estadísticas de la Fórmula 1 en el GP de España

El GP de España es uno de los eventos que más veces ha cambiado de sede, aunque desde 1991 se ha celebrado de forma ininterrumpida en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde este año, en 2024, se llevará a cabo la 54ª edición del evento, la 34 en Montmeló.

Como curiosidad, es el séptimo evento que más veces ha aparecido en el calendario, sólo por detrás de Italia, Gran Bretaña, Mónaco, Bélgica, Alemania y Francia.

El GP de España se ha focalizado a lo largo de la historia en tres zonas muy concretas; Catalunya, Madrid y Andalucía. Pero no son las únicas sedes a las que ha viajado la Fórmula 1, ya que por ejemplo visitó durante varios años el Circuito urbano de Valencia, pero no bajo el nombre del GP de España, lo que evidentemente hace que no entre en las siguientes estadísticas.

¿Qué pilotos han ganado en F1 en el GP de España?

Los dos pilotos más laureados de todos los tiempos, Michael Schumacher y Lewis Hamilton, son los dos pilotos con más victorias en territorio español, ya que el alemán ha ganado en siete ocasiones (seis en Barcelona y una en Jerez), mientras que el británico ha conseguido ganar seis veces, todas ellas en Montreal.

En cuanto a pilotos locales, Fernando Alonso es el único que ha conseguido subir a lo más alto del podio en su carrera de casa, en dos ocasiones, ambas en Barcelona en 2006 y 2013.

En cuanto a las escuderías, Ferrari es quien más veces ha saboreado la victoria en España, en 12 ocasiones, por delante de las nueve de McLaren y las siete de Mercedes y Williams.

¿Qué pilotos han subido al podio en la F1 en el GP de España?

En podios, Ferrari es el absoluto rey con 38 podios a lo largo de toda su historia en el GP de España, con McLaren como el segundo más laureado en ese sentido con 30 podios, mientras que los equipos por debajo de la treintena están muy lejos, ya que los siguientes son Mercedes con 17 y Williams con 15.

¿Qué pilotos han conseguido la pole position en la F1 en el GP de España?

Michael Schumacher: 8 pole position Lewis Hamilton: 6 pole position Ayrton Senna: 4 pole position Mika Hakkinen: 2 pole position Kimi Raikkonen: 2 pole position Mark Webber: 2 pole position Nico Rosberg: 2 pole position Mario Andretti: 2 pole position Jacques Laffite: 2 pole position Jacques Villeneuve: 2 pole position Niki Lauda: 2 pole position Jacky Ickx: 2 pole position Alberto Ascari: 2 pole position Gerhard Berger: 1 pole position Nigell Mansell: 1 pole position Alain Prost: 1 pole position Damon Hill: 1 pole position Fernando Alonso: 1 pole position Felipe Massa: 1 pole position Jenson Button: 1 pole position Pastor Maldonado: 1 pole position Charles Leclerc: 1 pole position Valtteri Bottas: 1 pole position Max Verstappen: 1 pole position Chris Amon: 1 pole position Jack Brabham: 1 pole position James Hunt: 1 pole position Nelson Piquet: 1 pole position Jochen Rindt: 1 pole position Ronnie Peterson: 1 pole position

En las sesiones de clasificación a nivel de las escuderías, Ferrari también domina en España con 14 poles, con la excepción de Jerez como el único circuito en el que no la consiguieron. El segundo más laureado, sorprendentemente, es Mercedes gracias a su gran era de éxito entre 2014 y 2021, con nueve, mientras que McLaren tiene ocho y Williams siete.

¿Qué pilotos han hecho vuelta rápida en la F1 en el GP de España?

