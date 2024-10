Hamilton tiene "un plan" en mente sobre cuándo dejar la F1

Lewis Hamilton empezará en 2025 su 19ª temporada en Fórmula 1 tras cumplir 40 años, pero lo hará en un nuevo e ilusionante proyecto, el de Ferrari, por lo que esa sombra de la retirada que dejó que le acompañara tiempo atrás se ha diluido. Pero... ¿hasta cuándo se quedará?

En una entrevista con la revista Esquire, el siete veces campeón admitió que ha pensado muchas veces en hasta qué momento está dispuesto a seguir en Fórmula 1: "Desde luego que sí. Hay días en los que pienso: 'Mierda, no sé cuánto tiempo más podré seguir".

"Tengo mentalmente un plan de hasta dónde me gustaría llegar. Sólo tengo que elaborar estrategias y secuenciar las cosas. Soy muy de secuenciar, como ver las marcas con las que colaboro, las empresas que estoy empezando esencialmente, cómo administro mi tiempo entre todo eso, y cómo soy capaz de dedicarme a este trabajo todavía. ¿Habrá un momento en el que ya no me dedique a esto y deje de estar enamorado? Ese es el momento que espero que nunca llegue, en el sentido de que me haya desenamorado. Pero sabré cuándo tengo que dejarlo".

Hamilton señaló el desgaste físico que supone una temporada de Fórmula 1 tras otra, y cómo es uno de los deportes con menos descanso: "Hay días en los que me gustaría hacer una pausa, una pausa de verdad, porque no tienes una pausa realmente grande durante la temporada como en otros deportes. No terminas hasta mediados o finales de diciembre, y luego vuelves a entrenar en enero, dos veces al día. Hay otro par de horas de terapia que también se hacen durante ese tiempo, así que no tienes mucho tiempo libre. Y desde febrero, estás corriendo hasta diciembre".

Aun así, el inglés no quiere arrepentirse de retirarse demasiado pronto, como le ha pasado a otros pilotos que se lo han admitido "Quiero llegar al máximo mientras pueda y disfrutar plenamente de este deporte que he practicado toda mi vida. Hay mucha gente que ha terminado su carrera antes de tiempo, y he hablado con muchos que me han dicho que ojalá hubieran podido hacer uno o dos años más. Y me dicen: '¡Quédate todo lo que puedas!'. Pero yo no quiero hacerlo si no soy bueno".

"Así que es como, '¿cuánto quieres entrenar?' Cuando tienes 22 años, es muy fácil hacer ejercicio y estar en forma. No hay recuperación y no tienes nada más que hacer, ni otras tensiones, ni responsabilidades reales, excepto eso de ir a 'matar'. Ahora se trata de cómo mantenerse en forma y ser capaz de hacer todo lo que tienes entre manos, y seguir compitiendo contra esos jóvenes veinteañeros".

Y entonces, ¿cómo ha cambiado su entrenamiento para seguir en forma con 39 años (en enero será cuando llegue a los 40)?: "Siempre te adaptas, y aprendes que tienes que vigilar tu energía".

"La recuperación es fundamental, una parte muy importante del proceso. Es un proceso de 360 grados. No se trata sólo de ir al gimnasio. Es cómo estiras, cuánta fisioterapia acabas haciendo, qué comes. Y eso cambia constantemente semana a semana. Y, obviamente, depende de la energía que tengas y de las distintas zonas horarias en las que te encuentres".

Por último, respecto a esos cambios horarios y constantes viajes en los que se mueve el Gran Circo durante el año, a Hamilton le preguntaron qué ritual sigue para sentirse cómodo en su llegada a cada destino, aunque dijo que no tiene ningún secreto: "La verdad es que no. Escucho mucha música. Tengo música en mi habitación. Grabo música, básicamente, escribo y canto música. Diferentes tipos de R&B. Grabo música por la noche. Y a menudo, por las noches, leo. Intento meditar, sobre todo por las mañanas, pero no siempre lo consigo. Y luego me concentro en dormir. Intento no descuidarlo nunca. Así que hay una hora límite a la que quiero irme a la cama en función de la hora a la que tenga que levantarme el día siguiente".