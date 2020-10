A qué hora es la carrera de F1 en Imola y cómo verla

¿A qué hora es la carrera del GP de Emilia Romagna 2020 de F1?

Cuándo es la carrera de Imola : domingo 1 de noviembre de 2020 a las 13:10h

La decimotercera carrera de la temporada es el Gran Premio de Emilia Romagna, que se disputa este sábado 1 de noviembre a las 13:10h. Ojo, porque no es ni a las 15:10h habituales, ni a las 14:10h como ha pasado en algunas carreras recientemente.

Imola lleva 14 años fuera de la Fórmula 1, así que si tomamos como referencia la última vez allí, en 2006, Michael Schumacher completó la carrera en una hora y 31 minutos, por lo que sobre las 14:40 sabremos quién ha ganado el primer (y tal vez único) Gran Premio de Emilia Romagna de la historia.

Recordamos que toda carrera de Fórmula 1 tiene un máximo de dos horas para acabar si no hay interrupción con bandera roja. La carrera de este domingo, en Imola, consta de 63 vueltas.

Cómo y dónde ver la carrera del GP de Emilia Romagna de F1

Dónde ver el GP de Imola 2020 : Pagando, en Movistar + F1

Canal de TV para ver la F1 en España : Dial 57 de Movistar +

Desgraciadamente en España la F1 no se puede ver gratis de manera legal, y Movistar + F1 es tu mejor aliado. El canal en sí vale siete euros, pero para tenerlo debes haber contratado previamente el paquete Movistar Fusión: telefonía (fijo y móvil) y televisión.

Esto seguirá siendo así hasta 2023 (de momento), ya que Movistar + F1 ha renovado con la F1 como propietario de los derechos "en exclusiva", y por tanto España seguirá sin opción de poder contratar la plataforma de la propia categoría, F1TV.

El previo de Imola empieza en Movistar + F1 a las 11:00h, dos horas antes de la carrera.

¿Un enlace para ver la carrera de F1 de Imola, el GP de Emilia Romagna?

No, cualquier enlace que encuentres para ver la Fórmula 1 será ilegal y estarás cometiendo un delito. El único válido será el del directo de nuestra web, donde unos 20 minutos antes del GP de Emilia Romagna empezaremos a contarte todo lo que ocurra en Italia.

Los mejores momentos del GP de Portugal de F1: ¿cómo y cuándo verlo?

Si no has podido ver la carrera y no quieres verla entera sino lo más importante, o de hecho quieres ver repetidos algunos momentos como accidentes o adelantamientos, Movistar + F1 cuenta con un un 'Post carrera' donde analizan todo del GP de Emilia Romagna.

Cómo ver lo más destacado de la carrera de Imola: En la TV o en las cuentas de Movistar + F1 y de la F1 en redes

Hora de inicio del 'post' en Movistar + F1 : 15:00h

Más allá de la tele, en redes sociales podrás disfrutar de lo más destacado. Recomendamos en Twitter sobre todo tres cuentas, la de la F1, la de Movistar + F1 y la nuestra: @F1, @Movistar_F1 y @es_motorsport.

¿Si estoy en España puedo escuchar por radio la Fórmula 1 de Imola?

Ni el GP de Emilia Romagna ni ninguno. La respuesta es negativa, en España ninguna radio retransmite íntegramente las carreras como ocurre con partidos de otros deportes. Algunas sí hacen conexiones esporádicas, y actualizaciones de resultados, pero lo mejor, para no perderte nada, es tirar de televisión... o nuestro directo.

