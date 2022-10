Russell ve ocho décimas de diferencia Mercedes-Red Bull en Japón

Cargar el reproductor de audio

En Mercedes han pasado por malos tiempos durante la temporada 2022 de Fórmula 1, y es que su monoplaza, el W13, heredero de los ocho títulos mundiales consecutivos durante la era híbrida, no fue el sucesor que esperaban desde el principio. Con el gran paso adelante que realizaron hasta el verano, con varias carreras seguidas en el podio con sus dos pilotos, la segunda mitad del curso parecía estar encaminada a la pelea por las victorias, pero lejos de ellas, se han ido disolviendo hasta caer por detrás de Alpine en el Gran Premio de Japón.

La pista de Suzuka podría haber sido el escenario ideal para el monoplaza alemán, con revirados sectores, aunque en la clasificación se quedaron lejos del ritmo de la pole position y solo cosecharon una sexta y octava plaza con Lewis Hamilton y George Russell respectivamente. Es por ello que el más joven de la dupleta británica reconoció que están a cierta distancia de los líderes, sobre todo de Red Bull, e indica cuál es el punto débil de Mercedes.

"Sabemos que este año no hemos tenido el coche más eficiente, que tiene mucha resistencia, y este es el primer circuito con alta carga aerodinámica en el que también hay largas rectas", señaló el inglés. "Normalmente, en los trazados con alta carga aerodinámica, las rectas son relativamente pequeñas, y no hay posibilidad de conseguir esos deltas en recta".

"Creo que hoy hemos perdido siete u ocho décimas respecto a Red Bull en las rectas, y el circuito ha dejado al descubierto esa debilidad", explicó George Russell, que después de los entrenamientos libres del viernes no creía que fuera a sufrir tanto. "No esperábamos que fuera tan difícil, no teníamos pensado estar en la lucha por la pole position".

"Ya lo hemos aprendido, y necesitamos pistas en concreto para estar en la lucha por la pole position, pero no esperábamos estar tan lejos del líder y de los Alpine", indicó el de Mercedes. "No es la primera vez esta temporada, ya sea con un Alpine o con un McLaren, que tenemos sábados difíciles".

La octava posición en la parrilla de salida complica las cosas para un Russell que pelea por el subcampeonato del mundo, incluso está por delante de uno de los Ferrari, el de Carlos Sainz, y cuando se le preguntó sobre si la lluvia del viernes afectó a su clasificación, dijo: "No, no lo creo. No creo que eso haya cambiado mucho".

"Lo único que habría hecho es dar a los otros equipos más información para saber cuál es la mejor estrategia para mañana, mientras que ahora, si es una carrera en seco, hay más de una variable en juego, creo que podría haber muchas opciones de estrategia diferentes. Pero, igualmente, si hay algo de lluvia, eso no va a facilitar las cosas", expresó del piloto de 24 años.

A pesar de que quieren subir a lo más alto en al menos una carrera en 2022, Russell es consciente de que se aproxima un invierno duro, en el que deberán trabajar mucho en Brackley: "Creo que la moral del equipo es bastante fuerte teniendo en cuenta el éxito que hemos tenido".

"Estamos trabajando duro para mantener a todos motivados, pero la escudería no necesita mucha motivación, porque no está contenta con acabar donde estamos. Todos son ganadores, y quieren volver a vencer", sentenció el piloto británico.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!