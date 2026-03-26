A qué hora son los libres de F1 2026 en el GP de Japón y cómo ver

Después de una semana de descanso, la Fórmula 1 vuelve a la acción este viernes con las dos primeras sesiones de prácticas del Gran Premio de Japón 2026, que será la última cita antes de un largo parón obligado por la cancelación de Bahrein y Arabia Saudí que nos llevará hasta principios de abril.

Mira y apunta a qué hora será la FP1 y la FP2 en Suzuka en cada país de habla hispana.

A qué hora son los Entrenamientos Libres 1 (FP1) de F1 en Japón:

A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 de Japón en España: viernes a las 03:30h

A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 de Japón en México: jueves a las 20:30h

A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 de Japón en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú: jueves a las 21:30h

A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 de Japón en Venezuela y Bolivia: jueves a las 22:30h

A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 de Japón en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: jueves a las 23:30h

Continuando con la gira asiática de este inicio de temporada, los aficionados a la Fórmula 1 obviamente deberán volver a madrugar para ver la primer sesión de entrenamientos libres en Suzuka, ya que empezará a las 03:30h de la mañana en España, cuando en Japón sean las 11:30h.

Para los fans de Latinoamérica los horarios serán algo más cómodos, aunque la FP1 se disputará cuando todavía sea por la tarde/noche del jueves, concretamente a las 20:30h en México, a las 21:30h en Colombia, a las 22:30h en Venezuela y a las 23:30h en Argentina o Uruguay.

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A qué hora son los Entrenamientos Libres 2 (FP2) de F1 en Japón:

A qué hora es la FP2, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Japón en España: viernes a las 07:00h (del jueves al viernes)

A qué hora es la FP2, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Japón en México: viernes a las 00:00h

A qué hora es la FP2, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Japón en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú: viernes a las 01:00h

A qué hora es la FP2, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Japón en Venezuela y Bolivia: viernes a las 02:00h

A qué hora es la FP2, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Japón en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: viernes a las 03:00h

Los Libres 2 del GP de Japón 2026 de la Fórmula 1 a muchos fans en España les pillará despertándose para ir a trabajar o estudiar, por lo que si no sabes lo que hacer mientras desayunas, a partir de las 07:00h de la mañana podrás ver la FP2.

En Latam, en cambio, tendrán que trasnochar. La segunda sesión de prácticas arrancará a las 00:00h de la noche del jueves al viernes en México, donde los aficionados estarán deseando ver a Sergio Pérez, mientras que en Argentina deberán mantenerse despiertos hasta las 03:00h para ver a Colapinto.

Cómo se puede ver por la TV el GP de Japón 2026 de F1

Cómo se puede ver por la TV la FP1 y FP2 de Japón F1 en España : DAZN F1

Cómo se puede ver por la TV la FP1 y FP2 de Japón F1 en México : Izzy, Sky Sports F1 o F1TV

Cómo se puede ver por la TV la FP1 y FP2 de Japón F1 en C olombia, Perú, Ecuador y Panamá : ESPN en Disney + o F1TV

Cómo se puede ver por la TV la FP1 y FP2 de Japón F1 en V enezuela y Bolivia : ESPN en Disney + o F1TV

Cómo se puede ver por la TV la FP1 y FP2 de Japón F1 en Uruguay y Paraguay : ESPN en Disney + o F1TV

Cómo se puede ver por la TV la FP1 y FP2 de Japón F1 en en Argentina: ESPN en Disney + / FOX Sports Argentina o F1TV

ESPN en Disney + / FOX Sports Argentina o F1TV Cómo se puede ver por la TV la FP1 y FP2 de Japón F1 en en Chile : ESPN en Disney + o F1TV

La manera de ver la F1 este viernes en Suzuka no varía respecto a Australia y China, por lo que en España los aficionados deberán conectarse a DAZNF1 para ver la FP1 y la FP2 de Japón de forma legal.

En Latinoamérica hay más opciones disponibles, ya que todos pueden acceder al servicio oficial de la categoría, conocido como F1TV. En cuanto a los derechos televisivos, en casi todos los países son propiedad de ESPN, que se puede ver en Disney+, aunque en Argentina están compartidos con FOX Sports. Sin embargo, en México el GP de Japón podrá verse en Izzy o Sky Sports F1.

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Clasificación de pilotos:

Clasificación de constructores: