Fórmula 1 GP de Australia

Lindblad debuta puntuando: "Respeto a los veteranos, pero no voy a ceder"

Arvid Lindblad, rookie de Racing Bulls, pasó a la Q3 el sábado en Melbourne antes de terminar su primera carrera en la F1 2026 en octava posición.

Ed Hardy Ronald Vording
Publicado:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad se quedó "sin palabras" tras su "alucinante" debut en la Fórmula 1, donde sumó puntos en el Gran Premio de Australia mientras luchaba contra pilotos de la talla de Lewis Hamilton y Max Verstappen.

El piloto de Racing Bulls subió un puesto respecto a la parrilla para terminar octavo en Albert Park, pero en un momento dado incluso llegó a rodar tercero tras una brillante salida. Fue durante las primeras vueltas cuando se enfrentó rueda a rueda con campeones mundiales como Hamilton y Lando Norris, aunque el ritmo inferior del VCARB 03 le hizo inevitablemente retroceder en la clasificación a lo largo de las 58 vueltas de la carrera.

"Sinceramente, estoy sin palabras, ha sido una carrera de locos", declaró Lindblad a 'Sky Sports F1'. "Al llegar al fin de semana, no esperaba sumar puntos. Tenía esperanzas después de ayer, pero estoy muy contento, muy agradecido a todo el equipo, a RBPT y a Ford, por darme el paquete para luchar. Pero, sinceramente, creo que decir que sumé puntos en mi debut no resume realmente la carrera. Estar en tercera posición en un momento de la primera vuelta fue mucho más de lo que esperaba. Creo que le mostré a la gente un poco de lo que vine a hacer aquí".

Lindblad incluso intentó defender su posición frente a Verstappen más adelante, y las duras maniobras del novato sin duda hicieron que el cuatro veces campeón del mundo tuviera que esforzarse mucho para adelantarle. 

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

"Ha sido muy guay", dijo Lindblad en su encuentro posterior con la prensa escrita. "Compartir la pista, luchar con Lewis, Max, Lando y todos estos chicos. Es muy especial. Sí, me lo he pasado muy bien ahí fuera".

Aunque la recompensa en forma de puntos es obviamente muy buena para Lindblad en su debut en el campeonato, el respeto que se ha ganado por esas agresivas batallas rueda a rueda es quizás lo más importante.

"He trabajado toda mi vida para llegar a la Fórmula 1 y este fin de semana ha sido un momento muy especial para mí", comentó el británico-sueco, que terminó sexto en la F2 el año pasado. "Tengo mucho respeto por los pilotos veteranos de este deporte, que han hecho un trabajo increíble, pero tampoco voy a rendirme y cederles el puesto. Estoy aquí para luchar. Cuando estoy en el coche, soy un competidor implacable y voy a aprovechar cada centímetro que pueda, y creo que lo demostré en la primera vuelta".

