Lewis Hamilton entró a boxes en el GP de Italia justo después de que se cerrara el pitlane cuando salió el coche de seguridad para retirar el Haas de Kevin Magnussen, que estaba entre la última curva y la entrada a boxes.

La decisión de cerrar el pitlane fue comunicada por la FIA 11 segundos después de la salida del coche de seguridad, pero Mercedes no vio ese mensaje y Hamilton entró a boxes unos 10 segundos después de eso.

Hamilton recibió posteriormente una penalización de un stop & go de 10 segundos que le costó una probable victoria, al igual que Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), que también paró cuando no estaba permitido.

Para que no se repita esta situación, Mercedes está desarrollando un nuevo software que asegurará que sus ingenieros reciban la notificación del cierre del pitlane después de que hasta ahora alguien lo mirase en las pantallas de cronometraje.

"Había dos vías de información para decirnos que la entrada al pitlane había sido cerrada", explicó el jefe de estrategia de Mercedes, James Vowles, en un vídeo del equipo.

"La primera eran los carteles alrededor de la pista que tenían una cruz roja que indicaba esa situación, y cuando el piloto ve eso, sabe que debe permanecer fuera".

"La segunda es que tenemos pantallas de televisión delante de nosotros. Una de ellas se llama página tres y contiene una serie de mensajes que la FIA quiere enviarnos. Podría ser una bandera amarilla o la salida del coche de seguridad, y uno de ellos era que la entrada al pitlane estaba cerrada".

Vowles admitió que él, el jefe de ingeniería, Andrew Shovlin; el director deportivo, Ron Meadows, y otros estaban centrados en la inminente parada en boxes, y por lo tanto no vieron el mensaje.

"Este era un punto clave de la carrera, donde todo el grupo iba a entrar al pitlane", dijo Vowles. "Lewis había pedido un juego de neumáticos diferente, estábamos revisando si teníamos tiempo o no, si era la decisión correcta".

"Todas estas conversaciones duraron sólo unos segundos, pero todo se suma. Lo que no se hizo concretamente fue buscar un mensaje en la pantalla que indicara que la entrada al pitlane estaba cerrado".

"Tanto 'Shov' como yo hemos pasado por situaciones similares. 2016 fue la última vez que esto ocurrió en Brasil, ocurrió dos veces allí, pero estaba claro que la entrada al pitlane se cerraría entonces. Hubo un accidente y una enorme cantidad de restos, no querrías entrar en el pitlane en ese momento".

"Esto fue diferente, no nos llevó a mirar la pantalla y buscar un mensaje que estaba oculto entre otra información, y nos lo perdimos. No nos llevó mucho tiempo descubrirlo".

De todos modos, el equipo vio el mensaje a tiempo para decirle a Valtteri Bottas que se quedara fuera. Vowles insiste en que a los rivales también les llevó tiempo detectarlo, pero como sus coches estaban más atrás, pudieron dar a sus pilotos las instrucciones adecuadas.

"Fuimos capaces de mantener a Valtteri fuera y como referencia pudimos escuchar en la radio de otro equipo que les llevó unos 10 segundos detectarlo también, y 10 segundos fue el período crucial en el que, debido a que Lewis estaba destacado al frente de la carrera, pudo entrar".

"Echando la vista atrás, sabemos lo que haríamos diferente ahora. Podemos poner en marcha sistemas de software que nos permitan detectar y asegurarnos de que vemos estos mensajes críticos en sólo unos segundos".

Vowles dice que el equipo no culpa a Hamilton por no haber visto las señales en la pista.

"Estaba girando en la (curva) Parabolica en ese momento, todavía a toda velocidad".

"El piloto allí está tratando de controlar el coche, y justo en ese punto también estaba poniendo el tiempo delta indicado por el coche de seguridad y preparándose para la parada, porque ya le habíamos llamado para entrar al pitlane".

"Le estaban pasando muchas cosas, y no es habitual estar mirando un cartel que está en el extremo izquierdo de la pista".

"Había dos carteles. El primero hubiera sido muy difícil de ver para él. Uno estaba en el lado izquierdo, pero, como digo, estaba controlando el coche y mirando el tablero y no lo vio".

"Al acercarse a la entrada del pitlane, si miras la on board Lewis, en realidad no hay ninguna indicación en ese punto de que el pitlane esté cerrado. No hay más carteles, no hay luces, ya no hay nada que le diga que está cerrado".

"Por lo tanto, desde su perspectiva, habría sido una decisión muy difícil, sólo una cuestión de segundos mirar hacia arriba, mirar al lugar correcto y tomar una decisión".

Las fotos del Gran Premio de Italia de F1 en Monza