Hamilton dará "datos" a Mercedes F1 por rodar detrás de Verstappen

El siete veces campeón del mundo se convirtió en el principal rival de Max Verstappen en la carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1, tras arrebatarle la segunda plaza a Charles Leclerc en la primera curva. El británico parecía capaz de igualar el ritmo del neerlandés en los giros iniciales, pero a medida que los neumáticos se degradaban, el de Red Bull pudo ampliar su ventaja para distanciarse unos nueve segundos cuando cruzó la línea de meta.

Mientras que la diferencia de velocidad con respecto a Lewis Hamilton no deja ninguna duda de que los de Milton Keynes siguen siendo la fuerza dominante, el inglés dijo que las cosas que pudo aprender siguiendo al holandés serán de ayuda a su equipo para comprender lo que hace que el RB19 sea tan bueno.

"Fue una buena posición para poder ver lo que hacía el coche de Max [Verstappen] y cómo se comportaba", dijo el de Mercedes. "Así que pude observar durante un rato y ver dónde son particularmente fuertes, lo que obviamente podemos ver en el GPS, pero al menos [fue valioso] saber dónde estábamos, si hay algún punto en el que somos más fuertes y dónde más débiles, así que puedo dar esos datos a mi equipo. Y al final, creo que los neumáticos de todos estaban sufriendo".

Cuando se le preguntó qué lecciones había aprendido al seguir a Max Verstappen durante esas vueltas, el británico dijo: "Que tenemos mucho trabajo por hacer, todos los que están detrás de ellos tienen mucho trabajo por hacer. No es una hazaña pequeña para nosotros alcanzarlos de verdad para el año que viene".

"Progresarán a un ritmo vertiginoso, puesto que cuentan con un equipo de desarrollo increíble que hará todavía más difícil que podamos acortar distancias, pero voy a confiar al 100% en mi escudería para que podamos hacerlo", comentó Lewis Hamilton, quien calculó que la ventaja de ritmo de Max Verstappen sobre el resto de la parrilla en la carrera al sprint era de alrededor de medio segundo, lo que es mucho en la Fórmula 1.

"No estamos en la misma liga que ellos en este momento, así que no estamos en [rango] de tiro", explicó el inglés de Mercedes tras finalizar segundo en Austin. "Me refiero quizá a quedar segundo o tercero, pero si Max está en forma, no hay ninguna posibilidad [de poder presentar pelea]".

El inglés volverá a partir desde la tercera posición el domingo, y tiene un ojo puesto en la oportunidad de ganar, pero es consciente de que el ritmo del neerlandés en la sprint fue tan alto que no se le puede descartar pese a ser sexto en la parrilla: "Todo es posible, tiene al menos medio segundo por vuelta sobre todos los coches por delante de él, más o menos, así que debería ser suficiente para pasarnos".

"Sin embargo, está la degradación y la estrategia, todo ese tipo de cosas. Supongo que subirá [de posiciones] relativamente rápido, así que tendremos trabajo por delante para intentar frenarle", dijo Lewis Hamilton. "Es una pista en la que se puede adelantar, así que es probable que termine muy arriba mañana".

