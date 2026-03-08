Ganadores y perdedores del caótico GP de Australia de F1 2026

Ganadores: Mercedes - La gran revancha de Toto

La sonrisa de Toto Wolff cuando George Russell y Kimi Antonelli cruzaron la línea de meta en Australia lo decía todo. Mercedes ha vuelto con ganas de venganza, y sus años de sequía solo han servido para que la revancha sea aún más dulce.

Cuando la Fórmula 1 pasó a los coches con efecto suelo en 2022, el reinado de la escudería de Brackley se detuvo, impotente al ver cómo primero Red Bull y luego McLaren se turnaban en cabeza del Gran Circo. Tras ocho coronas consecutivas de constructores, las cuatro temporadas siguientes fueron humillantes. Y eso llevó a un examen de conciencia sobre por qué Mercedes seguía cegándose con falsos amaneceres, solo para que la última mini mejora introducida condujera a más decepciones.

Ningún equipo estaba más emocionado que Mercedes por dejar atrás la era anterior de coches, ya que 2026 presentaba otra oportunidad para que su departamento de unidades de potencia en Brixworth hiciera magia, como había hecho en 2014. Efectivamente, así ha sido, y la forma en que el equipo ha ido desplegando gradualmente su fórmula ganadora también ha sido una lección magistral. Primero fue la polémica de la relación de compresión, que probablemente fue una cortina de humo para desviar la atención de las áreas en las que Mercedes había marcado una diferencia mucho mayor.

Luego, está la forma en que han mantenido en secreto sus cartas sobre el despliegue de energía durante todo el invierno, hasta la clasificación del sábado, cuando fueron capaces de cosechar tanta energía que incluso los equipos clientes, McLaren, Williams y Alpine, quedaron desconcertados por cómo habían sido capaces de hacerlo. Continuará.

Dejemos entonces que Russell, que se acerca al máximo de su potencial, aproveche su tan esperado turno al frente de la F1, respaldado por un Antonelli que ha madurado de forma impresionante y que se recuperó de un gran choque en la FP3 para conseguir su mejor resultado. Mercedes solo ha ganado la primera de muchas batallas, y Ferrari está lo suficientemente cerca como para plantearle un desafío, pero ha sido un comienzo inquietante.

Perdedores: las malas vibraciones amenazan con separar a Aston Martin y Honda

La paciencia de Fernando Alonso con Aston Martin aún no ha dado sus frutos. Foto: Lars Baron / Getty Images

La visión de Lawrence Stroll de un nuevo super equipo de F1 que rivalice con Mercedes y Red Bull se ha enfrentado a una dura realidad en el debut de su proyecto con Honda. El coche de 2026 no solo llegó con retraso al nuevo túnel de viento de Silverstone, sino que el nuevo departamento de unidades de potencia de HRC, profundamente reconfigurado desde su retirada de la F1 y su posterior cambio de rumbo, ha tenido grandes dificultades con la nueva normativa.

La unidad de potencia de Honda y su integración en el AMR26 han provocado vibraciones devastadoras que han destrozado las baterías del equipo, lo que ha dejado a Aston Martin sin el kilometraje necesario para conocer el resto de las prestaciones del coche, y sin piezas de repuesto para completar un fin de semana de carrera de manera adecuada, ya que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll se retiraron de la carrera tras tener que hacer una larga parada.

Esas vibraciones no solo están dañando la batería, sino que también son un síntoma simbólico de lo que ha sido un comienzo difícil para la asociación entre Aston Martin y Honda en una fase muy temprana. Sí, ha sido un inicio desastroso para Honda, pero Aston Martin también tiene parte de la culpa.

