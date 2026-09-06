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Verstappen salva un podio en Monza y señala las carencias de Red Bull

Verstappen terminó tercero en Monza tras sufrir con la gestión de energía y la velocidad en recta, dos carencias que condicionaron su carrera.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Max Verstappen terminó tercero en el Gran Premio de Italia 2026 de la F1 después de una carrera en la que Red Bull volvió a mostrar algunas de sus limitaciones frente a Mercedes y sus rivales. El neerlandés tuvo que emplearse a fondo para mantenerse en la pelea, de hecho llegó a liderar brevemente la carrera.

Sin embargo, su domingo en Monza fue complicado, condicionado por una gestión de la energía muy inestable y una velocidad en recta inferior a la de sus adversarios.

El cuatro veces campeón del mundo  explicó que una de las principales dificultades de su carrera en Mona estuvo entre las curvas 2 y 4, donde Red Bull no conseguía gestionar la energía con la misma eficacia que sus rivales. Eso obligó a Verstappen a buscar alternativas constantemente para mantenerse cerca de la batalla.

"Como nos costó mucho más gestionar la energía que a nuestros rivales entre la segunda y la cuarta curva, tuve que atacar por el exterior en numerosas ocasiones", explicó.

Resumen y resultados de la carrera:

El problema no se limitó a la gestión energética. Verstappen también reconoció que el Red Bull no tenía suficiente velocidad en recta para plantar cara a sus rivales en las largas rectas de Monza, un déficit especialmente importante en un circuito en el que adelantar y defenderse depende en gran medida de la eficiencia aerodinámica y la velocidad punta.

"En general, hoy no hemos estado muy bien en cuanto a la velocidad en recta. Por eso intenté mantenerme en la lucha, pero ellos iban un poco demasiado rápido".

"Intentaba mantenerme en modo constante. Sin embargo, en un momento dado lo perdí todo e intenté seguir con mi propia carrera", añadió.

Finalmente, el piloto de Red Bull cruzó la bandera a cuadros en tercera posición, por detrás de los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell. Un resultado que, dadas las circunstancias durante la carrera, Verstappen valoró de una manera bastante positiva.

"Estoy contento con el tercer puesto y con estar aquí en el podio", concluyó el neerlandés.

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Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

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