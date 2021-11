Cómo ha pasado el Autódromo Hermanos Rodríguez de ser un hospital a un circuito

Mirar los contenedores alineados en la recta principal del Autódromo Hermanos Rodríguez, esperando a ser descargados y colocar todo el inventario en sus respectivos boxes es una imagen que dista de lo que hasta agosto eran las instalaciones de la sede del Gran Premio de la Ciudad de México.

Cuando la pandemia de la COVID-19 se incrementó en México y fueron necesarias más camas de hospital para atender a los pacientes, el circuito de la capital del país se transformó. Sus boxes ya no iban a albergar coches de competición, sino pacientes; el paddock no tenía pilotos de fama mundial, pero sí a doctores listos para salvar vidas, las cuales ascendieron a más de 3.600 hasta el mes de julio de este año.

El cometido del hospital temporal terminó el pasado mes de agosto, momento en el que las cifras de contagios comenzaron a descender en México a la par que el número de vacunados, al menos en la capital de la nación, alcanzaba el 90 por ciento de la población mayor de 18 años de edad con al menos una dosis. Fue en ese momento cuando la organización del evento inició una labor de limpieza, pero también de preparación, para recibir de nuevo a la Fórmula 1, categoría que en 2020 no visitó América y centró su calendario en Europa y Oriente Medio.

“Comparado con otros años, estamos en el mismo calendario de preparación”, expresó Rodrigo Sánchez, director de marketing del GP de la Ciudad de México durante un recorrido que Motorsport.com realizó en el circuito a una semana del 18º gran premio de 2021.

“El autódromo nos lo devolvieron con bastante tiempo para preparar el evento. Desde que dejó de ser un hospital, ha estado en un proceso intenso de sanitización, y eso lo seguimos haciendo a diario. La pandemia no se ha terminado, así que tenemos que seguir protegiéndonos bajo este esquema de protocolos sanitarios que hemos preparado”.

Los trabajos de preparación parecen normales comparados a los de otros años, pero con una gran diferencia: la presencia de mascarillas en todas las personas que trabajan en el paddock, donde ya están listas las suites para los equipos, pero también entre los que están en pista preparando el césped, la pintura de algunos patrocinadores y poniendo a punto las gradas para recibir, de media, a 100.000 personas por día en lo que será el mayor evento deportivo en México desde que empezó el cierre de actividades en el primer trimestre del año 2020.

A pesar de que han pasado dos años desde que Lewis Hamilton se llevara la victoria en esta pista –mismo periodo en el que el circuito no ha sido ocupado para ninguna actividad dentro del deporte del motor–, el asfalto se encuentra en condiciones ideales para correr, con los bordillos ya preparados y solo con las bananas disuasorias a la espera de su último retoque de pintura.

“Fue una inversión importante la que hicimos en el Autódromo hace cinco carreras, pero ya pasaron siete años. De la mano de [Hermann] Tilke tenemos un autódromo de primer nivel. El circuito se usa para muchas cosas, pero la verdad es que está en perfectas condiciones, le hemos dado el mantenimiento adecuado y no hemos tenido que hacer reparaciones en todo este tiempo”.

“Esto demuestra que se hizo un gran trabajo hace siete años para tener un lugar de primer nivel”.

Para que México albergara el regreso de la Fórmula 1 desde 2015, se realizó una inversión aproximada de 300 millones de dólares, dinero que fue utilizado para las remodelaciones de la pista y conseguir el Grado 1 de la FIA, pero también para la realización del evento durante un periodo de cinco años.

Un reto que marcará un antecedente

La organización del Gran Premio ha trabajado en una fuerte campaña para enfatizar la necesidad de que los asistentes respeten las medidas de seguridad para reducir las posibilidades de contagio. Todas las personas deberán llevar sus mascarillas puestas en todo momento, no será posible pagar alimentos y bebidas con efectivo y solo se usará un sistema de una tarjeta de prepago, además de establecer módulos de gel hidroalcohólico y lavamanos a lo largo de todo el circuito.

Con todos estos esfuerzos, Rodrigo Sánchez espera demostrar el potencial del plan de seguridad que han elaborado, e incluso establecer un estándar para otros eventos de la misma magnitud para recuperar, en la medida de lo posible, la normalidad conocida antes de la pandemia.

“Alguien me decía ‘¿cómo pasaste el año sabático?’, pero de sabático no tuvo nada”, recordó el directivo al mencionar que el protocolo de sanidad ha llevado más de un año de elaboración.

“Las ganas de la gente por tener F1 son enormes. Vamos a ser uno de los primeros eventos después de estar casi encerrados dos años”.

“Creemos que un evento seguro es responsabilidad de todos. Nosotros podemos traer el protocolo más robusto, pero si la gente no se suma, no se informa, no participa, pues no sirve de nada. Pero pienso que hemos hecho un buen equipo con la afición en los últimos años, demostrando lo grande que puede ser México a nivel de eventos. Ahora toca hacerlo de una manera distinta".

“Este puede ser el primero de muchos eventos que vengan, lo cual ayudará sin duda a la reactivación económica de la Ciudad de México. Necesitamos empezar a volver poco a poco a la normalidad, dentro de los cambios y cuidados que hay que tener, y creo que eso es responsabilidad de todos”, finalizó el directivo a la espera de que el próximo 5 de noviembre, las unidades de potencia de la máxima categoría salgan a la pista para terminar con un silencio de 24 meses en este país.