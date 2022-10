Norris cree que Verstappen merecía sanción en Japón: "Fue peligroso"

Cargar el reproductor de audio

La pole de Max Verstappen en Japón quedó en duda tras ser llamado a comisarios por un incidente ocurrido con Lando Norris en la tercera ronda de la clasificación de Japón.

En sus primeras apariciones en pista durante la Q3, mientras preparaban su vuelta rápida, el de McLaren se acercó al campeón que, al querer acelerar para calentar sus gomas, acusó la falta de temperatura de los neumáticos y estuvo a punto de trompear.

El británico tuvo que esquivarle saliéndose de la pista, y los comisarios del GP de Japón convocaron a ambos para explicar lo sucedido. Cuando atendió a los medios antes de su visita a la sala de control de carrera, Norris se mostró seguro sobre el hecho de que Verstappen mereciera sanción.

"Está bastante claro", comentó cuando le preguntaron su si rival estaba intentando impedirle adelantar. "No hubo riesgo por mi parte, mientras que lo que hizo él fue bastante peligroso. Trató de no dejarme pasar, pero con la velocidad que llevaba nos arriesgamos a sufrir un gran accidente. Hemos tenido suerte".

"La gente siempre adelanta antes de la última curva, por mucho que todo el mundo siempre esté de acuerdo en no hacerlo. Todo el mundo lo hace", declaró Norris a Sky Sports.

"Él habría hecho lo mismo si estuviera en mi situación, pero yo no me habría movido hacia él si estuviera en su situación", dijo manteniendo que la maniobra de Verstappen fue adrede. Y ante la pregunta de si esperaba sanción, contestó firme: "Oh sí, seguro".

Pese a la investigación por una supuesta infracción del artículo 33.4 del reglamento deportivo, que establece que no se puede conducir de forma errática, Verstappen solo sufrió una reprimenda y mantiene la pole (lee en el enlace la sentencia de los comisarios).

Antes de la decisión, el director del equipo Red Bull, Christian Horner, defendió a su pupilo y negó que estuviera tratando de bloquear a Norris, destacando que "habían estado siguiéndose mutuamente durante todo el circuito hasta ese momento".

"No creo que estuviera tratando de bloquear a Lando [Norris], simplemente no creo que estuviera esperando a alguien en una vuelta de salida en ese punto cerca de la chicane", dijo. "Estaba calentando sus neumáticos, preparándose para abrir su vuelta. Siempre empiezan a hacerlo ahí".

Por su parte, Verstappen rápidamente se situó en paralelo a Norris tras el incidente para pedirle perdón en pista, pero luego ante los medios dijo que la culpa era del de McLaren por haberse saltado el llamado 'Pacto de caballeros' de no adelantarse en las vueltas de preparación en clasificación.

Finalmente, Verstappen solo se llevó una reprimenda (la primera de la temporada) y saldrá en cabeza dispuesto a sellar matemáticamente el título este mismo domingo.