Y el hecho de que el jefe del equipo, Adrian Newey, señale con el dedo a la orgullosa empresa japonesa corre el riesgo de repetir los errores que cometió McLaren hace una década, lo que quizá explique por qué ha hecho una brillante carrera siendo, ante todo, un genio técnico, en lugar de un director de equipo unificador. Como la última vez, Honda sin duda se tragará su orgullo y se centrará discretamente en el trabajo que tiene entre manos. Pero esta no está resultando ser una combinación perfecta, y el equipo tendrá que tener cuidado de no dejar que se convierta en una combinación desastrosa.

Ganadores: Audi y Red Bull Ford Powertrains

Los problemas de Honda son un ejemplo llamativo de lo difícil que ha sido desarrollar estas nuevas y controvertidas unidades de potencia. Por eso, los otros dos fabricantes de motores totalmente nuevos, Audi y Red Bull-Ford Powertrains, merecen ser elogiados por su rendimiento desde la primera carrera.

Red Bull es probablemente la mayor sorpresa, ya que el equipo está a la altura de McLaren como tercer equipo más rápido de la F1 y ha mostrado un rendimiento relativamente alentador en Australia, con Max Verstappen e Isack Hadjar, aunque es una pena que este último se retirara por un problema con el motor. Pero con el jefe del equipo, Laurent Mekies, calificando el proyecto que heredó de su predecesor, Christian Horner, como un reto "demencial", los hombres y mujeres de Milton Keynes pueden darse una palmadita en la espalda. Esta primera temporada podría haber empezado mucho peor.

Existían preocupaciones similares sobre la capacidad de Audi para arrancar el reto con fuerza, y algunos consideraron que su papel en la polémica contra el truco de la relación de compresión de Mercedes era una muestra de debilidad. La firma de los cuatro aros también perdió un coche al principio de la prueba en Melbourne, ya que Nico Hulkenberg no pudo tomar la salida. Pero, aunque sin duda aún queda mucho trabajo por hacer en Neuburg para estar a la altura de Mercedes, no ha sido nada vergonzoso, ya que Gabriel Bortoleto consiguió unos puntos muy reñidos en Australia y Audi sorprendió a sus rivales de la zona media.

Perdedores: McLaren lucha por mantener el impulso a pesar de los cambios de reglamento

Oscar Piastri sufrió un domingo desastroso, al no poder tomar la salida en su carrera local tras un accidente en la vuelta de calentamiento. Foto: Mark Horsburgh / LAT Images vía Getty Images

El ascenso de Mercedes a la cima coincide con la caída de McLaren, que no ha podido mantener su posición de liderazgo en dos reglamentos diferentes. En cierta medida, esto era de esperar, ya que las nuevas unidades de potencia parecen dar a los equipos de fábrica una ventaja sobre sus clientes, y los clientes de Mercedes, en particular, sienten que se están quedando muy atrás en la optimización de las complejas técnicas de despliegue de energía de 2026.

Pero, como señaló el sábado el jefe del equipo de Woking, Andrea Stella, la escudería no solo carece de potencia, sino que también está por detrás de Mercedes en cuanto a carga aerodinámica y agarre. El abandono de Oscar Piastri antes de la carrera fue un doloroso falso comienzo ante un público australiano que agotó las entradas, y el quinto puesto de Lando Norris no fue nada del otro mundo. Pero, dada la frenética carrera de desarrollo que les espera, no todo está perdido para la brigada papaya.

Ganadores: el gran salto de Cadillac casi logra el aterrizaje

El objetivo de Cadillac, debutante en la F1, para 2026 nunca fue una cuestión de números o resultados. Tras haber tenido que luchar con uñas y dientes para conseguir una plaza, su objetivo era ganarse el respeto del paddock y demostrar que la decisión de permitirle entrar en el exclusivo club de la F1 no fue un error.

Tras un primer fin de semana, la escudería estadounidense va por buen camino, con Sergio Pérez llegando a la meta a bordo del MAC-26 blanco y negro, bautizado en honor a Mario Andretti. Es difícil sobreestimar el reto que ha tenido que superar la primera nueva escudería del Gran Circo en una década para llegar hasta aquí. El viernes, fue la primera vez que participó con dos coches al mismo tiempo. El domingo, en la carrera, completó sus tandas más largas hasta la fecha.