Michael Schumacher: 8 vueltas rápidas Kimi Raikkonen: 5 vueltas rápidas Mika Hakkinen: 2 vueltas rápidas Giancarlo Fisichella: 2 vueltas rápidas Felipe Massa: 2 vueltas rápidas Ruben Barrichello: 2 vueltas rápidas Max Verstappen: 2 vueltas rápidas Nigel Mansell: 2 vueltas rápidas Riccardo Patrese: 2 vueltas rápidas Jacky Ickx: 2 vueltas rápidas Mario Andretti: 2 vueltas rápidas Damon Hill: 1 vuelta rápida Kimi Raikkonen: 1 vuelta rápida Romain Grosejean: 1 vuelta rápida Esteban Gutiérrez: 1 vuelta rápida Sebastian Vettel: 1 vuelta rápida Daniil Kvyat: 1 vuelta rápida Daniel Ricciardo: 1 vuelta rápida Valtteri Bottas: 1 vuelta rápida Sergio Pérez: 1 vuelta rápida Jean-Pierre Beltoise: 1 vuelta rápida Jack Brabham: 1 vuelta rápida Niki Lauda: 1 vuelta rápida Jochen Mass: 1 vuelta rápida Jacques Laffite: 1 vuelta rápida Gilles Villeneuve: 1 vuelta rápida Alen Jones: 1 vuelta rápida Gerhard Berger: 1 vuelta rápida Alain Prost: 1 vuelta rápida Ayrton Senna: 1 vuelta rápida Heinz-Herlad Frentzen: 1 vuelta rápida Ronnie Peterson: 1 vuelta rápida Jochen Rindt: 1 vuelta rápida Juan Manuel Fangio: 1 vuelta rápida Alberto Ascari: 1 vuelta rápida

Ganadores del GP de España en la Fórmula 1: (año y circuito)

Michael Schumacher: 7 victorias (en 1994 en Jerez / en 1995, 1996, 2001, 2002, 2003 y 2004 en Barcelona) Lewis Hamilton: 6 victorias (en 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en Barcelona) Mika Hakkinen: 4 victorias (en 1997 en Jerez / en 1998, 1999 y 2000 en Barcelona) Max Verstappen: 3 victorias (en 2016, 2022 y 2023 en Barcelona) Nigell Mansell: 3 victorias (en 1987 en Jerez / en 1991 y 1992 en Barcelona) Alain Prost: 3 victorias (en 1988 y 1990 en Jerez / en 1993 en Barcelona) Jackie Stewart: 3 victorias (en 1969 y 1971 en Montjuic / en 1970 en el Jarama) Kimi Raikkonen: 2 victorias (en 2005 y 2008 en Barcelona) Fernando Alonso: 2 victorias (en 2006 y 2013 en Barcelona) Mario Andretti: 2 victorias (en 1977 y 1978 en el Jarama) Ayrton Senna: 2 victorias (en 1986 y 1989 en Jerez) Emerson Fittipaldi: 2 victorias (en 1972 en el Jarama / en 1973 en Montjuic) Damon Hill: 1 victoria (en 1994 en Barcelona) Jacques Villeneuve: 1 victoria (en 1997 en Barcelona) Felipe Massa: 1 victoria (en 2007 en Barcelona) Jenson Button: 1 victoria (en 2009 en Barcelona) Mark Webber: 1 victoria (en 2010 en Barcelona) Sebastian Vettel: 1 victoria (en 2011 en Barcelona) Pastor Maldonado: 1 victoria (en 2012 en Barcelona) Nico Rosberg: 1 victoria (en 2015 en Barcelona) Graham Hill: 1 victoria (en 1968 en el Jarama) Niki Lauda: 1 victoria (en 1974 en el Jarama) James Hunt: 1 victoria (en 1976 en el Jarama) Patrick Depailler: 1 victoria (en 1979 en el Jarama) Gilles Villeneuve: 1 victoria (en en 1981 en el Jarama) Jochen Mass: 1 victoria (en 1975 en Montjuic) Juan Manuel Fangio: 1 victoria (en 1951 en Pedralbes) Mike Hawthorn: 1 victoria (en 1954 en Pedralbes)

