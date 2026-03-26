La FIA reduce el límite de recuperación de energía para la clasificación de Japón F1

Durante la sesión de clasificación de la Fórmula 1 en el emblemático circuito de Suzuka, los pilotos solo podrán recuperar ocho megajulios de energía, después de que ese límite se hubiese fijado inicialmente en nueve megajulios. La FIA ha reducido la tasa de recuperación de energía con el claro objetivo de disminuir el "superclipping" en un circuito en el que, al igual que Melbourne, se considera que es "poco favorable para la recuperación".

En Albert Park, eso dio lugar a imágenes bastante chocantes al entrar en las curvas 9 y 10, incluso en la vuelta de la pole de George Russell. Los pilotos hacían el "superclipping" mucho antes de la zona de frenada, una situación en la que pueden recargar energía sin levantar el pie del acelerador.

Esto hizo que los niveles de velocidad resultaran poco naturales y quitó parte del habitual desafío a los pilotos. Incluso en Shanghái, Charles Leclerc y Oscar Piastri, entre otros, afirmaron que, en la práctica, perdían tiempo cuanto más riesgo intentaban asumían.

En una reunión tras el Gran Premio de China, el consenso entre los equipos de F1 fue que las carreras en sí son entretenidas y no requieren una "reacción precipitada", pero que la clasificación sí podría mejorarse. La clasificación, al fin y al cabo, debería seguir siendo un reto para los pilotos, lo que significa que el "lift-and-coast" y el "superclipping" a una vuelta rápida deberían reducirse.

Inmediatamente después de la reunión, se dijo que nada cambiaría para Japón y que la clasificación solo se revisaría antes del Gran Premio de Miami. Sin embargo, la FIA ha dado marcha atrás en esa postura con un comunicado emitido este jueves en Suzuka.

"Tras las conversaciones entre la FIA, los equipos de F1 y los fabricantes de unidades de potencia, se ha acordado un pequeño ajuste en los parámetros de gestión de energía para la clasificación del Gran Premio de Japón, con el apoyo unánime de todos los fabricantes de unidades de potencia", declaró el organismo rector.

"Para garantizar que se mantenga el equilibrio previsto entre el despliegue de energía y el rendimiento de los pilotos, la recarga máxima de energía permitida para la clasificación de este fin de semana se ha reducido de 9,0 MJ a 8,0 MJ. Este ajuste refleja las opiniones de los pilotos y los equipos, que han destacado la importancia de mantener la clasificación como un reto de rendimiento".

Se dice que el Circuito de Suzuka es «pobre en energía»

Normalmente, la FIA debe informar a los equipos con cuatro semanas de antelación de un cambio de este tipo, pero esta situación es diferente. Tras las conversaciones mantenidas tras la carrera de China, el departamento técnico de la FIA revisó una vez más las simulaciones para Suzuka, las cuales mostraban que los equipos tendrían que recurrir al "superclipping" más de lo inicialmente previsto, lo que hacía deseable una intervención anticipada.

Los equipos y los fabricantes de unidades de potencia fueron informados el martes sobre la idea de la FIA de reducir la recarga de energía para la clasificación en Suzuka, pero el organismo rector subrayó que solo aplicaría dicho cambio si todos los equipos y fabricantes estaban de acuerdo.

No hay cambios para la carrera del domingo, y la FIA ha vuelto a insistir en que considera que el producto en su conjunto se encuentra en una situación relativamente buena por ahora.

"La FIA señala que las primeras pruebas con el reglamento de 2026 han sido un éxito desde el punto de vista operativo, y este ajuste específico forma parte del proceso normal de optimización a medida que este nuevo marco regulatorio se va validando en condiciones reales".

"La FIA, junto con los equipos de F1 y los fabricantes de unidades de potencia, sigue apostando por la evolución de la gestión energética y tiene previstas más conversaciones en las próximas semanas".