Por lo tanto, no es de extrañar que haya habido muchos problemas iniciales, algunos de los cuales han tardado más en resolverse de lo previsto, y que Valtteri Bottas se retirara por un problema en el volante, algo que el equipo considera que estaba fuera de su control. Pero Cadillac compitió cómodamente. y ahora puede aprovechar su debut para empezar a mejorar cada vez más su rendimiento. Esto es solo el comienzo y habrá más dificultades por delante. Pero Andretti, que estuvo presente en el debut del equipo, será sin duda un hombre muy orgulloso.

Sergio Pérez se enfrentó a su viejo enemigo Liam Lawson mientras Cadillac veía la bandera a cuadros con un coche. Foto: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

Perdedores: Williams, con sobrepeso, comienza una nueva era con mal pie

Mientras que Racing Bulls, Audi y Haas impresionaron en la zona media, Williams ha sido la excepción tras un fin de semana problemático, en el que tanto Alex Albon como Carlos Sainz perdieron un tiempo crucial en pista debido a diversos problemas de fiabilidad. Esto podría ser consecuencia de que el equipo se viera obligado a perderse el Shakedown de Barcelona, donde se podrían haber detectado algunos de estos problemas. Sin embargo, el jefe de los de Grove, James Vowles, dijo que la escudería intentó "romper su coche" en Bahrein, por lo que no esperaba tantos problemas en esta fase.

Los fallos iniciales ralentizan el ritmo de optimización del paquete de un equipo, pero los problemas de Williams van mucho más allá. El nuevo coche también carece de carga aerodinámica y tiene un exceso de peso significativo, y ambas cosas llevarán tiempo para superarse.

Ganadores: Isack Hadjar y Arvid Lindblad revitalizan la alineación de pilotos de Red Bull

¿Se ha acabado la maldición del segundo asiento de Red Bull? Probablemente sea demasiado pronto para sacar conclusiones, pero es difícil encontrarle defectos a lo que han hecho en Australia el recién llegado a la escudería principal, Isack Hadjar, y su sustituto en Racing Bulls, Arvid Lindblad.

Hadjar realizó una sesión de clasificación impecable y se coló en tercera posición, la mejor qualy de su carrera deportivo, algo que el a veces taciturno corredor franco-argelino probablemente debería aprender a saborear un poco más. Luego, tuvo la mala suerte de retirarse por un rápido desmontaje no programado de su unidad de potencia.

Lindblad tampoco cometió ningún error, clasificándose entre los diez primeros, ganando posiciones de forma oportunista en una salida de infarto y luchando luego con Verstappen y otros para sumar puntos en el gran debut del joven de 18 años. Fue una exhibición llena de acción en coches contraintuitivos, que podrían haber hecho tropezar a cualquiera de los dos pilotos de mil maneras. Pero no fue así.

El adolescente Arvid Lindblad hizo un impresionante debut en la F1. Foto: Anni Graf - Fórmula 1 a través de Getty Images

Menciones honoríficas: Oliver Bearman y los reflejos de Franco Colapinto

Oliver Bearman consiguió un excelente séptimo puesto para Haas, mientras que Franco Colapinto se salvó de un grave accidente al esquivar a Liam Lawson, que había tenido un mal comienzo. Con ello, también salvó a la F1 de un gran problema de seguridad, ya que varios competidores llevaban mucho tiempo señalando los complicados procedimientos de salida como un posible riesgo para la misma.

No obstante, el casi accidente de Melbourne debe tratarse como tal y no tomarse como una indicación de que todo va bien con esta normativa de 2026. La categoría debería analizar detenidamente las conclusiones de Australia y el Gran Premio de China del próximo fin de semana para realizar cambios sensatos.