Alpine F1 promete a Ocon igualdad con Gasly tras su última tensión

Esteban Ocon se mostró enfadado tras el Gran Premio de Canadá 2024 por el hecho de que el equipo no hubiera cumplido la promesa de que, tras ceder su posición a Pierre Gasly para ver si podía atacar a Daniel Ricciardo, no se le devolviera el noveno puesto antes de la bandera a cuadros.

"He hecho mi parte del trabajo, pero el equipo no lo ha hecho, sinceramente", dijo. "No es justo. Así que estoy muy frustrado por cómo se han desarrollado las cosas. Supongo que hay muchas razones para ello, así que dejaremos que siga el beneficio de la duda".

Este último drama interno llegó después del polémico accidente del GP de Mónaco que desencadenó la confirmación de la salida de Ocon del equipo a finales de este mismo año, además de que el piloto francés hizo saber que iba a correr con un coche más pesado que su compañero en Canadá.

Todo apunta a que las cosas no parecen ser ideales entre el piloto y el equipo.

Pero el jefe de la escudería, Bruno Famin, insiste en que no hay indicios de que el equipo esté haciendo nada para frenar deliberadamente a Ocon, y le ha prometido que tendrá todo el apoyo que necesite durante el resto de la campaña.

Cuando se le preguntó cómo eran las relaciones tras lo de Mónaco y si las cosas se habían calmado con la decisión sobre el futuro tomada, Famin dijo a Motorsport.com: "Se ha arreglado, pero faltaban 16 y ahora faltan 15 carreras".

"Creo que Esteban puede contar con todo el equipo para ayudarle a conseguir el mejor resultado, porque si Esteban obtiene el mejor resultado estará ayudando al equipo a lograr el mejor resultado posible. Y contamos con Esteban para aportar todo lo que puede aportar al equipo", añadió.

"Lo digo así, pero no debería, porque Esteban es parte del equipo. El equipo es todo el mundo: piloto, mecánico, ingeniero, cada uno tiene que aportar lo suyo para conseguir el mejor resultado posible".

Bruno Famin asegura que Alpine no tiene ningún interés en obstaculizar el rendimiento de Ocon, ya que necesitan todos los puntos posibles para ayudar a su posición en el campeonato de constructores.

"No vamos a dejar de lado a Esteban en lo absoluto", dijo. "Tendrá exactamente las mismas condiciones que Pierre. Están al mismo nivel, en el mismo estatus".

"Sabemos que están muy cerca en términos de rendimiento, y no sería bueno hacer algo diferente para nadie. De nuevo, es el interés del equipo: El interés de Alpine es lo primero".

A la pregunta de si le preocupa que Ocon esté contento y que no piense primero en el equipo con su futuro ya en otra parte, Famin respondió: "No me preocupa más de lo que me preocupaba antes...".