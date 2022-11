Cargar el reproductor de audio

Lewis Hamilton y Max Verstappen volvieron a verse las caras en Brasil, y una vez más, asistimos a un toque entre el de Mercedes y el de Red Bull. El lance se produjo en la relanzada de la carrera después del primer coche de seguridad, provocado por Daniel Ricciardo y Kevin Magnussen.

Verstappen, que iba tercero y pegado a Hamilton, intentó adelantar a su rival por el exterior en la curva 1 y hacerse con el vértice interior para la curva 2, a derechas.

Sin embargo, se quedó con poco espacio y ambos monoplazas terminaron tocándose en la parte baja de la 'S de Senna'. Verstappen rompió su alerón delantero, mientras que Hamilton sufrió daños en el suelo y en los tapacubos.

La FIA decidió que Verstappen había sido el principal culpable del accidente, y le impuso una sanción de cinco segundos.

¿Por qué sancionaron a Verstappen y no a Hamilton?: Por qué Verstappen fue sancionado por chocar con Hamilton en Brasil

Se trata del enésimo incidente entre Hamilton y Verstappen, que casi siempre que se encuentran en pista terminan teniendo roces. Así, el último volvió a desenterrar las sospechas de que el inglés y el neerlandés luchan entre ellos de forma más agresiva que con el resto de la parrilla.

Cuando se le preguntó si le preocupaba que Verstappen tuviera un problema específico con él, Hamilton dijo: "No estoy preocupado. Sí, creo que no tengo ninguna preocupación".

"Creo que es natural convertirse un poco en un objetivo cuando tienes el éxito y los números en el palmarés. Pero no pasa nada. No es nada con lo que no haya lidiado antes", añadió.

Hamilton dijo que no tenía ningún pensamiento particular sobre el accidente en ese momento, ya que su mentalidad estaba simplemente en ser capaz de continuar y remontar posiciones.

"Realmente, no tengo una opinión muy clara al respecto, para ser sincero", dijo sobre el accidente. "En ese momento solo pensaba en que tendría que retirar el coche, porque sentí algo diferente en la parte trasera del coche".

"Solamente pensaba en que el equipo se iba a quedar sin hacer doblete".

Hamilton tuvo que salirse al exterior de la pista, pero no levantó el pie. "Cuando estaba conduciendo a través de la hierba solo pensaba en cómo iba a poder darle al equipo ese increíble resultado. Así que para mí, de nuevo, no se trata de cómo te caes, sino de cómo te levantas. Y estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho todos".

Hamilton se recuperó finalmente para terminar segundo, por detrás de su compañero de equipo George Russell, que consiguió su primera victoria en la F1.

