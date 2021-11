La lucha por el título de Fórmula 1 está más emocionante que nunca, con 12 puntos de diferencia entre Max Verstappen y Lewis Hamilton a falta de cinco carreras para el final.

El piloto holandés ha vencido en ocho ocasiones a lo largo de la temporada, mientras que el británico lo ha hecho en cinco. Son los únicos contendientes por el campeonato, y es bastante probable que la batalla esté viva hasta la última cita en Abu Dabi.

Si Max Verstappen vence, acabaría con el reinado de cuatro años consecutivos de Hamilton, además de hacer realidad el sueño de cualquier piloto.

Su padre, Jos Verstappen indicó recientemente que Max quiso ser piloto por su propia voluntad. Sin embargo, es inevitable pensar que jugó un papel clave como gerente de la carrera deportiva de su hijo.

Verstappen llegó a la Fórmula 1 en el año 2015 con el equipo Toro Rosso, y no tardó en dar el salto al 'hermano mayor'. Tras solo 23 carreras se subió por primera vez en un Red Bull en el Gran Premio de España de 2016, y no le pudo ir mejor.

Max Verstappen se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera de F1 de la historia. Gracias a esta actuación se ganó el respeto de todo el paddock, pasando de promesa a realidad.

El holandés ha continuado con el equipo de las bebidas energéticas desde aquel entonces, pero Jos Verstappen no descarta la posibilidad de que se vaya a otra escudería.

"Tenemos la oportunidad de cambiar de equipo en el futuro. Estamos contentos con el lugar de Max, el equipo y yo nos entendemos, porque saben lo bueno que es mi hijo", afirmó.

"Mercedes aún no lo entiende, y sería bueno que lo supieran. ¿Por qué no podemos empezar en un equipo y luego irnos a otro donde tener más éxito? ¿Por qué no si el coche te permite ganar?".

Con estas declaraciones al medio neerlandés, Formule 1, Jos Verstappen abrió la veda para comenzar con los rumores.

"Si no fuera por Max, Hamilton habría ganado el campeonato este año. Para la Fórmula 1, esta batalla es increíblemente buena, porque también es entre dos equipos".

"Si Max no hubiera tenido problemas en Bakú, Silverstone y Budapest, ahora estaría 50 puntos o más delante de Lewis", finalizó.

(Galería: así fue la celebración de Max Verstappen tras su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos)

Adrian Newey, director técnico de Red Bull Racing, Masashi Yamamoto, director general de Honda Motorsport, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, Christian Horner, director de equipo de Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing y Sergio Pérez, Re 1 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Adrian Newey, director técnico de Red Bull Racing, Masashi Yamamoto, director general de Honda Motorsport, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, Christian Horner, director de equipo de Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing y Sergio Pérez, Re 2 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Adrian Newey, director técnico de Red Bull Racing, Masashi Yamamoto, director general de Honda Motorsport, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, Christian Horner, director de equipo de Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing y Sergio Pérez, Re 3 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Adrian Newey, director técnico de Red Bull Racing, Masashi Yamamoto, director general de Honda Motorsport, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, Christian Horner, director de equipo de Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing y Sergio Pérez, Re 4 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Adrian Newey, director técnico de Red Bull Racing, Masashi Yamamoto, director general de Honda Motorsport, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, Christian Horner, director de equipo de Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing y Sergio Pérez, Re 5 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 6 / 46 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, 7 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing 8 / 46 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 9 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 10 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 11 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 12 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 13 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 14 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 15 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing y Masashi Yamamoto, Director de Honda Motorsport 16 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing y Masashi Yamamoto, Director de Honda Motorsport 17 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing y Masashi Yamamoto, Director de Honda Motorsport 18 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing y Masashi Yamamoto, Director de Honda Motorsport 19 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: Hamilton, Mercedes, 2ª posición, la ex estrella del baloncesto Shaquille O'Neal, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Sergio Pérez, Red Bull Racing, 3ª posición, y Masashi Yamamoto, Director General, Honda 20 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 21 / 46 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 22 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 23 / 46 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 24 / 46 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing 25 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing 26 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing 27 / 46 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing y Masashi Yamamoto, Director de Honda Motorsport 28 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing y Masashi Yamamoto, Director de Honda Motorsport 29 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing y Masashi Yamamoto, Director de Honda Motorsport 30 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing y Masashi Yamamoto, Director de Honda Motorsport 31 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing y Masashi Yamamoto, Director de Honda Motorsport 32 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing y Masashi Yamamoto, Director de Honda Motorsport 33 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing y Shaquille O'Neal 34 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: Shaquille O'Neal presenta a ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 35 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: Shaquille O'Neal y el ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 36 / 46 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra con Helmut Marko, Consultor, Red Bull Racing, en el Parc Ferme 37 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra con su equipo en el Parc Ferme 38 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra con su equipo en el Parc Ferme 39 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra con su equipo en el Parc Ferme 40 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 41 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, en Parc Ferme 42 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, y Sergio Pérez, Red Bull Racing, 3ª posición, celebran en el Parc Ferme 43 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, y Sergio Pérez, Red Bull Racing, 3ª posición, se felicitan mutuamente en el Parc Ferme 44 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, y Sergio Pérez, Red Bull Racing, 3ª posición, se felicitan mutuamente en el Parc Ferme 45 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1ª posición, llega al Parc Ferme 46 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images